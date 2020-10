El hispanismo en Israel I

La vastedad y variedad de los estudios hispánicos en Israel constituyen, en la actualidad, un fenómeno singular en el horizonte del hispanismo mundial. Si adoptáramos como préstamo el concepto utilizado respecto de la literatura de los años ´60 en Hispanoamérica, resultaría adecuado referirnos a un verdadero “boom” del hispanismo en Israel, queriendo expresar con ello el grado de intensidad, calidad y difusión de los estudios hispánicos en este país. Ello de ningún modo constituye una situación novedosa, dado que los estudios hispánicos tienen una larga tradición desde

la creación del estado de Israel (1948), pero sí de un fenómeno cuyo acrecentamiento es notorio en el último decenio, propulsado, sin duda, por el inusitado interés en el estudio del castellano. Dada la vastedad aludida, en el presente estudio deberé regirme por un principio selectivo y ordenador. Dicho principio será de carácter sincrónico: me referiré tan sólo a los estudios hispánicos desarrollados en el presente en los principales centros universitarios israelíes. Me importa destacar que con ello dejo de lado estudios hispánicos desarrollados en otros centros de educación de nivel terciario y en centros comunitarios diversos. Asimismo, obviaré los estudios hispanoamericanos, los que ocupan un lugar de mucha importancia en Israel, principalmente en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Tel Aviv. Me centraré, entonces, en primer término, en los estudios de filología española, tal como aparecen distribuidos en los principales centros académicos israelíes. En un segundo momento de mi análisis, me referiré a los estudios del judeoespañol en Israel, los cuales deben ser considerados como una parte integral del hispanismo.

1 El presente trabajo constituye una reelaboración y actualización de dos investigaciones anteriores,

“Estudios hispánicos en Israel”, en Actas del Coloquio “Encuentro (y reencuentro) en Sefarad” ,

Madrid, 2004, (en vías de publicación) e “Hispanismo que viene: Israel y Marruecos”, Arbor 664,

Abril 2001, 481-492.



La Universidad Hebrea de Jerusalén



El castellano y la literatura española figuraron desde una etapa muy temprana entre los estudios de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No obstante, sólo en 1967 fue creado el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos, en el que se reunieron cursos dictados previamente en diversas secciones de las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, sobre lengua, literatura, historia, política, sociedad y cultura española e hispanoamericana.El Departamento proporciona un marco interdisciplinario de enseñanza e investigación (en los tres niveles: B.A., M.A. y Doctorado). En el área filológica, el Departamento de Estudios Españoles se ocupa fundamentalmente del análisis de los tres géneros literarios –lírica, narrativa y drama- durante la Edad Media, el Siglo de Oro y la época moderna y contemporánea. Como parte de esta sección, se ofrece a los alumnos que no son hispano-parlantes, un programa especial con cursos introductorios de literatura española e hispanoamericana en hebreo, y cursos

intensivos en castellano. Es importante destacar el dramático incremento que se registra en los últimos años de estudiantes no hispano-parlantes deseosos de incursionar en los estudios iberoamericanos, lo cual intensifica el desarrollo de un sólido plan de estudios de lengua.



El Departamento de Estudios Españoles organiza periódicamente coloquios y congresos. Así el “Coloquio del ‘98”, fue llevado a cabo en torno a la temática del aniversario de dicha generación y del año lorqueano. Asimismo, a partir del año 1992, el Departamento publica anualmente la revita Reflejos, que da expresión a la investigación en sus áreas de especialización centradas en el hispanismo. En el campo de la filología española, los investigadores del Departamento son la Dra. Sofia Kantor y la que realiza este estudio, la Dra. Ruth Fine. La primera especialista en Literatura Medioeval—, ha publicado estudios sobre los trovadores, El Cid, El libro del Buen Amor, Berceo y El libro de Sindibad. En cuanto a mi

investigación personal, ésta se centra en el Siglo de Oro de la literatura española, y más específicamente en los estudios cervantinos, así como también trabajos de índole comparativa (por ejemplo, la presencia del Antiguo Testamento en El Quijote, el paralelo entre la concepción estética de Cervantes y Borges, como también la influencia del Quijote en la generación del ‘98).



En el marco de otros numerosos Departamentos de la Universidad Hebrea se desarrollan también estudios relativos al hispanismo. A modo de ejemplo, vale la pena mencionar el departamento de Filología Árabe, el cual alberga a los especialistas en el Al-Andalus, su lengua y literatura. Similarmente, los departamentos de Estudios Hebraicos brindan su espacio para la investigación de Sefarad (Prof. Yom Tov Assis, Prof. Iosef Kaplan, Prof. Rubén Bonfil). En el Departamento de Filología Hebrea, se destaca el estudio de la poesía hebrea en la España medioeval y de la makama clásica (Prof. Iaakov Elboim, Prof. Shulamit Elitzur, Dr. Mati Hos). Por su parte, el Departamento de Teatro cuenta con la presencia de un especialista en el teatro del Siglo de Oro: el Dr. Isaac Benabú, cuyo campo de investigación se centra en dos direcciones: la problemática de la representación en el teatro del Siglo de Oro, con especial énfasis en el caso de la comedia española del siglo XVII, y el estudio de la kharja, como un punto de encuentro entre tres tradiciones literarias: la árabe, la latina y la hebrea. La Universidad Hebrea cuenta también con varios Centros de investigación cuyas

actividades atañen total o parcialmente al hispanismo:



a. El Centro de Judaísmo Contemporáneo: Ofrece cursos para graduados y posgraduados sobre las comunidades judías en la diáspora, entre ellas las sefardíes.En la revista Studies in Contemporary Jewry, publicada por el Centro, se incluyen frecuentemente trabajos sobre el hispanismo.

b. Hispania Judaica: se ocupa de la investigación de comunidad judía de España y Portugal, antes y después de la expulsión, y tiene una prestigiosa publicación del mismo nombre, cuyos artículos tratan la historia del judaísmo sefardí.

c. Centro de Investigación y Estudio de la Herencia Sefardí y Oriental -Misgav Yerushalayim: Se trata de un centro de carácter multidisciplinario (literatura, historia, lingüística, folclor, filosofía, etc.), lo cual se refleja en sus cursos y publicaciones. El centro organiza coloquios y congresos internacionales que se realizan cuatrienalmente, el último de los cuales versó sobre las lenguas y literaturas de los judíos sefardíes y orientales, con énfasis especial en el ladino y su literatura.