Somos todos hermanos, recuerda ministro del Likud, otrora activista de izquierda

Los manifestantes de izquierda no son “traidores”, y los de la derecha no son fascistas • En nuestra historia hemos conocido crisis mayores. Una vez que termine el corona tendremos que reparar las brechas entre nosotros.

“La violencia está erosionando los cimientos de la democracia”, dictaminó el difunto primer ministro Itzjak Rabin en su último discurso. En estos tumultuosos días de epidemia mundial e histeria pública, de socavación del orden mundial y local, de incitación verbal desde todas las direcciones y de una caída hacia la locura colectiva, vale la pena repetir en nuestros corazones lo que dijo Rabin.

Es igualmente importante recordar la segunda frase y la menos recordada de su último discurso: “En una democracia puede haber desacuerdos, pero la decisión estará en las elecciones”.

Yo era un hombre de izquierda en mi juventud y un hombre de derecha en mi edad adulta. Participé en manifestaciones organizadas por el movimiento Paz Ahora en la década de 1980 y me convertí en miembro de la Knesset y ministro en representación del movimiento Likud a principios del siglo XXI. Experimenté incitación y odio como derechista y desde la izquierda. Me “gané” una probada del desprecio, el odio y la rabia, por un lado y por el otro.

La melodía ha vuelto de nuevo, y últimamente volvemos a sentir cómo el fuego de nuestra pequeña hoguera tribal crece y amenaza con devorarnos a todos. Cómo el fervor ideológico de un bando u otro se traduce en incitación, desprecio y odio hacia quienes no lo comparten. En las últimas semanas hemos visto, una y otra vez, cómo grandes e importantes públicos, algunos entusiasmados por rescatar el componente “democrático” o el “judío” – cada hombre por su cuenta – recurren en ocasiones a la desobediencia a las instituciones estatales, e incluso a la violencia contra policías y soldados.

La fórmula “judío y democrático”

Creo que mi historia personal y especial a veces me da una cierta ventaja sobre mis amigos de derecha e izquierda: Sé, e incluso puedo sentir, cómo se ven las cosas desde el otro lado también.

Sé con absoluta certeza que la gran mayoría de la gente de ambos lados desea sinceramente el bien del conjunto y el bien del Estado. Estoy convencido que la gran mayoría de los izquierdistas son estrictamente patriotas y no, Dios no lo quiera, “traidores” o “izquierdistas apestosos”; y también sé con certeza que la gran mayoría de los derechistas son estrictamente demócratas, y no lo quiera Dios, ellos no son “fascistas” o “bestias sumisas”.

Somos gente fraterna, incluso cuando vemos e interpretamos la realidad contemporánea de una manera completamente diferente. Somos gente fraternal, no solo porque todos somos un pueblo que todavía luchamos por su existencia e independencia en una zona difícil y peligrosa, y no solo por el corona. Más bien literalmente: somos hermanos porque casi no tienes familia o círculo de amigos que no sean religiosos y laicos, sefardíes y asquenazíes, de izquierda y derecha, ardientes partidarios y feroces opositores al gobierno y su líder.

Ahora que todo el mundo es una farmacia y los medios de comunicación modernos intensifican aún más el drama como una costumbre, y cuando destacan las controversias para proporcionarnos las emociones diarias necesarias para la batalla por el rating, es importante relajarse por un momento y mirar las cosas desde una perspectiva un poco más filosófica-histórica.

Es importante recordar nuevamente que ya conocimos en la corta historia de nuestro pequeño país crisis más grandes y tormentas más severas. ¿Recuerda los temores sobre el destino del país y su propia existencia durante el período de espera que precedió a la Guerra de los Seis Días? Recordemos.

¿Las situaciones difíciles en la guerra de Yom Kippur? ¿Las advertencias sobre el destino de la democracia que acompañaron al ascenso al poder de Menajem Begin? ¿La incomparable campaña electoral violenta de 1981, la crisis económica y la hiperinflación de la década de 1980, la polarización y las manifestaciones masivas durante los Acuerdos de Oslo? ¿El terrible acto del asesinato de Rabin? ¿Los buses y restaurantes que estallaron en las calles de nuestra ciudad durante la segunda intifada?

Nuestra fórmula “judío-demócrata” ya ha demostrado ser una ganadora, y créanme, si superamos al faraón, también superaremos esto. Por lo que se puede ver en este momento, a pesar de su gravedad actual, la crisis del Corona está a punto de pasar y pasará del mundo en un futuro no muy lejano, esto se debe al inminente desarrollo de vacunas y medicamentos. Ya podemos arriesgarnos y predecir que la severa alteración del orden mundial es esta vez solo temporal. Este no es un evento que cambiará los órdenes mundiales a una escala de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, todos deberíamos calmarnos y relajarnos. Esta es la forma más racional de mantener nuestro estado “judío y democrático” de la mejor manera posible.

Las palabras pueden matar

Por lo tanto, pido a mis amigos de la derecha, que están molestos por las manifestaciones y los mensajes que a veces se perciben como condescendientes e irrespetuosos, que eviten en la medida de lo posible chocar con la violencia verbal de los manifestantes del otro lado, y ciertamente no los confronten físicamente.

Su derecho a manifestarse y este derecho no puede ser cuestionado, incluso si algunos de sus mensajes nos irritan locamente e incluso si nos hieren y ofenden. Su derecho a manifestarse, y sí, incluso a insultar, siempre que se rijan por leyes y restricciones. Todavía llevo en mi pierna izquierda fragmentos de la granada lanzada en una manifestación por la paz hace casi 40 años que mató a Emil Grinzweig. No queremos ser arrastrados a eventos similares.

También hago un llamado a mis hermanos de izquierda para que moderen sus mensajes y estilo. Sí, también hacia el Primer Ministro. El derecho a manifestarse y protestar es parte del derecho a hablar y opinar, pero hay expresiones que no merecen ser escuchadas. Es cierto que legalmente probablemente esté permitido jurar y desear a todas las personas todo el mal del mundo, ya que no hay ley que prohíba el odio. Pero, por favor, haga un pequeño experimento mental y piense por un momento cómo reaccionarían si supiesen de las expresiones que se escuchan hoy contra Netanyahu y su esposa se escuchase en aquel momento contra Itzjak Rabin y su esposa.

El protestar en manifestaciones contra el primer ministro y el gobierno, por supuesto está bien. Pero cuando se habla de un “golpe” o una “revolución”, es un mensaje descaradamente extremo y antidemocrático que transmite poder y violencia hacia cualquiera que piense y vote de manera diferente. Un golpe a favor de la democracia solo puede tener lugar cuando se niega el derecho del pueblo a un voto real. Pero los llamamientos a un golpe de Estado o un asedio físico a un parlamento elegido democráticamente, simplemente porque ciertos círculos del público tienen dificultades para reconciliarse con la decisión del electorado expresada en la composición del gobierno y la Knesset, son incompatibles con los principios de la democracia.

El derecho a protestar es incompatible con el derecho de hacer un golpe, incluso cuando algunos manifestantes se ven a sí mismos como “élites académicas y de seguridad”. De hecho, incluso lo contradice. Una vez que el derecho a votar y ser elegido y el derecho a hablar y protestar existen en cualquier país, consignas como “golpe” o “asedio” necesariamente transmiten el mensaje antidemocrático, como si alguien tuviera el derecho de provocar el cambio de gobierno electo mediante el uso de la violencia y la fuerza. La naturaleza de estos mensajes crea una atmósfera de amenaza para públicos enteros, como si socavaran su igual derecho a influir. Los líderes de las protestas deben dejar claro e inequívocamente que respetan los resultados de las elecciones, ya que se reflejan en la composición del gobierno y la Knesset. Esto está de acuerdo con el principio que aparece en la segunda frase del último discurso de Rabin: “En una democracia, la decisión se produce en una elección”.

Mientras tanto, todos deberíamos bajar las llamas, evitar la violencia, calmarnos, relajarnos y leer libros de filosofía e historia.