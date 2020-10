Los Juhurim o Judíos de la Montaña

Los denominados “Judíos de la Montaña” son una comunidad de unos 6.500 judíos que reside en la República de Azerbaiyán. Aunque algunos viven en la capital, Bakú, la habitan una pequeña ciudad cercana a Daguestán (distrito de Quba) denominada Qırmızı Qəsəbə (Ciudad Roja anteriormente Ciudad Judía). Esta ciudad, que también es conocida como la “Jerusalén del Cáucaso” o la “Pequeña Jerusalén”,es conocida por estar poblada casi en su totalidad por judíos.

El origen de este grupo, que algunos vinculan a las 10 tribus perdidas, lo tenemos que buscar en los judíos liberados por Persia después de que Ciro el Grande conquistara Babilonia. Debido a la destreza con las armas que ha caracterizado a los miembros de esta comunidad, algunos autores apuntan a que su asentamiento en el Cáucaso Norte estuvo vinculadoa la labor de protección de la frontera con septentrional del imperio.

A principios del siglo XVIII, los “Judíos de la Montaña” se extendían por todo el Cáucaso Norte incluyendo Chechenia, Inghusetia, Kabardino Balkaria, Karachay-Cherkesia, Daguestán y por supuesto por el norte de Azerbaiyán. Especialmente relevante era un valle daghestaní conocido como el Valle Judío donde la mayor parte de la población eran Judíos de la Montaña. Debido a que se asentaban en zonas eminentemente rurales, los los miembros de esta comunidad se dedicaron esencialmente a la agricultura (arroz, seda, tabaco y vino) y solo muy posteriormente con la “modernización” soviética desarrollaron profesiones más cualificados, destacando especialmente las vinculadas al mundo del espectáculo.

Los “Judíos de la Montaña” son considerados étnicamente persas y culturalmente judíos. Su lengua, denominada Judeo-Tat, Juhuri o Juhuro, es un dialecto del persa con elementos semíticos como pueda ser el sonido "ayin". Religiosamente son judíos mizrajíes, por lo que no pueden ser considerados ni ashkenazíes ni sefardíes. A su religiosidad judía, los Juhurim han unido un misticismo propio de los pueblos del Cáucaso Norte. Especialmente interesante es la distinción que hacen entre el “Rabbí” y el “Dayán”. Mientras que el primero es el encargado de la liturgia en la sinagoga, de los cánticos y de la educación, el segundo -que es elegido democráticamente- es considerado la autoridad religiosa encargada entre otras cosas de presidir los BeitDims.

Como no podía ser de otra forma, los Juhurim también han sido objeto de persecución. Durante el periodo de ocupación nazi se calcula que un total de 1000-1500 fueron deportados a campos de concentración y posteriormente asesinados. Algunos, sobre todo en Nalchik (Kabardino Balkaria), lograron escapar de la persecución convenciendo a los nazis de que no eran étnicamente judíos. Durante el periodo soviético, sobre todo con Stalin, los Juhurimfueron duramente perseguidos y sus sinagogas destruidas, aunque la comunidad logró mantener su vida religiosa intacta preservando prácticas como el Bar Mitvá o la Milá. El mantenimiento de esta esencia judía no significa que no estuvieran integrados en la cultura local. De hecho, prendas como el Chokka (un vestido tradicional caucásico) o el tradicional gorro de la zona, el Papakha, formaron parte del atuendo diario de los judíos de la montaña durante muchos años.

En los años 90, los que aun quedaban viviendo en Chechenia fueron víctimas de numerosos secuestros, ya que los terroristas pensaron que o bien eran ricos o bien que la “comunidad mundial judía” pagaría su rescate.

Los Judíos de la Montaña, fueron sionistas incluso antes de que Herzl escribiera el Estado Judío. Las primeras Alliyah se produjeron en 1881 aunque el grueso de las mismas ocurrió tras la creación del Estado de Israel. El apoyo a Israel durante la época soviética fue motivo de represión, lo que provocó que muchos trataran de salir del país por medios incluso extraoficiales.

A día de hoy las principales comunidades de los Juhurimse encuentran en Azerbaiyán, en Rusia, en Nueva York y por supuesto en Israel donde encontramos importantes Juhurim (o descendientes) en el IDF (YekhutielAdu o Ude Adam) en el mundo del espectáculo (YafaYakari o Omer Adam) o el deporte (LiorRefaelov o Eli Barbaya)