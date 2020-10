Imam francés exhorta a prohibir el Islamismo

Imam Hassen Chalghoumi, presidente de la Conferencia de Imames en Francia en referencia al asesinato de Samuel Paty: El islamismo es veneno, es una enfermedad y debería ser prohibido por el gobierno francés

El 20 de octubre, 2020 el imam franco-tunecino Hassen Chalghoumi, presidente de la Conferencia de Imames en Francia, concedió una entrevista a la prensa, incluyendo a CNEWS (Francia), en respuesta a la decapitación del maestro francés Samuel Paty en un reciente ataque terrorista. El imam Chalghoumi denunció enérgicamente el asesinato de Paty, diciendo que es un «mártir de la libertad» y que el asesino era un criminal terrorista. Al decir que el islamismo es una enfermedad y veneno para sus seguidores, este pidió al gobierno francés que prohibiera el islamismo y que protegiera a Francia y a su población de musulmanes de la guerra civil. El Imam Chalghoumi dijo además que cualquiera que no apoye las leyes y los valores de Francia es una amenaza para la sociedad francesa.

El Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista de MEMRI (PSATY) informó que luego de la entrevista, el 24 de octubre, un bot de la aplicación Telegram operado por partidarios de habla inglesa pertenecientes al Estado Islámico (EIIS) publicó un llamado a sus seguidores para que asesinaran al Imam Chalghoumi (véase el informe del PSATY en MEMRI – Canal pro-EIIS en la aplicación Telegram pide el asesinato del clérigo musulmán francés). El postulado acusó a Chalghoumi de defender la publicación de caricaturas que insultaban al Profeta Mahoma y de describir a los maestros que utilizan estas caricaturas en sus lecciones como «héroes». Lo publicado por el bot elogió al musulmán checheno de 18 años que asesinó a Paty y se dirigió a los musulmanes en Francia con un llamado a «ejecutar» al Imam Chalghoumi, diciendo: «Su nuevo objetivo es este anciano». La publicación describió además a Chalghoumi de ser un individuo «mucho más sucio que los infieles franceses».

Cabe señalar que los yihadistas han intensificado su incitación contra Francia y especialmente contra los estudiosos musulmanes que son presentados en las últimas semanas como si estuviesen equivocados. Un grupo de medios afiliado a Al-Qaeda le pidió a los musulmanes en Francia que asesinaran a los «imams que guían por el mal camino» en un comunicado emitido en los últimos días. También debe tenerse en cuenta que el bot pro-EIIS de la aplicación Telegram que emitió la llamada a atacar al Imam Chalghoumi ha sido eliminado.

«Todos somos Samuel Paty; este es un mártir de la libertad; su asesino es un criminal terrorista… Yo le pido disculpas a todos los maestros de Francia que educan a nuestros hijos…»

Imam Hassen Chalghoumi: «Para que un chico de 18 años decapite a una persona y se le ocurra semejante barbarie; incluso en Bagdad y Afganistán ya no escuchamos sobre tales cosas. Hemos llegado a un punto en el que debemos exigir firmeza absoluta.

«Todos somos Samuel Paty. Él es un mártir de la libertad. Su asesino es un criminal terrorista que no tiene nada que ver con la fe y con la humanidad. Este fue manipulado por videos e individuos que también están controlados por el odio. Yo felicito y apoyo al ministro del interior. ¡Fue un fatua, sí! Nuestras autoridades y el sistema legal deben entender que un fatua no es solo una amenaza de asesinato o un llamado a cometer asesinato. Es también un discurso de odio, el discurso de la propaganda islamista.

[…]

«Yo le pido disculpas a todos los maestros de Francia que educan a nuestros hijos. Tengo cinco hijos y yo le digo a los [maestros]: Lo lamento. El Profeta del Islam es similar a las enseñanzas porque estas también dan su mensaje. Nosotros los amamos al punto que les confiamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no decapitan a sus maestros. Nuestros hijos no le faltan el respeto a sus maestros. Los chicos musulmanes no cometen delitos y no le faltan el respeto a las escuelas de la república francesa. Debido a lo que sucedió, nos disculpamos. Este maestro fue decapitado en nombre de nuestra religión. Yo le pido disculpas a su familia.

«Recibo tantas amenazas de muerte… Yo le digo a nuestro Presidente Macron y a nuestro gobierno: Adelante, estamos con ustedes; si la República no nos puede proteger, ¿quién puede? ¿Los turcos? ¿Los qataríes? Los islamistas?»

«No debemos tener miedo. No debemos rendirnos al miedo. Debemos ser fuertes. Llevo 15 años avisando de esto y nadie me cree. Acabo de salir de la comisaría y por esa razón llegué tarde». Presenté una denuncia por una amenaza de asesinato. Recibo tantas amenazas de asesinato que he comenzado a escribir las denuncias yo mismo. A veces me pregunto si hay algún avance y si mi lucha tiene algún mérito. He estado luchando por esto por años y no estoy solo. Existen muchos.

«Tal como dijo el Presidente Macron, ‘El miedo cambiará de bando’. Las víctimas deben sentirse más seguras que esos criminales. Debemos buscarlos y encontrarlos detrás de los seudónimos que utilizan. Estos son aquellos que nos maldicen, nos persiguen y nos envían videos. Yo le digo a nuestro presidente y a nuestro gobierno: Adelante, vamos, estamos con ustedes! ¡Protéjanos! ¡Proteja a los musulmanes de Francia! Protéjanos del peligro de una guerra civil. Existe el riesgo de que el odio se incremente. Si la república no puede protegernos, ¿quién puede? ¿Los turcos? ¿Los qataríes? Los Islamistas?

[…]

«Quiero llevar a mis hijos a Israel, para mostrarles el lado positivo… Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos reunirnos, dar discursos, denunciar y condenar los actos de terrorismo»

«Yo le ruego a nuestros jueces que: Eleven al nivel de responsabilidad necesario ante este crimen. ¡Este fue decapitado en París! ¡En París, están asesinando gente! Esto no es una guerra. Es la pura realidad en París. Un periodista me preguntó si este es un gobierno en tiempos de guerra. Yo dije que cuando una guerra es declarada, se debe establecer un gobierno en tiempos de guerra. Yo espero que esta sea la última vez que traigo flores para dar un pésame. Preferimos hacer cosas positivas.

«Quiero llevar a mis hijos y viajar a Israel y a todas partes, para mostrar el lado positivo. Pero hemos llegado a un punto en el que ya no podemos reunirnos, hacer discursos, denunciar y condenar los actos de terrorismo. Ha llegado el momento para decir: Esto es una tragedia. Algo anda mal. Todos debemos despertar. Cuando fue asesinado este maestro, nuestros hijos y su futuro se vieron perjudicados. Si el miedo penetra dentro del corazón de nuestros hijos, ¿qué queda para el futuro? Todos tienen miedo.

[…]

“En la comisaría, cuando denuncié por motivo de las amenazas de muerte que recibí, me dijeron: ‘Les enviamos una advertencia’. ¿Ellos amenazan con asesinarnos y todo lo que reciben es una advertencia?

[…]

«El islamismo es el veneno del Islam, la enfermedad del Islam contra lo que hay que combatir»

«Yo escucho al Consejo Francés de Fe Musulmana decir que la palabra ‘islamistas’ no debe ser utilizada. No. Eso no es cierto. Deberíamos llamar a las cosas por su nombre. Existe tal cosa a la que llamamos islamismo: Este es el veneno del Islam, la enfermedad del Islam. Son la enfermedad del Islam y hay que combatirlos. Algunos países musulmanes luchan contra el islamismo. El Islam político está prohibido en algunos países musulmanes – en Abu Dabi, en Bahréin, en Egipto y en muchos países. ¿Por qué no prohibimos el islamismo? ¿Cuánto tiempo más? 130 de nuestros jóvenes han sido asesinados hasta ahora. ¿Cuánto tiempo más durara esto? Decenas de policías han sido asesinados. ¿Cuánto tiempo más? Decenas de periodistas. ¿Cuánto más? ¿Cuándo despertará la sociedad?

«Para mí, la nacionalidad significa pertenecer a los valores de la República. Quien no apoye las leyes y valores se convierte en una amenaza para la sociedad. Entonces, ¿por qué deberíamos simplemente dejar que sea así? Él ya no es francés. Aquellos que viajaron para unirse al EIIS han elegido la bandera negra del EIIS por encima de la bandera francesa. Esta gente no es francesa. Para mí, un francés es alguien que ama este país y pertenece al lugar. Francia les ha dado todo. Les ha dado una igualdad que no existe en otros lugares.

«Francia le ha dado todo a mis hijos… todo es gracias a las escuelas… ojalá hubiesen miles de padres aquí conmigo, llorando por un inocente maestro asesinado…»

«Yo les digo a nuestros jóvenes: Vayan de viaje. Vayan al extranjero. Vean otros países y despierten. Francia les ama y ama a sus padres. Francia lo ha dado todo por mis hijos. Les ha dado todas las oportunidades de triunfar. Todo es gracias a las escuelas. Yo digo como padre: Si los progenitores no despiertan… Cómo desearía que hubiese miles de padres aquí conmigo, que hubiesen venido a llorar por un inocente maestro asesinado por una caricatura. ¿Qué caricatura? Podemos estar en desacuerdo o salir de la clase, pero es inconcebible que una persona sea decapitada. Predicar el odio es inaceptable».