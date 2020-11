Nuevo curso de Talmud y Derecho, desde Uruguay al mundo

Hace ya 19 años que Esther cumple, con el curso Talmud y Derecho, con la realización de un sueño de juventud. Este 9 de noviembre comienza nuevamente el curso concebido por ella hace casi dos décadas . Se extenderá hasta el 30 de noviembre y las clases serán lunes y miércoles de 19.10 a 21.00 horas (de Uruguay). Aclaramos el horario, porque al ser digital, por Zoom, pueden inscribirse también interesados de otros países, que es justamente lo que ya ha estado ocurriendo.

Las actividades son abiertas a todo público, sin necesidad de conocimientos previos. Las inscripciones se realizan a través del email [email protected]

La docente coordinadora es la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, y el coordinador adjunto es el Dr. David Malowany.

Entrevistamos a Esther de cara al nuevo curso

P: Esther ¿qué tendrá de particular el curso de Talmud este año? ¿Sólo el hecho que será por zoom?

R: Querida Ana, este año el curso Talmud y Derecho está en una nueva aventura. Nos mudamos de Universidad… en las mudanzas no se puede evitar que algunas cosas se pierdan o desaparezcan. Mi padre solía repetir un dicho que según él venía de la tradición hebrea “una mudanza es como la tercera parte de un incendio”. Nunca encontré fuente escrita de esa cita, tal vez la inventó mi padre, pero, ¡él sabía lo que decía!

Por otra parte en todo cambio hay renovación, se abren nuevas posibilidades. Durante 18 años estuvimos con el Curso Talmud en el Centro de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Este año el Curso Talmud está auspiciado por la Universidad ORT Uruguay, dentro de su Departamento de Estudios Judaicos. Estos cursos son gratuitos, lo cual es muy bueno para que todos puedan acceder al conocimiento. Pero al dejar la Universidad estatal nos quedamos sin la secretaría de Postgrados para inscripción de alumnos y sin la difusión de la Facultad de Derecho. La Nueva Congregación Israelita, NCI, aceptó apoyarnos con la difusión, pero las tareas de secretaría las tiene que realizar alguien.

P: Es como el chiste aquel de “todos dicen que alguien debe hacer algo....”. ¿Cómo es entonces en este caso?

R: Nos repartimos las tareas. Me convertí en da[email protected], con una casilla de e-mail tomé a mi cargo avisar a los ex alumnos del curso Talmud e inscribir alumnos para el curso 2020. A decir verdad, esa ha sido una experiencia preciosa, me encantó conversar con los alumnos. Es cierto, cambiar de Universidad y pasar a dar clases por zoom es un gran desafío. Pero nos ha dado la ocasión de atraer a este curso a mucha gente, esa ha sido una sorpresa que yo no esperaba y es un valor al día de hoy. Estamos en la aventura de crecer.

P: Eso es encararlo positivamente. ¿Por qué el cambio de universidad?

R: Te explico. Postgrados de la Facultad de Derecho cobró muchos años una suma muy baja a los alumnos de nuestro curso, porque ninguno de los profesores ha cobrado por dar esas clases. En el año 2019 la Universidad decidió que todos los Postgrados se cobren igual y ¡esa suma es muy alta! Por eso tuvimos que buscar otra Universidad. Las conversaciones con la Universidad ORT Uruguay las realizamos el año pasado y arreglamos clases presenciales en uno de sus salones de clase. Y este año ¡un virus que no pidió permiso para entrar nos cortó los planes! Se acabaron las clases presenciales por ahora… no sabemos qué vendrá. Vimos que la herramienta para enseñar era el zoom y entramos a probarlo.

Primero descubrimos que podíamos enseñar sentados frente a una pantalla, aunque no era el ideal. Y después nos dimos cuenta de algo inesperado ¡el mundo de la enseñanza ya no tenía fronteras! ¡Podíamos dar clase a alumnos de cualquier parte del mundo! Absorber esa idea fue muy emocionante. La sentí por primera vez el mes pasado. Yo estaba dando clase para el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, Cidicsef en Buenos Aires, sin salir del asiento de mi computadora en Montevideo. Al mismo tiempo vi que mis alumnos estaban cada cual en su casa, ¡en distintas partes del mundo! Ahora estamos en una segunda etapa, aprendiendo cómo hacer intervenir en la clase a esos alumnos que sólo podemos ver en un cuadradito con su foto.

Presentación del Tomo 3 de Talmud y Derecho, en Julio del 2019, de izquierda a derecha : Prof Gabriel Hojman , Dra. Catherine Lopez , Dr. David Malowany, Dr.Daniel Ramada, Esc.Esther Mostovich de Cukierman, Decana de Facultad de Derecho Dra. Cristina Mangarelli ,ex Decana Esc. Teresa Gnazzo, Dr.Esc.Marcel Legarra.

P: ¿Qué respuestas esperas en cuanto a participación?

R: Al día de hoy tengo ya más de 50 alumnos anotados y el curso comienza el 9 de Noviembre, todos los días sigo inscribiendo gente . Se anotaron muchos ex alumnos, todos muy contentos de que se reanudara el curso Talmud y Derecho. Y también alumnos nuevos, de nuestro país, de Mexico, Costa Rica, Argentina, Israel.

P: El Talmud es por cierto un tema enorme. ¿En qué se centrará el curso de este año?

R: Este año es un curso de siete clases ,lunes y miércoles de 19 y 10 a 21 horas. Para Derecho Comparado hemos tomado “Ley y Etica”. Veremos ese tema en la Biblia con el Dr. Esc. Marcel Legarra, en el Talmud con el Rabino Cr. Daniel Dolinsky; en Roma y la cultura israelita del 2º. Templo con el Dr. Daniel Ramada, en Immanuel Kant con la Dra. Catherine Lopez Mezquita. Además, el Rabino Prof. Max Godet hablará de los niveles de estudio en la Biblia, el Dr. David Malowany de los conceptos de Pueblo y Nación, el Prof. Gabriel Hojman del cooperativismo en la Ley hebrea. Y yo daré un comentario inicial de qué es el Talmud, porque siempre hay alumnos que se acercan al texto por primera vez. También preparé un encuentro directo con los textos en el tema de la relación hombre-mujer.

P: Sumamente interesante…Y recordemos la trayectoria. El curso tiene ya casi dos décadas ¿verdad?

R: Así es. Este es el 19º. curso universitario. Analizando en el Talmud las fuentes de la Ley actual, los valores éticos del mundo occidental en que vivimos y la ciencia de la vida. Y además viendo cómo se desarrollan los mismos temas en el Talmud y en el día de hoy.

El Rabino Max Godet de la Kehila dictando una de sus clases en el curso

P: Sin ti, este curso no existía. Y me pregunto cómo serías tu sin este desafío anual.

R: No lo se. No me imagino a mi misma sin estudiar ni enseñar… Este año también estoy coordinando el curso de Idish por zoom desde el IWO Buenos Aires. Empezamos esas clases en Junio y sigo anotando alumnos. Es casi increíble cómo el Idish sigue atrayendo estudiantes.

P: Un fenómeno de por sí. Y has enriquecido a los lectores de Semanario Hebreo en muchas oportunidades con notas sobre ese tema. ¿Seguís aprendiendo todo el tiempo?

R: ¡Seguro! Estudiar mantiene la mente activa. Ahora estoy tomando cursos de arqueología bíblica por zoom desde la Universidad Hebrea de Jerusalem…es apasionante.

P: Incansable. Seguramente sigues echando de menos a los queridos Prof. Manuel Tenenbaum y el Cr. Isaac Margulies. Esta es una oportunidad para recordarlos.

R: Así es. ¡Han sido mis amigos y aprendí tanto de ellos! El Prof. Manuel Tenenbaum vino especialmente desde Buenos Aires para abrir el curso Talmud y Derecho en el 2001, el primer año que dimos el curso en Postgrados de la Facultad de Derecho. El falleció en febrero del año 2016, pero esa clase suya está publicada, se puede leer en el Tomo 1 de Talmud y Derecho. El Cr. Isaac Margulies acompañó este curso todos los años desde sus comienzos en el año 2001 hasta que falleció en enero del 2018 . Ambos, maravillosos profesores, verdaderos Maestros de generaciones. Hay clases del Cr. Margulies en el Tomo 1, en el Tomo 2 y en el Tomo 3 de los libros Talmud y Derecho.Todos esos libros están publicados por la Editorial Fundación de Cultura Universitaria.

Esther Cukierman con la Profesora Teresa Gnazzo y el Profesor Manuel Tenenbaum(z"l), en la presentación del Tomo I del libro Talmud y Derecho

El Dr. Isac Margulies (z"l) dictando una de sus clases

P: Contame por favor todo lo que consideres relevante que se sepa de antemano sobre el curso.

R: Siempre ha sido y sigue siendo un curso abierto a todo público, sin necesidad de conocimientos previos. Este año por primera vez nos enfrentamos con el desafío de las clases por zoom. No digo que el zoom sea bueno ni que sea malo, pero en un suspiro nos hizo desaparecer la dinámica grupal y al mismo tiempo, pasamos a una audiencia sin fronteras. Tendremos compañeros de clase de distintas partes del mundo… El coronavirus nos lanzó a una nueva era en la enseñanza, un cambio que recién empezamos a explorar. Iremos juntos de la mano con los estudiantes, ¡todos vamos a aprender, sin importar la edad! ¿Verdad que es emocionante?

P: Realmente suena así, más aún con tu descripción. Mucho éxito querida Esther, a ti , a todos los docentes y por cierto a los alumnos.

R: Muchas gracias.