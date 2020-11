No. 73

¿SACRIFICAR A TU HIJO?

Por Yanki Tauber

Escéptico: Asumo que incluso ustedes tienen problema con esto. ¡Que D-os pruebe a Abraham ordenándole que sacrifique a su hijo! E incluso peor, que Abraham corra a cumplir la orden macabra. Si eso no es el epítome de todo lo que está mal con la religión...

Creyente: Personalmente no tengo problema con esto. Aunque admito que no me es tan simple de explicar a un escéptico como, por ejemplo, la historia del Éxodo.

Escéptico: ¿No tienes problema con esto? ¿D-os no solo condonando, sino pidiendo el sacrificio de una vida humana como una demostración de fe? Si es así como lo sientes, no eres distinto de los terroristas suicidas que creen que se están matando a sí mismos y a muchos hombres, mujeres y niños inocentes ¡porque D-os quiere que lo hagan...!

Creyente: ¿No te está faltando algo? Si vas a leer la historia del Akeida, leela hasta el final.

Escéptico: Ya sé. Al final a Itzjak no lo matan. Pero ese no es el punto.

Creyente: No, ese es el punto. O al menos un punto muy importante de la historia. Después que Abraham demuestra la profundidad de su fe y compromiso a D-os con su disposición de sacrificar a Itzjak, D-os le ordena a Abraham, “No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada.” D-os deja claro que El NO quiere que le ofrendemos sacrificios humanos.

Esto se repite muchas veces en la Torá. La Torá prohíbe explícitamente el sacrificio humano, y lo llama una “abominación”. Servimos a D-os viviendo una vida divina y dando vida a otros, no muriendo o matando. El Judaísmo celebra la vida y hace duelo por la muerte, no viceversa.

Escéptico: Ok, digamos que D-os quiere dejar claro que es un D-os que desea la vida, no la muerte. ¿Por qué tiene que pasar por todo este juego sádico de hacer que Abraham ate a su amado hijo como un cordero y levante el cuchillo sobre el cuello del muchacho antes de anunciar “No, no te preocupes. No quiero que hagas esto”? Simplemente se podría haber revelado a Abraham y haberle dicho: “Abraham, sé que todos tus vecinos hacen mucho esto, sacrifican sus hijos a sus dioses, pero escucha, eso no es lo que quiero. Quiero que seas el padre de un pueblo que rechaza este tipo de cosas, y le enseñes a todos cuán malo es.”

Creyente: Pero si D-os hubiese hecho solo eso, ¿qué hubiese dicho todo el mundo? “Oh, ese es Abraham, con su religión que no necesita sacrificios. La llama una fe que “apoya la vida”, pero es solo un débil. La verdad es que no está comprometido como nosotros. Es como esos liberales de limusina con “principios”, hasta que les afecta su bolsillo o comfort.”

Escéptico: Hey, me duele eso.

Creyente: Perdón. En serio ¿sabes lo que dijo Hassan Nasrallah?

Escéptico: ¿El líder del Hezbollah?

Creyente: Si. Dijo “Nosotros vamos a ganar esta lucha. ¿Saben por qué? Porque los judíos quieren vivir y nosotros queremos morir.”

Escéptico: Odio decir esto, pero el hombre tiene un punto. Ellos siempre tienen esa ventaja sobre nosotros, están felices de morir por lo que creen, y nosotros no.

Creyente: No, está equivocado. Si la razón por la que deseamos vivir y hacemos todo lo que está en nuestro poder para evitar la muerte es que somos un montón de niños ricos egocéntricos que no pueden imaginar nada más importante que su propia insignificante existencia, entonces tendría razón. Pero el Akeida prueba que está equivocado. El Akeida muestra que nuestro compromiso con la vida viene de un lugar no menos poderoso y absoluto, de hecho mucho más poderoso y absoluto, que el terrorista suicida que persigue la muerte y destrucción.

Abraham demostró que estamos preparados para dar nuestra vida por D-os, que reconocemos que hay una verdad y realidad más grande que nuestra existencia y estamos completamente comprometidos a servir esta verdad superior. De forma que cuando D-os nos dice que eso no es lo que quiere de nosotros, que no quiere que muramos y matemos por Él sino que vivamos y nutramos la vida como Sus “socios en la creación”, nuestra búsqueda de la vida está motivada y fortalecida por nuestro compromiso a D-os, y es tan absoluto y poderoso como su fuente.

Escéptico: ¿Pero todo esto no sería también cierto si D-os y Abraham no hubieran hecho este pequeño pero temible show en el Monte Moria?

Creyente: No, no lo sería. Sería verdad en teoría, pero las teorías no necesariamente significan algo en la vida real. A menos que Abraham no hubiese experimentado de hecho su disposición a sacrificar su hijo a D-os en la forma más tangible, el primer judío no hubiese forjado un compromiso por la vida tan poderoso como la adoración del malvado a la muerte.

Todo el punto del Judaísmo no es morir por D-os, sino vivir por D-os. Pero a menos que estés preparado para morir literalmente por D-os, no puedes vivir verdaderamente por D-os.

PALABRAS QUE IMPORTAN

[El ángel le dijo a Lot] “¡Apresúrate! Escapa [a la ciudad cercana], porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí.” (Bereshit 19:22)

Los ángeles no poseen identidad intrínseca; ellos son simplemente personificaciones de misiones de D-os. Por lo tanto, cuando los ángeles declararon antes “Vamos a destruir la ciudad”, querían decir que D-os iba a destruir la ciudad a través de ellos, dado que ellos no se perciben a sí mismos como separados de D-os.

Sin embargo, Lot entendió que sus palabras significaban que ellos tenían poderes independientes de D-os. Por lo tanto, los ángeles se vieron aquí obligados, al decir “no puedo hacer nada hasta...”, a establecer claramente que su poder era dado por D-os.

Cuando hablamos con otros, nosotros también debemos tomar en cuenta cómo van a interpretar nuestras palabras, asegurándonos que nuestras intenciones no sean mal interpretadas.

Génesis (Bereshit) 18:1 – 22:24

La cuarta sección del libro de Génesis continúa la crónica de Abraham. El nombre de esta sección (Vaierá, “El se apareció”) es su primera palabra, describiendo la revelación de D-os a Abraham luego de su circuncisión. Esta revelación es seguida por la visita de tres ángeles, quienes le informan a Abraham del nacimiento inminente de su hijo Isaac. Luego seguimos a Abraham cuando discute con D-os sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, migra a Filistea, expulsa a Hagar e Ismael después del nacimiento de Isaac, y finalmente es puesto a prueba por la directiva de D-os de sacrificar a Isaac.

SABIOS DE ISRAEL

RABÍ MENAJEM BEN SHLOMO (HAMEIRI) (1249 – 1315)

Por Nissan Mindel

Nació en Francia el año 5009. Estudió con Rabí Reuben Ben Rabí Haíim. Fue un gran sabio y vivió en la ciudad de Perpiñon donde fue nombrado gran Rabino. Correspondía con los grandes sabios de su época discípulos de Rambam y Rashba.

HaMeiri meritó fama por su gran obra Bet Habehira, publicada el año 5060, explicación del Talmud – siguiendo el modelo de Rambam en su obra Mishne Torá – escrita en el mismo hebreo claro de la Mishná, sin mezclar las palabras en Arameo del Talmud. No menciona los nombres de los grandes Posekim que le precedieron, sino por su calificativo, el rif por "Guedolé Haposekim", Rashi – "Guedolé Harabanim o Guedolé Hazorfatim" y Rambam "Guedolé Hamehaberim".

HaMeiri consiguió atraer los corazones de los estudiantes por su obra maravillosa Bet Habehira, que por su presentación especial y su forma de aclarar todos los temas, es considerada como uno de los comentarios más populares del Talmud. Hameiri compuso también otras obras: explicación de Tehilim y de Mishle (parte en lenguaje simple y parte en ideas profundas); Maguen Avot; Kiriat Sefer; Bet Iad; Ohel Moed.

HaMeiri murió el año 5075 en Perpiñón. Fue uno de los grandes de su época.

VISITAR A LOS ENFERMOS

¿Quieres jugar a que eres D-os? "Muy simple", dice el Talmud, y además, es una mitzvá: simplemente ve a visitar a un enfermo. D-os fue a visitar a Abraham cuando este estaba enfermo; así que cuando vas a visitar a un enfermo, estás haciendo lo mismo que D-os. En hebreo, este juego se llama bikur jolim. He aquí las reglas:

Levantándole el Ánimo

Nada de ceños fruncidos ni de lágrimas ni de caras tristes. Todo eso no va a curar a nadie. Lo que tienes que hacer es ofrecerle una pequeña sonrisa, un poco de esperanza y, tal vez, unas cuantas risas. Apréndete algunas frases cómicas como: "¿Qué hace un cachorro-polluelo-pibe-jovencito como tú en un lugar como este?" o "¿Qué tal el servicio de habitaciones?". Cada vez que dibujes una sonrisa en tu rostro, ganarás puntos extra.

Por supuesto, tienes que ser consciente de cuándo estás "abusando de su hospitalidad". Si fuera así, dile al paciente el adagio jasídico: "Piensa en positivo y todo saldrá bien", y sin hacer ruido, sal de la habitación.

Dándole una Mano

Tu presencia misma es terapéutica, pero el paciente también tiene otras necesidades. Averigua de qué manera le puedes ser de ayuda. ¿Yendo de compras? ¿Llevándolo al médico? ¿O tal vez conviene que ordenes un poco la casa?

Programa tu visita con mucho cuidado. Si el paciente se encuentra en medio de un procedimiento médico o acaba de pasar por uno, es probable que no esté de ánimo para recibir visitas.

Hay veces en que las circunstancias no permiten visitas. En ese caso, puedes hacer bikur jolim visitando a la familia, ofreciendo tu ayuda y…

Diciendo una Plegaria

La habitación en la que se encuentra el paciente es un lugar santo. Mientras estés allí, di una breve plegaria por su pronta recuperación, como por ejemplo: "Que D-os te cure en medio de todos los enfermos de Israel". O, en Shabat, "En Shabat está prohibido suplicar, pero la curación pronto va a llegar". Y cuanto te vayas, di un salmo o alguna otra plegaria.

Es una tradición pedirle a una persona santa que rece por el paciente. Puedes enviar un pedido de plegaria al lugar de descanso del Rebe.

