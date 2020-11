Una entrevista con Gonzalo Cammarota

¿A qué escuela fuiste?

Fui a la escuela No. 13, Joaquin Mestre que queda en Av. Italia y Abacu, en frente a mi casa y en el barrio de la Blanqueda, medio border porque está cerca de Buceo y Parque Batlle.

¿Vos jugabas con un micrófono cuando eras chico? ¿Querías ser locutor?

Mi vocación de niño no era la locución. Grabé algún casette pero no me imaginé que iba a trabajar de comunicador hasta que empecé a trabajar en radio. Antes que eso no.

¿Cómo fueron tus inicios en la radio?

Nuestros inicios fueron muy disfrutables. Ingresé a la 91.9 de la mano de Karen Yawetz y Nicole Mitnik, ellas nos hicieron un lugar. Ahí tuve la suerte de descubrir mi vocación, de aprender del oficio y hacerlo con mis amigos, con Carlos y Salva, fue mucho aprendizaje. Empecé a trabajar en Radio Sarandi. Ahí aprendí mucha de gente que fueron mis maestros. Fue un momento muy lindo y fermental.

Tuviste muchos laburos, estudiaste psicología y en algún momento te llegó el momento de decidir que la radio era lo tuyo. ¿Cómo fue ese proceso?

Fue un proceso paulatino. Yo era cobrador de una fábrica. Cuando en un momento, la radio se me presentó como un trabajo full time, en el 2001 estaba en la radio, era cobrador, estaba en facultad. En el 2002 no podía sostener todo eso y dejé la cobranza. Fue la mejor decisión, pero en el momento tuve mucho miedo. Traté de seguir la facultad, tuve un año y dos haciendo materias y me di cuenta que no tenía tiempo. También dejé la docencia en facultad, no me sentía muy bien quitándole horas a gente que estaba más en eso. En el 2003 corto todo vínculo con la facultad.

¿En qué te cambió la vida cuando fuiste padre?

Me cambió todo. Una puerta nueva de amor que se abre. Desconocía que se podía amar a alguien tanto, la responsabilidad que sentís, alguien que depende de vos. Las cosas cambian con hijos, es otra vida. Es una nueva vida.

Publicaste varios libros y ganaste el Bartolomé Hidalgo. Un gran honor.

Fue una gran sorpresa ganar el Bartolome. Siento un gran orgullo por las 3 novelas, la serie de Perrone, un desafío que nunca pensé que iba a poder concretar. A la gente le gustan mis novelas. Me pidieron que escriba una cuarta novela. Yo quedé muy conforme, voy a retomar la escritura pronto más temprano que tarde.

¿Qué canalizas en la escritura?

Yo canalizo sentimientos. Yo escribo de manera muy sentimental, trato de plasmar mis sentimientos, me gusta movilizar al lector. Hacer sentir cuando me leen es lo que más me gusta. Escribo porque me gusta.

Contame por qué la novela negra.

La novela negra tiene varios componentes que me gustan mucho. En primer lugar, vos podes narrar la cultura, la idiosincrasia, contar una historia inmersa en una ciudad. Me gusta escribir sobre Montevideo, que mi ciudad. La nueva novela negra tiene una cierta autopsia de la realidad. A mí me gusta mucho el humor, que en la tragedia y el crimen, es algo que te pone medio nervioso. El humor marida con todo, rescatar el humor en ese contexto tan opresivo, está bueno.

¿Sos un tipo creyente, o cuáles son tus apoyos en las difíciles?

No soy creyente, en los momentos difíciles me apoyo en mis seres queridos, mi familia, mis amigos, en los seres anónimos que me escriben. En un momento difícil te escribe alguien que tiene palabras justas que te ayudan a sobrellevar un momento difícil.

¿Te importa mucho lo que piensan de vos?

Yo creo que si, los que trabajamos en los medios, nos alimentamos de lo que hacemos. La gente que me sigue no me conoce como persona. Hay un montón de gente que me interesa lo que piensa de mi vida pública. No me importa lo que piensen de mi vida privada. Somos un bicho gregario y nos importa estar en armonía con los otros. Me importa lo justo, la gente puede ser virulenta por algo. No se puede vivir a influjo que los demás nos acepten. Esa no es la jugada.

Se nota que sos un tipo querido en las redes ¿Cómo es tu relación con las redes y con tus seguidores ?

Yo tengo un vinculo muy cordial con la gente que lo desea. Charlo y converso, contesto lo más posible. Sobre todo en Instagram, he tratado de moderar ciertas participaciones, respecto a twitter, que la gente malinterprete, y elijo en que líos me meto. Hay que poner en la balanza en que lío me meto, para poder seguir con la vida en parámetros de normalidad.

¿Cómo fue tu ida de Oceáno y sentís que hoy en el medio radial hay odios a muerte?

Yo odiar no odio. Hay gente con la que me llevo bien y hay gente con la que no me llevo. La ida de la radio fue como pudo ser. Fue un vínculo de 20 años. Estas cosas se hacen como se pueden. Estoy contento con la nueva etapa. Nos hizo muy bien estar en Urbana y en Magnolio porque al grupo le hizo muy bien.

¿Cómo te sentiste cuando te llamaron para hacer PH?

Fueron varias etapas. Primero fue para un casting y después me llamaron porque había quedado. Soy moderadamente pesimista con la tele. Muchos proyectos que se postergan, aprendí a saber esperar. A medida que pasaban las semanas sentí la alegría y sentí una gran responsabilidad. Se trabaja en equipo, cuando llega el momento del programa, estoy solo frente a cámara. Están los invitados pero yo soy el que tengo que remar. Me estoy acomodando ahora con el sexto programa. Estoy disfrutando y super contento.

¿Cuál es tu contacto con el judaísmo?

Se remonta a 20 años por vínculos familiares. Con el paso del tiempo he ido aprendiendo y conociendo los rituales y lo que representan. Lo que más rescato es el encuentro familiar para festejar. Se encuentra también en otras religiones. Me encanta que este la familia junta. En el judaísmo está siempre presente, con diferentes niveles de religiosidad, celebran estar juntos y la unión. Eso me gusta mucho. Se come muy bien en las festividades y eso lo disfruto mucho.