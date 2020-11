La deslegitimación de Israel en los medios de comunicación

En su afán de cumplir con los objetivos Ciudadanos por Israel considera ineludible conversar sobre estos temas como la deslegitimación que Israel sufre en los medios de comunicación. Los invitamos desde nuestro portal a asistir y nos sentiremos muy honrados que nos acompañen.

Hoy más que nunca, este tema está en el tapete. Las las palabras que se eligen para hablar de Israel no son al azar sino que tienen la función de contar una narrativa a la que no suscribimos. No esi información pura y llana, es una narrativa sesgada y cala profundo en la mente de personas que carecen de otra información.

Más abajo transcribo el objetivo para el cual Ciudadanos por Israel fue fundado.

Ciudadanos por Israel expresa: “Defenderemos firmemente el derecho de Israel a existir, el derecho del pueblo judío a vivir en su propia tierra, reconociendo en el sionismo su legítimo movimiento de liberación y autodeterminación. Colaboraremos con una genuina paz fundada en la justicia, la solidaridad y el libre desarrollo integral. Aportaremos a la formación y difusión de los mejores logros de nuestra civilización, entre los que se encuentra el efectivo y auténtico respeto por cada ser humano, por cada trayecto de vida que se elija en libertad. Podrán contar con nosotros en la defensa de una sana laicidad y una plena libertad religiosa. Nunca negaremos ni abandonaremos al pueblo judío, a Israel, jamás”.

“Quienes amamos al pueblo judío sabemos que esta singular nación es protagonista de una historia única, fundamental e insustituible en la construcción de nuestros valores, cultura y civilización”.

Así comienza el manifiesto de Ciudadanos por Israel, un grupo de líderes de opinión del mundo de la cultura, la política, el área militar, académica, corporativa y diplomática, movilizados por la creciente ola de antisemitismo materializada en la demonización del pueblo judío y el Estado de Israel.

Entre los integrantes se encuentran políticos, ex embajadores, veteranos de guerra, periodistas, empresarios, docentes y abogados.

Este grupo de ciudadanos de diferentes credos, corrientes de opinión y quehaceres, convocados por los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que buscan combatir los prejuicios arraigados en estructuras culturales y educativas, está compuesto por el Juez en lo Criminal, Doctor en Ciencias Jurídicas y Doctor en Ciencias Políticas, Franco M. Fiumara; el ex embajador en Israel y Costa Rica, Miembro del CARI, abogado, profesor universitario y especialista en relaciones internacionales, Mariano Caucino; el ex ministro de cultura y ex director del Teatro Colón, actual gestor cultural y columnista político, Darío Lopérfido; el Senador por la Provincia de Buenos Aires, Lucas Fiorini; el Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, ex interventor del INADI, ex defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y ex legislador de la Ciudad, Claudio Presman; el Coronel (R), veterano de guerra, Mg. en Geopolítica y analista en temas de defensa, Guillermo Lafferriere; la periodista y escritora, Silvia Mercado; el abogado, docente, ex concejal y creador del sistema de capacitación docente sobre el Holocausto donde se formaron más de dos mil profesores, Héctor Rosso; el Ejecutivo Senior en el sector corporativo y dirigente voluntario en organizaciones del sector educativo, político y religioso, Sergio Pikholtz; la Lic. en Comunicación y escritora, Karina Mariani; el abogado y consultor, Emilio De Pedro; y el empresario informático y activista en el campo del voluntariado comunitario, Rubén Adler.