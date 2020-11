Division Ave: el vínculo entre la comunidad jasídica y la latina en Brooklyn

Michal Birbaum nos escribe para contarnos del estreno en Uruguay el 18 de oviembre a las 20.30 en Cinemateca calle Bartolomé MItre 1236 de su film Ave Division en el festival Tenemos que ver

Michal fue la maestra de kallah que tuvo Esty antes del casamiento, ¿cómo olvidar esas escenas de Poco Ortodoxa?

Michal con Shira Hass que está de espaldas a la cámara.

Compartimos con nuestros lectores el trailer de la película.

Michal nos cuenta su historia. .

Crecí en Bene Beraq y al principio mis padres enviaron a una escuela ultraortodoxa. Me enamoré del escenario y desempeñé el papel principal en nuestra celebración del Sidur en primer grado. En ese entonces, solo las mamás podían vernos actuar. Más tarde me inscribí en más escuelas "Dati Leumi" y terminé sirviendo en el ejército en la estación de radio de las FDI. Mi familia es increíble y me apoya, aunque actuar no es necesariamente lo que tenían en mente para mí. Pero seamos realistas: ¿qué madre judía quiere que su hijo sea un artista de todos modos?





Division Ave se basa en historias reales que ocurren a diario en la esquina de Division y Marcy Avenue en Brooklyn. Durante COVID, cada vez más mujeres se encuentran en la esquina buscando trabajo como señoras de la limpieza en la comunidad jasídica. Creo que es especialmente interesante para la comunidad judía uruguaya y tengo curiosidad por ver cómo se recibe. La película cuenta la historia de un vínculo único entre mujeres latinas y jasídicas. Al principio no se dan cuenta de lo mucho que tienen en común, pero a medida que avanza la historia, se ven bajo una luz diferente.





Dato curioso: interpreto a la balanit que le enseñó cómo era la vida de casada a Esty en Unorthodox. Division Ave es la razón por la que me invitaron a una audición para el programa. Al ser parte de la producción, por supuesto, soy parcial, pero creo que es un evento importante que una serie en yiddish se vuelva tan popular y haya sido nominada a 8 premios Emmy. Espero ver que más comunidades y más culturas cuenten su historia en plataformas como Netflix. Al igual que Unorthodox, Division Ave también tiene mujeres en roles clave: nuestro director Tamat Glezerman, la directora de fotografía Meg Kettell, la editora Jesicca Kingdon y, por supuesto, nuestra protagonista Lorena Rodríguez.

Equipo

Director - Tamar Glezerman

Guionista - Michal Birnbaum

Productora- Michal Birnbaum, Lorena Rodriguez, Nadav Remez

Directora de fotografía - Meg Kettell



Compositora - Nadav Remez

Editora - Jesicca Kingdon

Sonido - Anne Pope

Arte - Malky Goldman

Producción ejecutiva - Leila Rusciani

Elenco

Lorena Rodriguez (Fernanda)



Michal Birnbaum (Nechama)



Luzer Twersky (Michoel)



Nati Rabinowitz (Yoel)



Nancy Castro (Daniela)



Ronen Bay (Yanki)



Isabella Carreras (Luisa)

Gacetilla de Prensa

Unos días antes de la Pascua, Fernanda, una joven mexicana, es contratada por una agencia de limpieza de Brooklyn para trabajar en la comunidad judía jasídica local. A pesar de una larga espera por su pago, Fernanda continúa fielmente yendo a trabajar todos los días en la casa de Nechama. Una conexión inesperada entre los dos conduce a una lucha por la justicia contra la agencia de limpieza en falta, tendiendo puentes entre sus mundos muy diferentes.

La historia detrás de Division Ave está inspirada en hechos reales que suceden hasta el día de hoy en la esquina de Division y Marcy Ave en Brooklyn, NY. Este mercado moderno de trabajadores comenzó a principios de la década de 1990, en un diferente ubicación de Williamsburg. Es una práctica común para individuos y empresas a frecuentar Division & Marcy temprano en la mañana y contratar a una señora de la limpieza por el día. Las mujeres, en su mayoría inmigrantes de América Latina y Europa del Este, son a menudo mal pagadas y abusadas ​​sexualmente.

La pieza es fruto de la colaboración entre el escritora y productora Michal Birnbaum y la productora Lorena Rodríguez. Los dos se conocieron en la escuela de teatro y continuaron trabajando juntos después de graduarse. La mayoría de profesionales que participan en el proyecto son mujeres, incluida la directora Tamar Glezerman y la directora de fotografía Meg Kettell. Una exitosa campaña de Kickstarter cubierta con más de 200 seguidores hicieron posible la película. Entre los contribuyentes de recompensas fue la banda ganadora del premio Grammy Latino Mariachi Flor De Toloache.

La película también ganó una generosa subvención de producción de Panavision. El rodaje tuvo lugar en diferentes vecindarios de Brooklyn, incluidos Williamsburg, Park Slope y Bushwick.



¿Cuántos idiomas hay en la película?



los diferentes personajes hablan inglés, español y yiddish. no te preocupes, nosotros tenemos ubtítulos listos para una variedad de audiencias y circunstancias.



¿Por qué hay tantas mujeres involucradas en este proyecto?



Una de las razones por las que conseguimos que más de 200 personas apoyaran nuestra campaña de Kickstarter fue gracias a nuestro compromiso de contratar mujeres para la mayoría de los puestos de producción. Creemos firmemente que las mujeres deberían tener mayor presencia en la industria cinematográfica y estamos orgullosos de promover este propósito.



¿No están indocumentadas las señoras de la limpieza?



Las señoras de la esquina vienen de México, Guatemala, Honduras, Polonia, Rumania y otros países. Algunos de ellos no pueden tener una visa de trabajo porque no tienen formación académica. Otros son incapaces de cubrir el costo del proceso de solicitud. la mayoría de ellos tienen dependientes, ya sea niños u otros miembros de la familia. Es un gran sacrificio de su parte pararse en las calles de Brooklyn y buscar trabajo para poder llevar comida a sus casas.. Esto muestra que las mujeres están dispuestas a viajar para poder cuidar y mantener a sus seres queridos.



¿Recibieron algún comentario negativo?



Algunas personas en la comunidad judía sienten que Division Ave está tergiversando la realidad en Williamsburg y que la película está haciendo quedar mal a TODOS los judíos. Como algunos de nosotros en la producción somos judíos, pensamos que para resolver un problema, debe discutirse abiertamente. Además, la película cuenta la historia de un conflicto interno en la comunidad judía, como algunos miembros quieren ver cambios en la forma en que se trata a las trabajadoras domésticas.



¿Cuál fue la parte más difícil al hacer esta película?

Conseguir los fondos para hacerla. ¿Sorpendidos?