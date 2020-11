Los judíos se incluyen por primera vez en los libros de texto en Marrueco

En Marruecos, se ha aprobado recientemente un nuevo plan de estudios para las escuelas primarias que, por primera vez, trata sobre los judíos marroquíes y su lugar en la sociedad y la cultura. Dado que el judaísmo se muestra allí principalmente en el contexto de la época del sultán Muhammad bin Abdullah, considerado el "arquitecto moderno de Marruecos", también contribuye al establecimiento de la autoridad de la dinastía.

Las cálidas relaciones entre judíos y musulmanes en Marruecos son un tema familiar y bien conocido, pero hasta ahora los judíos han estado ausentes de los libros de texto para escolares en Marruecos. Las pocas veces que se mencionaron, todo lo que se mencionó fue que los judíos y las amazonas estaban entre los primeros habitantes del norte de África y Marruecos. Esta situación ha cambiado recientemente, después de que se aprobara un nuevo plan de estudios para las escuelas primarias en Marruecos, que, por primera vez, trata sobre los judíos marroquíes y su lugar en la sociedad y la cultura.



El consejero del rey, André Azoulay, estuvo directa e indirectamente involucrado en este importante movimiento; El difunto Simon Levy, que fundó el Museo de la Judería Marroquí en Casablanca; y la organización Maimona, fundada en 2007 por estudiantes musulmanes y desde entonces trabajando para preservar la herencia judía de Marruecos, especialmente entre los jóvenes. Este cambio también fue posible gracias a las actividades de la UNESCO y las innovaciones introducidas en el programa Los estudios reflejan el espíritu de los Objetivos de Desarrollo de la ONU (ODS), que incluyen libertades y derechos civiles; cultivar la tolerancia y enfatizar la diversidad social como un valor positivo; igualdad entre mujeres y hombres, incluida la adaptación de la redacción al lenguaje femenino, fomentar la expresión personal; respetar las opiniones de los demás y asistir Patrimonio loca

"¡Siempre supimos que sucedería! Era solo cuestión de tiempo", dijo Abdu Ladino, miembro de la organización Maimona y profesor en Marruecos, y explicó que Marruecos siempre ha visto al judaísmo como parte de su tejido social y cultural, "pero solo en julio de 2011 se oficializó el asunto". Por eso, el Ministerio de Educación ha incluido un capítulo sobre judíos, para enseñar a los estudiantes sobre la historia de Marruecos, la vida común de judíos y musulmanes y la diversidad cultural, religiosa y lingüística de Marruecos ". Abdu describe el cambio que también se produjo pedagógicamente y explica que "mientras los estudios de historia en las escuelas marroquíes en el pasado se centraban en la lista de dinastías que la gobernaban, como Idris, Muwahidon, Remedies y Marabiton, ahora el Ministerio de Educación marroquí ha adoptado un método pedagógico diferente". Sobre las Amazonas, sobre los cartagineses, sobre los fenicios y ahora también sobre los judíos ".



La importancia del movimiento de bienvenida del Ministerio de Educación de Marruecos también se deriva de la integración de la cuestión judía en el marco de la educación social, y no como parte de los estudios de historia o estudios religiosos. La educación social define los límites de la sociedad marroquí de hoy - quién está incluido en ella y quién está excluido de ella - y en este asunto la declaración de Marruecos sobre los judíos y los otros grupos incluidos en el nuevo libro de texto es clara: ¡todos son diales! (¡Son nuestros!) . Este no es un cambio baladí, y es probable que no exista un precedente en el mundo árabe de esta magnitud, es decir, un paso oficial tan claro que lucha contra la imagen del judío que hasta ahora ha prevalecido en otros países de la región.



Un estudio exhaustivo realizado y publicado por el profesor Eli Fuda y Samira Aliyan en 2017 sobre el tema de la imagen del "otro" en los libros de texto de Oriente Medio, también se ocupa de la imagen del judío. El capítulo sobre Egipto describe cómo los judíos siguen siendo retratados de forma negativa en el marco de los estudios religiosos islámicos, a pesar de que han pasado más de cuarenta años desde la firma del acuerdo de paz. Por ejemplo, los estudiantes aprenden suras (capítulos) seleccionados del Corán, en los que la imagen judía es muy negativa y se conecta con palabras como "traición", "engaño", "odio" y "alianzas de falta de respeto", y luego se les pide que escriban un discurso sobre el tema en la estación de radio de la escuela. Los judíos de ayer son los judíos de mañana ". Al igual que en Egipto, en Marruecos los estudios religiosos islámicos se basan en la memorización de suras seleccionadas del Corán, pero a diferencia de las suras que se enseñan en Egipto, las suras elegidas para estudiar en Marruecos, incluyen "Surat al-Qalam", "Surat al-Marsalat" y "Surat al-Jen" , Impartido en escuelas primarias, Se centra en los mandamientos del Islam y la vida del Profeta Mahoma en La Meca, y los judíos no se mencionan en absoluto. No hay duda de que en este caso es preferible la completa ignorancia al conocimiento falso, distorsionado y odioso.



En el nuevo libro de texto escrito según el nuevo plan de estudios de Marruecos, el judaísmo se presenta principalmente en el contexto de la época del sultán Muhammad bin Abdullah, considerado el "arquitecto del Marruecos moderno", miembro de la dinastía alauita, conocido por su actitud tolerante hacia los judíos marroquíes. La elección de centrarse en esta dinastía no es accidental, y contribuye al establecimiento de la autoridad gobernante y la imagen moderada de esta dinastía, desde su ascenso al poder en el siglo XVII hasta la visita del rey Muhammad VI a Aswira en enero pasado. Durante esta visita, que se describe en detalle en el libro, el rey inauguró el "Beit D'Kira", un centro para la preservación del patrimonio judío de la ciudad. "El capítulo no cubre todos los temas y no existe esa posibilidad", explica Abdo, "Estamos felices de que esta sea la información elegida para los estudiantes de primaria y esto es solo el comienzo". También es prominente en el nuevo capítulo el hecho de que la historia judía no se sostiene por sí sola, sino que está protegida a la sombra del rey, y parece que ambas partes se benefician de ella: los judíos disfrutan de la protección y legitimidad real, Mientras el rey adquiere una imagen moderada y tolerante, lo mismo ocurre con todo Marruecos. "El rey no es sólo el líder de los musulmanes", explica Abdu, "sino que se le considera 'Amir al-Maminin', es decir, el líder de todos los creyentes: musulmanes y judíos.

Desde el advenimiento de Internet y las redes sociales, el estatus de los libros de texto, que eran lafuente casi exclusiva de conocimiento, se ha visto dañada, pero aún hoy siguen desempeñando un papel importante en la configuración del orden social y político del país y en la construcción de la identidad nacional de sus ciudadanos. Los libros de texto no representan la historia completa, y los detalles en ellos se seleccionan cuidadosamente y se prefieren sobre otros detalles, que quedan fuera de la historia. Así, a pesar del movimiento bienvenido, los nuevos libros en Marruecos no parecen reconocer los lados más oscuros de la historia o una descripción de los períodos en los que hubo tensión entre judíos y musulmanes en Marruecos. En este contexto, los libros de texto son una herramienta en manos del Estado que quiere asegurar que la narrativa nacional política, social y cultural nacional "correcta" se transmita a las generaciones más jóvenes. Los libros de texto, incluso si tratan sobre el pasado, no están dirigidos a él, sino que ayudan a moldear la conciencia y a dirigir las acciones en el presente y en el futuro. El cambio que se ha producido en el currículo marroquí es pionero y bienvenido, e indica que en Marruecos el "otro" no es menos un elemento esencial, e incluso necesario, para preservar su carácter multicultural e interreligioso.