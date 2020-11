¡Shalom, Baviera!

Numerosos judíos de Munich hicieron que el fútbol bávaro, los trajes bávaros y la cerveza bávara fueran famosos en todo el mundo. Pero, ¿dónde se puede experimentar la cultura judía en la ciudad hoy?

Shalömchen": Hola, está en la parte superior de la tarjeta del menú para llevar. Así es como Florian Gleibs da la bienvenida a los huéspedes de su restaurante árabe-judío Meschugge. Ahora está de pie detrás de la barra larga del lugar casi vacío. En el lado corto cuelga un retrato del "Rabino Jacob", o mejor dicho: del comediante Louis de Funès en su papel de escaparate de 1973.

"Un 'Abu Chassa', por favor", le digo, es un plato de entrada árabe con humus, falafel y baba ganoush. Y una entrevista, aquí tienes. "¡Oh, no, de nuevo esas preguntas judías!", Dice Gleibs. Su restaurante está en Brienner Strasse en Maxvorstadt, unos cientos de metros más adelante en la misma calle estaba la antigua sede del partido del NSDAP.

Gleibs dice mi orden en la cocina en hebreo. Cook Ibrahim aparece en el pasaje abierto y vuelve a llamar en hebreo. "Ibrahim es palestino, vivió en Tel Aviv durante algunos años. ¡Y realmente le gusta Israel y Netanyahu !", Dice Gleibs con una sonrisa. "Ahora los dos estamos lanzando el segundo cierre aquí". El propio Gleibs nació en Berlín en 1971, su familia proviene de judíos árabes de Bagdad. En Munich se le llama repetidamente el "restaurador de moda", hasta 2016 dirigió el restaurante Schmock - Yiddish para Depp - en Augustenstrasse. Eso está a la vuelta de la esquina y fue "Judenstrasse" durante mucho tiempo, con un prestamista y un joyero ", dice Gleibs.



Schmock fue una institución durante unos 16 años: con buena cocina israelí, con una estrella de David en los toldos, con un muro de las lamentaciones a mano en las listas de deseos. Y con un marketing provocativo e irónico: "Alemanes, beban con judíos", Gleibs lo hizo imprimir en escritura gótica en las etiquetas negro-blanco-rojo de sus vinos kosher. También vendió "bolsas judías" y proclamó semanas libres de EI: ya no había un "es" en el menú, por ejemplo, solo "aperitivos rael che".

En 2016, Gleibs cerró Schmock y abrió Meschugge a poca distancia. El motivo: "Hubo llamadas, insultos, ataques verbales", dice. Durante el conflicto de Gaza en 2014, las cosas se pusieron realmente mal: "Los invitados me acogieron con familiares y querían discutir constantemente la política de Israel. Realmente solo quiero vender falafel", dijo en una entrevista de radio a principios de 2018 . Con el Meschugge, "estamos aquí en asociación con el Volkstheater de al lado, en el patio trasero y un poco más protegidos, no directamente en la calle y menos notorios", me dice.

Munich y el antisemitismo, esta historia estaba lejos de terminar con el fin de la ciudad como la "capital del movimiento". Basta pensar en los asesinatos de 1970 en el aeropuerto y en una casa de retiro judía, el asesinato de 1972 en los Juegos Olímpicos. En 2003 , los extremistas de derecha impidieron un ataque explosivo cuando se colocó la primera piedra del planificado centro comunitario judío.

En el contexto de las teorías conspirativas del corona, el odio a los judíos está creciendo en todo el país, pero es particularmente notable en el sur de la república: según el Centro de Investigación e Información sobre el Antisemitismo (RIAS) , Baviera es el estado con más ataques contra ciudadanos judíos. No es de extrañar que la vida del pueblo judío en Munich se haya desarrollado durante mucho tiempo en una especie de sociedad paralela: en la Israelitische Kultusgemeinde (IKG), por ejemplo, que actualmente celebra su 75 aniversario.

¿Dónde se ve la vida judía?



Pero, ¿dónde puedes encontrar la cultura judía en Munich? En 2006 se consagró la Sinagoga Ohel-Jakob en St.-Jakobs-Platz. "Este nuevo edificio envió una fuerte señal", dice Maximilian Bukszpan, "después de todo, la gran sinagoga en Herzog-Max-Strasse fue la primera en ser destruida en 1938, incluso antes de la Reichskristallnacht". Bukszpan nació en Munich en 1956 y es un guía turístico certificado por la ciudad.

Su recorrido por la "vida judía en Munich" comienza frente a la sinagoga, al lado está el centro comunitario IKG con escuela primaria, escuela primaria y el restaurante kosher Einstein, protegido por vidrios de seguridad, candados y estrictos controles de identificación. Bolardos de hormigón macizo aseguran el camino de entrada, un coche de policía está listo para usar. También hay un grupo de jóvenes frente al centro. "Ex soldados del ejército israelí que aumentan la seguridad durante el horario de apertura", explica Bukszpan.

"Hasta 1933, el judaísmo era algo establecido", dice Bukszpan. En nuestro recorrido por el casco antiguo nos encontramos con rastros de empresarios, políticos, banqueros, escritores, filósofos y artistas judíos por todas partes. En la esquina de Oberanger y Rosental, Buskszpan señala un letrero para los grandes almacenes Uhlfelder, que una vez ocuparon toda la cuadra. En la noche del 10 de noviembre de 1938, fue destruido y arianizado como otros grandes almacenes judíos: Konen, Hertie e Hirmer. Mucha gente lo sabe. Por otro lado, es sorprendente incluso para muchos lugareños cuánto los residentes judíos de Múnich dieron forma a los santuarios nacionales bávaros: cerveza, fútbol y trajes tradicionales.

Löwenbräu: salvado de la bancarrota por un cervecero judío



Fue Kurt Landauer quien, como presidente, llevó al FC Bayern al primer campeonato alemán en 1932. En 1939 tuvo que huir a Suiza, pero regresó a su ciudad natal en 1947 y reconstruyó el club nuevamente. El propietario de la cervecería judía Joseph Schülein de la cervecería Union Schülein & Cie. salvó a Löwenbräu AG, en ese momento la mayor fábrica de cerveza de Munich, de la bancarrota antes de que los nazis comenzaran a enfurecerse contra la "cerveza judía" en la década de 1920. La exposición "Los judíos y la cerveza" en 2016 en el Museo Judío de Múnich fue un recordatorio de la milenaria tradición israelita de elaborar cerveza.

La antigua tienda de disfraces judíos Eli Wallach existió hasta 2004 en Residenzstrasse 3. Fundada en 1900 como la tienda de disfraces populares de Wallach, los hermanos Wallach tenían sus telas de dirndl impresas a mano. Las fuentes históricas dicen que el "Dirndl alemán", tan popular entre los nacionalsocialistas, debe su avance a los hermanos Wallach.

Aquellos que quieran aprender más sobre la cultura judía actual pueden cenar en el bar asador israelí Eclipse en Heßstrasse, en restaurantes judíos como el Nana en Haidhausen o en el Neni en el 25Hours Hotel en la estación principal de tren. Si desea saber más sobre los judíos de Múnich, debe buscar en el museo o en el libro de historia. O hable con los hijos de los últimos testigos contemporáneos: a finales de septiembre, Chaim Bukszpan, el padre de Maximilian, murió como uno de los últimos supervivientes de la Shoa a la edad de 97 años.

Chaim había sobrevivido a cuatro campos de concentración, incluidos Buchenwald y el campo polaco de Plaszow, donde el director del campo Amon Göth, conocido por su fuerza bruta, se enfureció (interpretado por Ralph Fiennes en la película de Steven Spielberg "La lista de Schindler"). Max Bukszpan relata: "Mi padre no ha hablado de este período durante mucho tiempo. Luego dijo, por ejemplo, que los grandes campos de concentración eran mejores para la supervivencia que los campos satélites porque tenían más estructuras estructurales y logísticas".

Hans Albers Villa como lugar de encuentro



Ruth Meros, nacida en Munich en 1922, también murió en abril. Su hija Gabriella Meros, nacida en Israel, pasaba muchas tardes de verano en el Nuevo Cementerio Judío cerca de Ungererstrasse. "Limpiar las tumbas de malas hierbas", dice. A nadie de la administración de la ciudad le importa. Meros es un fotógrafo especializado en celebridades, especialmente en Hollywood. Su madre huyó a Palestina con su familia en 1939 y luego vivió con su esposo y su hija Gabriella alternativamente en Munich y Tel Aviv.

Si quieres hablar y escuchar, Gabriella Meros tiene las puertas abiertas: cofundó la asociación Respect & Remember Europe eV. Como su madre antes, va a clases de la escuela para educar. "Hablar con fanáticos no tiene sentido. Tenemos que hablar con gente joven abierta y empática", dice. Actualmente, ella y su asociación están planeando convertir la Hans-Albers-Villa en el lago Starnberg en un lugar de recuerdo y encuentro judío-alemán para la tolerancia. El actor de Hamburgo vivió aquí en Garatshausen desde 1935 junto con su socio judío Hansi Burg, solo separados durante el tiempo de Burg en el exilio en Londres.

Un amor con poder simbólico, dice Meros. "Una pareja cristiano-judía que se reencontraron después del Holocausto. Debería convertirse en un lugar animado de recuerdo y encuentro", dice, "con talleres para jóvenes sobre democracia, antisemitismo y valentía moral. Con conciertos, lecturas y exposiciones. Y con eventos cinematográficos: nos gustaría traer un poco de Hollywood a la Villa Albers ".

Como cuando Marlene Dietrich, Jean Gabin o Romy Schneider eran invitados de Hans y Hansi am See. "Este proyecto sería un faro con carisma, especialmente para Bavaria", dice Meros. Probablemente sería el primer proyecto cultural cristiano-judío de Alemania de este tipo, que permitiría encuentros y volvería a hacer más visible la vida judía, también a las puertas de Munich.