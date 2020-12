Israel, los palestinos y el Coronavirus

Desde la Franja de Gaza llegan diariamente noticias sobre el agravamiento de la pandemia del Coronavirus por la cual ya hay aproximadamente 10.000 enfermos en dicha zona, entre los cuales se cuentan inclusive dos de los máximos jefes de Hamas: el líder máximo en Gaza Yehia Sinwar y el subjefe del así llamado “departamento político” de la organización Salah el-Aruri.

Casi de más está decir que Hamas, que gobierna Gaza, responsabiliza a Israel, alegando inclusive que impide la entrada de elementos médicos a la Franja. Pero la realidad es otra totalmente diferente.

Israel no sólo ayudó a los palestinos ya al comienzo de la pandemia, con kits de testeo, trajes protectores para equipos médicos, la realización de parte de los tests en laboratorios israelíes y la capacitación de equipos médicos, sino que en los últimos meses intensificó sus esfuerzos para conseguir ayuda de la comunidad internacional de modo que los palestinos reciban ayuda efectiva también en términos de equipos médicos necesarios para lidiar con la pandemia.

A raíz de las acusaciones de Hamas, el jefe de COGAT, General Kamil Abu Rukun, se dirigió a los residentes de la Franja de Gaza a través de "Almunasseq" , la página de Facebook de la unidad, recalcando que Israel no ha negado absolutamente ningún pedido de asistencia médica que le haya sido entregado y aclarando que inclusive ha estado movilizando a la comunidad internacional para conseguir ayuda al sistema médico palestino.

Tras enfatizar que “ni yo, ni la organización que encabezo ni ningún otro representante de Israel ha obstruido ninguna solicitud de entrada de ayuda médica de ningún tipo”. Recalcó que “damos la bienvenida a toda la ayuda de todas las fuentes”. Reveló que “hasta ahora, docenas de máquinas de ventilación han llegado, así como máquinas de PCR que han intensificado el ritmo de los testeos de 200 a 2500 por día”. También contó que llegaron a Gaza “docenas de generadores de oxígeno, cientos de inhaladores para uso hospitalario y casero”, que se han agreado cientos de camas de hospital y que previa coordinación israelí cerca de 600 toneladas de medicinas y equipos médicos esenciales han podido entrar a la Franja,incluyendo decenas de miles de kits para testeo de Coronavirus.

Este martes, el Teniente Coronel Elad Goren, Director del Departamento Civil en COGAT (sigla en inglés con la que se llama a la oficina de Coordinación de las Actividades del Gobierno en los Territorios), conversó con un grupo de periodistas, por iniciativa de Media Central, lo cual nos permitió recabar su testimonio. Cabe aclarar que COGAT es un brazo de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuyo objetivo es coordinar la prestación de ayuda a la población civil palestina.

El Teniente Coronel Goren fue categórico: “La Autoridad Palestina es la responsable por la situación de la población civil en Cisjordania y la Franja de Gaza, en este último caso junto con las autoridades de Gaza”. Con ello se refirió a Hamas. Formalmente, a pesar de que Hamas tomó el poder en Gaza por la fuerza en junio del 2007, para Israel el interlocutor es la Autoridad Palestina, lo cual evidentemente se complica por las tensiones internas entre la AP y Hamas.

“Desde el estallido de la pandemia, COGAT ha monitoreado en forma eficiente y constante la situación del sistema de salud pública palestinos”, dijo Goren, señalando que la situación fue muy distinta en la primera y segunda vuelta, debido a la suspensión de la coordinación con Israel por parte de la AP ya meses atrás.

“En la primera vuelta cooperamos plenamente con la AP y la comunidad internacional para prestar ayuda e impedir la propagación del virus”, aseguró, explicando que “actuamos así tanto porconsideraciones humanitarias como por la comprensión que el virus no conoce fronteras”. Ejemplos concretos: la entrega de miles de kits de testeo del virus y de trajes protectores para los equipos médicos y la coordinación de capacitaciones conjuntas para médicos y enfermeros israelíes y palestinos sobre cómo manejarse en la pandemia.

El Tte.Cnel. Goren señaló que respecto a Cisjordania (Judea y Samaria), Israel coordina con las fuerzas de seguridad palestinas para que puedan movilizarse eficientemente a fin de monitorear los movimientos de la población dado que el objetivo es reducir los contactos directos y mantener distancia fisica.

En la segunda ola de la pandemia la dinámica fue distinta, debido a la suspensión palestina de la coordinación con Israel. “La segunda ola de la pandemia se dio a la sombra de la suspensión de la coordinación de parte de la Autoridad Palestina”, explicó el oficial israelí. “Por ello, aumentó la importancia de la ayuda prestada por la comunidad internacional a los palestinos. COGAT trabajó en coordinación con organizaciones y distintas instituciones internacionales, creando mecanismos alternativos de donaciones y para poder traer pacientes de la Franja de Gaza a hospitales israelíes”.

