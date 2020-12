ONU: contra Israel 5, contra resto del mundo 0

Sr. Director:

En relación a dos artículos que en poco tiempo fueron publicados por su semanario, relativos a las votaciones de Uruguay en la ONU vinculadas a condenas al Estado de Israel, deseamos aclarar cuál es el motivo de nuestra preocupación por estas votaciones.

El motivo es el antisemitismo. ¿Por qué el antisemitismo? Porque significa una grosera discriminación al Estado judío.

¿Por qué discriminación? Invitamos al cronista y a los lectores a que encuentren una sola condena a alguno de los siguientes países: Turquía, que invadió el norte de Chipre en 1974, ocupó el 38% de la isla y fundó la República Turca del Norte de Chipre, no reconocida por nadie más que por la propia Turquía; Siria, quien ocupó el Líbano entre 1976 y 2005; Marruecos, que ocupa el Sahara occidental desde 1979, bombardeó a la población saharaui con napalm y fósforo blanco, lo que ocasionó la huida de gran parte de la población al exilio en el desierto; Jordania, que conquistó en 1948 todos los territorios al este de Israel destinados a un Estado palestino, reteniéndolos hasta 1967, y declaró su anexión, les cambió el nombre, y hasta se modificó su propio nombre de Transjordania a Jordania; Egipto, que ocupó Gaza desde 1948 a 1967; China, que conquistó el Tíbet en 1950; Rusia por la ocupación de Crimea desde 2014.

Es así que el ritual anual de cantidad de condenas al Estado de Israel que se viene produciendo desde hace décadas configura un ejercicio de demonización del Estado de Israel y ha convertido a la ONU en un foro de antisemitismo. Es especialmente ominosa la participación en estas votaciones de los países de la Unión Europea, buena parte de ellos actores principales del holocausto judío.

Hay unos pocos países que han decidido, hace algunos años, defender el voto moral, enfrentando a los poderosos que impulsan estas vergonzosas votaciones. Y sí, los judíos del Uruguay deseamos fervientemente que Uruguay se sume a esos países, pero no solo por Israel, sino para defender los principios originales sobre los que se constituyó la ONU, arrasados por la inundación que esta sufrió de países no democráticos, estados que no son de derecho, que violan sistemáticamente los derechos humanos, y algunos de ellos incluso rechazan de plano la concepción misma de derechos humanos. Todos ellos ocupan lugares clave del organismo internacional y consiguen aprobar decisiones antojadizas y aberrantes. Muchos uruguayos, judíos y no judíos, deseamos fervientemente que Uruguay cambie su postura en el ámbito internacional.

Comité Central Israelita del Uruguay