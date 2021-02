Intendente israelí anuncia: maestros que no estén vacunados, no podrán entrar a las escuelas

El categórico anuncio formulado por Tzvi Gov-Ari, intendente de la ciudad de Yavne, dejó en claro que aunque no se pueda obligar a nadie a vacunarse , la sociedad israelí ve el fenómeno con preocupación. En referencia al hecho que no poca gente aún no se ha ido a vacunar y que hay quienes no piensan siquiera hacerlo, proclamó este lunes que los maestros que no se vacunen, no podrán entrar a las escuelas de su ciudad.

“Para garantizar la seguridad de los niños en la ciudad, las instituciones educativas estarán fuera de los límites de los equipos docentes que rehusan vacunarse”, recalcó. “Quienes no se vacunan, se ponen en peligro a sí mismos y arriesgan también a sus alumnos”. Decisiones similares fueron anunciadas por los intendentes de Nesher y Lod.

Un problema de fondo

Israel, como es sabido, es un ejemplo mundial por su campaña nacional de vacunación, que le ha convertido en el país que más porcentaje de su población ha inoculado. Sin embargo, desde hace ya varios días ha bajado considerablemente la cantidad de ciudadanos que se hacen presentes en los centros de vacunación de todo el país para recibir sus dosis.Hace dos semanas, hubo días en los que se vacunó a más de 220 mil personas, y ahora hay días en los que los vacunados son solamente 69.000, aunque la capacidad logística del sistema se mantiene intacta.Esto, a pesar del hecho que se ha abierto hace ya una semana la vacunación a toda la población a partir de los 16 años.

No hay una explicación clara de la razón de esta situación. Es al parecer una combinación de dejadez, temor, incredulidad y probablemente, no en menor medida, también de la influencia de las numerosas mentiras que se difunden en las redes sociales sobre los peligros de la vacuna.

Este fenómeno está despertando gran enojo a distintos niveles, y se ha visto a grandes expertos que son consultados por los medios de comunicación locales, manifestándose en términos muy duros sobre quienes no van a vacunarse, recalcando que con ello ponen en peligro a la sociedad toda.

La gran pregunta es cómo manejar el problema.

La vacunación no es obligatoria y claro está que tampoco lo será ya que ello no sería autorizado desde un punto de vista legal. Por otro lado ¿acaso hay que permitir que quienes no se vacunan circulen como si nada en la sociedad, arriesgando a los demás?

A nivel oficial se ha hablado de incentivos positivos, de ventajas que recibirán quienes se vacunen, como por ejemplo la posibilidar de viajar al exterior-cuando se abra el aeropuerto internacional por cierto-y no tener que entrar en cuarentena al volver. Pero hay en la sociedad civil quienes tienen iniciativas puntuales destinadas a dejar en claro que quienes no se vacunan, no pueden pretender que nada cambie para ellos, aunque el país se halla en una seria pandemia. En algunos casos, son medidas negativas que prohiben el acceso a los no vacunados, y en otros, se trata de incentivos positivos para alentar a la gente a recibir la vacuna.

He aquí algunos ejemplos, aparte del muy claro ya mencionado, anunciado por el intendente de Yavne.

1) En la red BIG-centros comerciales a la calle- con sucursales en todo el país, avisaron a sus empleados que quien no tenga constancia de dos dosis de vacunación, no podrá entrar a las oficinas centrales.

2) Una empresa de productos de farmacia y tocador informó a sus empleados que todo aquel que se vacune, recibirá una entrada de obsequio para cualquier espectáculo que desee, cuando se reanuden las actividades culturales con presentaciones en público.

3) Una compañía decidió dar una bonificación de 300 shekels (aproximadamente 90 dólares) a cada uno de sus empleados vacunado. Yotra saltó a 700 shekels.

4) La red de supermercados Supersal informó a sus empleados que financiará el traslado a los centros de vacunación, en horario de trabajo.

5) La municipalidad de Givataim hará descuento en los impuestos que paga la población , a todos los habitantes que estén vacunados.

Resumen parcial

Hasta el momento de escribir estas líneas, lunes de noche en Israel, estos eran los números de la vacunación a nivel nacional:

- 3.516. 242 personas vacunadas con la primera dosis (casi el 38% de la población)

- 2.150.652 personas vacunadas con las dos dosis (el 23% de la población)

La cantidad de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende hasta este momento a 5.171.