Festival Internacional de Cine Judío del Uruguay (FICJU) del 13 al 17 DE FEBRERO de 2021

Entre cortos, medios y largometrajes se podrán ver films de Alemania, Argentina, Austria, Chile, España, Estados Unidos, Israel, Noruega y Serbia. Para destacar el estreno absoluto en festivales Internacionales de la opera prima de la actriz, bailarina, comediante y cantante argentina Divina Gloria, quien dirigió el documental Sangre no es agua. Y el homenaje al actor canadiense recientemente fallecido Christopher Plummer, como el Coronel Herbert Kappler, en el drama bélico e histórico Escarlata y Negro de Jerry London.

El 18º Punta del Este Jewish Film Festival cuenta con el Patrocinio del Ministerio de Educación y Cultura a través del ICAU (Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo), el Ministerio de Turismo de Uruguay, la Intendencia Municipal de Maldonado y el Municipio de Punta del Este. También es Auspiciado por instituciones prestigiosas de Uruguay como la Universidad ORT Uruguay y la Fundación Museo Ralli. Este evento está organizado por Fernando Goldsman, su Director Artístico y Productor General, siendo la Madrina del Festival la Sra. Alicia Bederian de Arcani.

PREMIOS JORGE JELLINEK DEL 18° PEJFF

Los Premios a los Largometrajes son a la Mejor Película (ficción o documental) y 3 Menciones Especiales del Jurado (una por cada uno) para diversos rubros. En caso que gane una ficción, puede haber, claro está, alguna mención a Mejor Documental. Y el Premio del Público al Mejor Largometraje. Y aunque van en la Sección Informativa, no hay competencia oficial, los Cortometrajes tendrán también el Premio del Público.

PARA VISUALIZAR TODO EL FESTIVAL ONLINE Y GRATUITO

El Festival será en tiempo real, pedimos puntualidad para ver cada film.

TODA LA PROGRAMACIÓN VIA STREAMING

SÁBADO 13

20:00 — APERTURA DEL FESTIVAL 20:15 — MI REINA (Argentina, 2019) — Dirección: Marlene Grinberg. 11´

20:30 — EL CAZADOR DE PÁJAROS (“The Bird Catcher”) — Noruega, 2019 — Dirección: Ross Clarke. 100´ — En su intento por huir del asedio Nazi en Noruega a comienzos de los años 40 durante la II Guerra Mundial, Esther se encuentra totalmente sola en una granja ocupada en la que hace todo lo posible por esconder su identidad, lo que la lleva a tomar una serie de decisiones que alteran no sólo su destino, sino también el de todas las personas que la rodean (Competencia Oficial).

DOMINGO 14

18:30 — AND THOU SHALT LOVE (Israel, 2007) — Dirección: Chaim Elbaum. 28´

19:00 — AL NACER EL DÍA (“Kadsvane dan” / “When Day Breaks”) — Serbia, 2012 — Dirección: Goran Paskaljevic. 90´ — Misha Brankov es un profesor de música jubilado. Un día recibe una carta en la que le piden que se ponga en contacto con el Museo Judío de Belgrado. Allí se entera de que durante las excavaciones se ha encontrado una caja en el lugar donde estuvo un campo de concentración para judíos y gitanos serbios durante la Segunda Guerra Mundial (1939–1945). El contenido de la caja cambiará la vida del profesor (Muestra Informativa).

20:45 — A JERUSALEM TALE (Israel, 2007) — Dirección: Tehila Wiesenberg. 17´

21:00 — TU BOCA EN LOS CIELOS (España, 2019) — Dirección: Miguel Ángel Nieto. 56 minutos — Recoge la historia de los sefardíes que en 1492 eligieron el éxodo hacia el Magreb, con entrevistas a una veintena de ancianos que no abandonaron el Magreb y siguen viviendo en Marruecos, Túnez y Argelia (Competencia Oficial).

22:00 — THE MITZVAH (Estados Unidos, 2019) — Dirección: Martín Novitsky. 6´

22:10 — SANGRE NO ES AGUA (Argentina, 2021) — Dirección: Divina Gloria. 73´ — La idea original de esta ópera prima de la popular y muy querida actriz Divina Gloria era un libro de fotografías que terminó en un documental sobre la historia de la familia Ariel, basado en la investigación de Mark Johnson. El escenario como hogar, generaciones de artistas, y una historia familiar para recordar (Competencia Oficial).

LUNES 15

19:00 — ESCARLATA Y NEGRO (“The Scarlet and The Black”) — Estados Unidos, 1983 — Dirección: Jerry London. 156´ — Historia del padre Hugh O’Flaherty, un sacerdote destinado en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), que acogió y escondió a judíos, prisioneros de guerra huidos y a familiares de los partisanos italianos (Muestra Informativa).

21:45 — ROSENZWEIG: BORN TO DANCE (Israel, 2007) — Dirección: Keren Hakak. 19´

22:15 — SURVIVING THE SILENCE (“Sobreviviendo al silencio”) — Estados Unidos, 2020 — Dir.: Cindy L. Abel. 79´ — La historia no contada de dos mujeres enamoradas que ayudaron a cambiar la política militar. Sobreviviendo al silencio narra la historia no contada de dos mujeres enamoradas que jugaron un papel importante en la configuración de la política militar de Estados Unidos hacia los gays y lesbianas, revelando una historia desconocida: la de cómo una de ellas, una coronel encerrada, fue obligada en un tribunal militar a expulsar a una heroína del Ejército por ser lesbiana, haciéndolo de una manera tal que terminó en su eventual reintegro a través de un tribunal federal (Competencia Oficial).

MARTES 16

19:00 — LA CIUDAD SIN JUDÍOS (“Die Stadtohne Juden” / “The City Without Jews”) — Austria, 1924 — Dirección: H. K. Breslauer. 80´ — En la República de Utopía, ante la grave crisis económica que atenaza el país, los judíos son señalados como los únicos culpables de la grave situación económica y social que afecta a los ciudadanos y se decide expulsarlos del país. Entre los expulsados está Leo Strakosch, prometido de la hija del consejero del gobierno Linder, el cual entrará de forma clandestina en la República para demostrarle a la sociedad de lo erróneo de tal situación y de sus prejuicios antisemitas (Muestra Informativa).

20:30 — THE LITTLE DICTATOR (“Ha Diktator Ha Katan”) Israel, 2015 — Dirección: Nurith Cohn. 28´

21:00 — A MIRROR FOR THE SUN (“Un espejo para el sol”) Israel, 2018. Dir.: Neta Ariel. 60´ — La Capitán Tamar Ariel creció en un hogar religioso judío de una comunidad agrícola cooperativa, en el sur de Israel. A los 20 años, fue la única mujer aceptada en la Academia de Vuelo de la Fuerza Aérea de Israel, donde se entrenó y se desempeñó como navegante de combate del F-16D en el asiento trasero En el otoño de 2014, deseando vivir nuevas experiencias después de su servicio militar, Tamar viajó a Nepal. Con un grupo de otros excursionistas israelíes e internacionales y usando su entrenamiento de supervivencia de la fuerza aérea, llegó a la cima de la cordillera de Annapurna solo para encontrar la hipertermia en una tormenta de nieve inesperada. 36 personas perdieron la vida esa noche. Narrado por los jóvenes del grupo de Tamar que sobrevivieron a la tormenta, y usando imágenes fijas y videos filmados por ellos, el documental narra la historia de su ascenso por el paso de Thorong La, en condiciones cada vez más agotadoras y desesperadas. También es la celebración de la vida de una mujer joven: sus habilidades, sus sueños y su determinación de ser la primera mujer navegante de combate ortodoxa en la historia de Israel (Competencia Oficial).

22:15 — BÚSHKIDA: EN BÚSQUEDA DEL IDIOMA JUDEO-ESPAÑOL (Alemania / Chile / Israel, 2020) — Dirección: David Schidlowsky. 88´ — Un acercamiento a la situación del idioma Ladino hoy. La raíz es un español del siglo XV con palabras que durante los siglos fueron integrándose. Es el idioma de los judíos sefardíes descendientes de los expulsados de la Península Ibérica en los siglos XV y XVI. Salónica se transformó en el centro del idioma hasta la llegada de los nazis que exterminaron a casi todos los sefarditas de la ciudad. Solo 2.000 lograron sobrevivir y la mayoría emigró a Israel (Competencia Oficial).

MIÉRCOLES 17

20:00 — LECTURA DE FALLOS DEL JURADO DE LARGOMETRAJES — ENTREGA DE PREMIOS

20:15 — EXHIBICIÓN DEL LARGOMETRAJE GANADOR DEL FESTIVAL

JURADES OFICIALES DE LARGOMETRAJES

DANIEL BURAK (Buenos Aires, 1958) — Estudió Cine y TV entre 1979 y 1983, en la Facultad de Artes de la Universidad de Tel-Aviv, realizando trabajos free-lance para diversas productoras, y para la Televisión Educativa de Israel. De regreso en Argentina produce y realiza institucionales y comerciales, se desempeña como docente, y desde 1987 dirige y produce en ADART PRODUCCIONES, de la cual es socio. En 2003, estrena su primer largometraje como director y co-guionista: Bar El Chino (Premio Cóndor de Plata, Argentina, Ganadora Mejor Ópera Prima). En 2012 estrena el largometraje documental Nicaragua: El sueño de una generación, co-dirigida con Roberto Persano y Santiago Nacif-Cabrera. En 2018 estrena Disculpas por la demora, largometraje documental co-dirigido con Shlomo Slutzky. Como productor ejecutivo se ha desempeñado en una veintena de largometrajes, como El Kiosco, Cantantes en guerra, Socios por accidente 1 y 2, Palos en las ruedas. En teatro escribió, dirigió, estrenó y publicó varias obras.

ALEJANDRO SAMMARITANO (1961) — Siguiendo el camino de su padre, Salvador Sammaritano, integra el Cine Club Núcleo desde 1990.En el 2001 asumió la conducción de la entidad, donde se encarga de la programación y difusión de las actividades. Estuvo en encuentros cineclubístas en varios países. Jurado en el Festival “Hacelo Corto” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Festival de Mar del Plata (Work in Progress), Concurso de Cortometrajes Premio Alberto Fischerman (Fondo Nacional de las Artes) y de la 36 Jornadas Argentinas & Internacionales de Cine y Video Independiente (UNCIPAR), entre otros. Participó en varios documentales sobre historia del cine y realizó trabajos periodísticos de crítica cinematográfica en Radio Continental y FM La Radio 92.3. Trabajó en la producción y realización del programa Cine Club emitido por VCC (1991/95). Jefe de Prensa de Warner Music. Es Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas de la UBA).

ERICA YAC — Nacida en Montevideo. Fue Coordinadora del Departamento de Publicaciones de la Universidad ORT Uruguay. Diseñadora y diagramadora de la Agenda Judía ORT desde el año 2003 a la fecha (agenda que se edita desde el año 1982). Colaboradora de la Directora General de ORT Uruguay, Prof. Charlotte de Grunberg, en la organización del Espacio ORT en el Punta del Este Jewish Film Festival entre los años 2015 y 2018. Desde el año 2015 se desempeña como Coordinadora del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT Uruguay.