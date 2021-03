Elina Fabius nos cuenta su desarrollo en el mundo empresarial uruguayo

Consultora en cambio y desarrollo organizacional – Profesora en Univ. Católica del Uruguay. Asist. Social Univ. Hebrea, Posgrado Gestión del RRHH – Universidad ORT. www.elinafabius.com

Me gustaría que nos contaras tu experiencia como estudiante en Israel. Muchas veces en la diáspora se tienen ideas poco realistas sobre la vida en Israel.

Estudie en la Universidad Hebrea de Jerusalén.De esto ya hace más de 25 años y recuerdo mi experiencia desde varios ángulos. El orgullo de vivir en Israel y poder estudiar en una universidad tan prestigiosa, la motivación por estudiar lo que soñaba, lo difícil de estudiar en dos idiomas que no son propios (hebreo-inglés) y en una Universidad de alta exigencia, la inserción en una sociedad con distintas costumbres, el extrañar a la familia, y algunas costumbres uruguayas. Diría que fue una experiencia enriquecedora y desafiante a la vez.

En la Universidad tuve compañeros israelíes laicos y religiosos, árabes israelíes, inmigrantes rusos, sudamericanos, europeos, americanos, etiopíes. Parte de la práctica profesional de mi carrera la hice en el centro comunitario de un barrio carenciado en el que el consumo de drogas en adolescentes era lo más normal del mundo. Conocí también el esfuerzo económico que hacen los israelíes para pagar sus estudios luego del ejército y la sensación que algunos tienen de injusticia cuando a los olim les dan una beca. También conocí a aquellos que comprenden el valor de la aliá para el país y lo que implica que el olé deje su casa y su familia.

Al poco tiempo de llegar empezó la Guerra del Golfo y el gobierno repartió máscaras. Tengo hasta hoy el recuerdo del sonido de las alarmas que nos indicaba que teníamos que ir a los refugios.Israel, a través del Ministerio de Absorción hace un esfuerzo muy grande para que los inmigrantes se inserten en la sociedad y eso es muy destacable. Recuerdo una charla con un profesor de historia que nos ayudó a contextualizar lo que estaba ocurriendo y una charla con un psicólogo para manejar el miedo y la angustia que sentíamos.

Lo que más me gustaba de Israel, es ver como un país con tantas amenazas y conflictos sigue para adelante y no se detiene nunca … puede haber un atentado (vivi en tiempos de Intifada) y toda la población siente el impacto y a la vez toda la población sigue para adelante. En eso no se tranza y esta mentalidad es una de las claves para el desarrollo increíble que Israel tiene como país.

Como dije antes vivir y estudiar en Israel fue una experiencia enriquecedora y desafiante y siento una enorme gratitud por la oportunidad que tuve.

¿En qué año volviste? Estudiaste también en Uruguay, en esos años en el ámbito académico, cuáles eran las principales diferencias?

Volví en 1995 y realicé un Posgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad ORT.Recuerdo que lo que más me llamó la atención en esa época fue que en los programas académicos de Israel existían materias electivas y que incluso podías tomar cursos de otras carreras, mientras que en Uruguay en esa época los programas eran más rígidos. La otra diferencia es que la formación que yo recibí en Israel tuvo un equilibrio muy interesante entre la teoría y la práctica y desde el primer año ya tenes prácticas profesionales que acompañan la bajada a tierra de los contenidos teóricos.

¿Qué te sumó en tu vida laboral en Uruguay la experiencia en Israel?

En primer lugar diría que sumó a mi vida personal, una maduración y desarrollo acelerado cuando tenes que manejarte sin tener a tu familia cerca. La formación que recibí en Israel fue muy buena y creo que lo que más me sumó fue la conjunción entre el saber, el saber hacer y la reflexión sobre la acción.Más allá de que pasaron muchos años recuerdo muy fuertemente esta impronta.

¿Qué cambios has visto en las empresas respecto al lugar de la mujer?

Desde lo que yo observo estamos en un momento en el que hay una tendencia a visibilizar el problema, posicionar su importancia y poner sobre la mesa números que hablan por sí mismos y barreras culturales que limitan la igualdad de las mujeres en el mundo del trabajo. Algunas empresas ya están trabajando con políticas concretas de equidad de género. Diría que el camino que queda por delante aún es arduo … y el desafío siempre es pasar del discurso a la acción.

Se habla mucho del techo de cristal y de la brecha de salarios. ¿Es algo que vos hayas visto a lo largo de los años?

Por supuesto que sí. Lo vi y lo viví. Yo tuve que independizarme para poder seguir desarrollándome profesionalmente y en mi trabajo tuve y tengo la oportunidad de ayudar a mujeres a negociar salarios acordes al de sus compañeros hombres, a negociar ascensos merecidos y demorados, a abordar conversaciones difíciles con jefes para poner límites a “bromas” vinculadas al tema de género.

La VicePresidenta Beatriz Argimón habló en television sobre la penalización de la maternidad. ¿Es algo que vos viste en tu entorno?

Durante la contratación o ante la posibilidad de ascensos a menudo se escuchan preguntas del tipo: ¿qué edad tiene? ¿tiene hijos? ¿y si queda embarazada? ¿podrá con las tareas de su casa y del trabajo?

Hace muchos años y en forma jocosa escuché a un jefe decir: “chicas buen fin de semana y no se olviden de tomar la pastilla que se viene mucho trabajo por delante”. ¿Fuerte no?