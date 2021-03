Con Gideon Saar, candidato a Primer Ministro de Israel

“Netanyahu da prioridad a sus interses personales, por sobre el bien del país. Por eso hay que cambiarlo”

El martes 23 de marzo Israel va nuevamente a las urnas. Al igual que en todas las elecciones de los dos últimos años, el tema principal en la discusión política es “sí o no a Netanyahu”.

Gideon Saar, que fue Ministro y Secretario de Gabinete en gobiernos del Likud, dimitió hace ya un tiempo a su escaño en la Kneset como miembro del partido y formó hace 3 meses un nuevo marco político: “Tikva Jadasha”, que significa “Nueva Esperanza”. Lo entrevistamos, como candidato a futuro Primer Ministro de Israel.

P: Gideon, es ineludible comenzar comentándole sobre los sondeos de opinión pública que salen todos los días, y que si bien son fluctuantes, no le vaticinan un trabajo fácil para ser quien cambie a Netanyahu. Los números no dan.

R: Yo dejo que sean los encuestadores y analistas los que se refieren a los sondeos, y me concentro en la batalla que estoy librando por el futuro de Israel. Emprendí este camino hace tres meses exactamente, para lograr un cambio para el Estado de Israel, por lo cual dejé el Likud y formé el nuevo partido “Tikva Jadasha” (Nueva Esperanza). Eso cambió el mapa político. Cientos y miles me siguieron y estamos desplegando un enorme esfuerzo para explicar a la mayoría de la ciudadanía israelí que desea un cambio y que entiende que bajo el gobierno de Netanyahu las cosas se están deteriorando, que la única posibilidad de cambio es que “Tikva Jadasha” sea fuerte. Todas las otras opciones, harán que Israel llegue a quintas elecciones y la continuación del gobierno de Netanyahu.

P: ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo explica?

R: Porque vemos todos los días los mutuos descartes entre los jefes de los distintos partidos. A mí nadie me descartó y precisamente soy quien tiene la posibilidad de formar un gobierno estable. Pero para eso preciso que los ciudadanos nos den la fuerza necesaria para hacer este cambio. No tengo ninguna duda que durante la campaña electoral ha habido momentos en los que más gente nos apoyó…

P: Según números de sondeos anteriores se refiere…

R: Así es…Y quiero que ese público vuelva, porque la gente debe comprender, con todo lo que está ocurriendo, que si no somos fuertes, llegaremos nuevamente a elecciones en unos meses. Y Netanyahu seguiría al frente como Primer Ministro de un gobierno de transición. Eso hay que impedirlo.

P: Usted destacó un punto interesante: que a usted nadie lo descarta. Y se refiere, estimo, al armado de la futura coalición. Es cierto. Y me pregunto si usted sí descarta a otros, además de a Netanyahu,o sea si hay partidos con los que no haría coalición.

R: Pero yo no me ocupo hoy en absoluto de la formación de una coalición y de ninguna pregunta hipotética relacionada al día después de las elecciones.

P: Sería prematuro, dice usted.

R: Ahora estoy ocupado solamente con el esfuerzo por convencer a los ciudadanos de Israel sobre mis planteamientos. No fue fácil dar el paso que di. Lo hice por la ciudadanía israelí, para lograr un cambio. Y todos los pasos políticos que se den dentro de dos semanas, estarán basados en lo que la ciudadanía israelí decida. Esa decisión aún no la conocemos ya que aún no se ha votado. Creo que tenemos una oportunidad poco común de lograr un cambio porque nos acompaña un gran público que antes no podía identificarse con la exigencia o el deseo de ver el cambio de Netanyahu ya que aquellos que lo apoyaban, estaban lejos de la concepción de mundo de esa gente. Pero nosotros liberamos a ese gran público y creamos una oportunidad e cambio, que depende de la fuerza que recibamos de los ciudadanos de Israel.

P: Usted dice que antes, la mayoría de los que pedían el cambio y que Netanyahu ya no esté al frente, venían de la oposición, del campo de la izquierda y centro izquierda, mientras que con su postulación, esa exigencia de cambio viene del campo conservador, del que usted mismo salió, ya que hasta hace poco usted era miembro del Likud.

R: Yo considero que otros que lo intentaron antes y no lo lograron, están bloqueados en muchos puntos del sistema político y no lograrán el cambio. Solamente nosotros podemos hacerlo, esa es la verdad.

El corte definitivo con Netanyahu

P: Gideon, yo lo entrevisté antes de una de las elecciones del año pasado, y aunque usted ya se sentía herido por Netanyahu –y tras contenerse mucho tiempo no tuvo más remedio que decir públicamente que faltaba a la verdad en algunas de sus afirmaciones respecto a usted- aún lo apoyaba.Y en aquella entrevista, me dijo que lo mejor era votar por el Likud, con Netanyahu a la cabeza. ¿Qué le hizo cambiar de rumbo? ¿Qué fue lo que lo decidió a dejar el Likud y pasar claramente al lado que critica dura y abiertamente al Primer Ministro?

R: Creo que el comportamiento de Netanyahu a lo largo del último año, rebasó el vaso. Está claro que dio prioridad a sus intereses personales por sobre el bien del país. Lo vimos clarísimo en el tema del presupuesto, cuando un gobierno que goza de una mayoría de más de 70 de los 120 diputados de la Kneset, ni siquiera presenta su presupuesto para que sea debatido y aprobado en el gabinete y en la Kneset. Y eso fue porque Netanyahu no quería cumplir el acuerdo político que él mismo había firmado.

P: Con Beni Gantz, cuando pactaron el gobierno de coalición , acuerdo por el cual debía haber rotación en el cargo.

R: Así es. Netanyahu estuvo dispuesto a conducir a Israel por cuarta vez en dos años a elecciones , en medio de la crisis económica más grave de su historia. Y a mi entender, eso no sólo es imperdonable sino que deja en claro que las consideraciones centrales en el accionar de Netanyahu, son sus intereses personales, también los referentes al juicio penal en su contra.

Decidí que no podía permitirlo. Recordemos que yo decidí abandonar el Likud y renuncié a mi escaño en la Kneset ya antes de que esté claro que vamos a elecciones, porque ya consideraba que se habían cruzado todas las líneas rojas. El proceso llegó a su punto más álgido en el último año. Pero las críticas las tenía ya antes y por eso, hace un año y unos meses, me postulé como candidato a líder del Likud en las elecciones internas para sustituir a Netanyahu. Es que mis discrepancias con él no comenzaron el último año. Pero el último año sí se me tornó absolutamente claro que Netanyahu prefiere sus intereses personales por sobre el bien del país, y consideré que eso es absolutamente inaceptable. Eso lo debemos cambiar .Es por eso que formé “Tikva Jadasha”.

Las propuestas

P: Ya que destaca el cambio, entremos en detalles. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo más urgente?

R: Lo primero es cambiar a Netanyahu, pero ahí no termina el desafío. Hay que cambiar el diálogo entre nosotros, recuperar el respeto mutuo también entre adversarios políticos , entre distintos grupos de la población. Hay que retornar a la cohesión social y la unidad, en lugar de las álgidas divisiones.

Además , es necesario que haya un gobierno que trabaja para los ciudadanos, no a la inversa. Para eso es necesario hacer una serie de cambios en el sistema de gobierno, a fin de poder garantizarlo. En primer término, promulgaremos una ley que limite a no más de 8 años el tiempo que puede gobernar el mismo Primer Ministro.

Reduciremos la cantidad de ministros y ministerios para que el gobierno sea más eficaz, ahorrativo y efectivo. Y cambiaremos el sistema electoral de modo que la mitad de los miembros de la Kneset sean electos directamente por los habitantes en elecciones personales por regiones. Y transferiremos poderes del gobierno central al gobierno municipal, a las autoridades locales.

P: Algo de lo que mucho se habló durante la pandemia, que habría ahorrado problemas.

R: Exacto. Durante la crisis del Coronavirus vimos la incapacidad de acción suficiente de parte del gobierno para manejar la crsisis , mientras las autoridades locales podrían haber hecho mucho más, pero les faltaba autoridad para ello.

P : Todo esto se refiere al sistema y manejo del sistema de gobiern o y la administración pública.

R: Así es. Y es urgente abocarse al tema de la rehabilitación de la economía y el regreso al crecimiento. Para eso, nombraré a un Ministro de Finanzas p rofesional. Ese cargo no será parte del tira y afloje político. Aprobaré de inmediato el prespuesto nacional , incluyendo reformas que garanticen el regreso al crecimiento, guerra a la burocracia. Hay que pasar de subsidios al desempleo,a aliento a los trabajadores y a los empleadores para que vuelvan a sus puestos . Y hacer capacitación profesional a gran escala en el sector privado , con subsidios del gobierno, y varios pasos más, destinados a alentar el crecimento rápido de la economía israelí luego de la muy seria crisis de este último año. Yo diría que todo esto es una misión urgente.

Y tenemos un programa detallado de reforma en la educación, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad interna , los cuidados a la tercera edad, a gente con discpaacidad y mucho más. En resumen, cuando hablamos de cambio, este debe manifestarse en todos los ámbitos ya que hoy en día, el país está estancado y paralizado.

El conflicto con los palestinos

“Considero que la creación de otro Estado árabe en el corazón de la tierra de Israel , junto a nuestros centros de población, constituirá un peligro claro e inmediato para Israel y su seguridad. Invito a todos a observar qué ocurrió en la Franja de Gaza desde la retirada completa de Israel, que fue absoluta. ¿Eso condujo a mayor seguridad y estabilidad en la zona o todo lo contrario?... No creía antes ni creo hora que sea una buena idea que se cree un Estado palestino independiente.”

P: ¿Cuál es su visión respcto al tema palestino? En el plano regional, los Acuerdos de Abraham han sido una excelente noticia, pero sin subestimar en absoluto su importancia, quizás lo más urgente sea solucionar el problema con los palestinos.

R: Yo no diría que es el tema más urgente. Es sí un problema con el que hemos estado lidiando muchos años y claro que está presente.

En este tema, yo diría que lo más urgente es lidiar con la amenaza de la reciente decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya.

P: Recordemos: se refiere a la decisión de la Corte de investigar a Israel por sospecha de crímenes de guerra en Gaza y Judea y Samaria.

R: Lo consideramos algo peligroso, que entra en la categoría de “legal warfare”, o sea una guerra jurídica promovida por los palestinos. Ellos pretenden socavar el derecho de Israel a defenderse. Debemos actuar junto a nuestros amigos en el mundo, ante todo con Estados Unidos, para frustrar ese plan palestino. Es posible acerlo. Mi política, tanto en este tema como en el asunto de Irán, será mantener un diálogo directo y efectivo con la administración del Presidente Joe Biden.

P: Más allá de este tema puntual de la CPI ¿en su visión de futuro respecto al tema palestino, ve una solución entre Israel y los palestinos?

R: No veo en un plazo previsible la posibilidad de un acuerdo permanente. Lamentablemente, no veo un acuerdo definitivo que ponga fin a nuestro conflicto con los palestinos. Además no veo del lado palestino a nadie que esté interesado en ser interlocutor de Israel para dar un paso histórico de esa índole, ni a nadie que sea capaz de ello. Por ahora, nuestras metas deben ser más realistas .

P: ¿Qué significa eso?

R: Deben incluir una mejoría en las relaciones entre las partes y también un encare que haga posible mejoras en la vida de los palestinos, con dignidad. Eso es posible, con una autonomía amplia que permita que manejen sus asuntos por sí mismos, minimizando toda posibilidad de que atenten contra nuestra seguridad.

P: ¿Pero cuál sería el marco político?

R: Creo que en el futuro será necesario llegar a acuerdos regionales que incluyan también a los jordanos y los egipcios, como parte de un esfuerzo por llegar a un arreglo. No veo por qué no puede haber acuerdos trilaterales israelo-palestino-jordanos y cooperación en temas como economía , medio ambiete, turismo y otros , siempre y cuando los palestinos quieran cooperar, algo que hasta ahora no ha ocurrido. En resumen, creo que hay que abordar las relaciones con una perspectiva más amplia, regional. Pero hasta ahora, nuestros vecinos palestinos no han tenido interés en ello. Recordemos que durante los 8 años de gobierno del Presidente Obama en Estados Unidos, que era muy amistoso con los palestinos, el tiempo durante el que pudimos negociar, fue sumamente corto.

P: Pero hablando del marco político ¿usted descarta para el futuro la posibilidad de la creación de un Estado palestino independiente, en el marco de un acuerdo de paz con Israel? En una entrevista pasada, esa era su posición.

R: Pues no cambié de posición. Considero que la creación de otro Estado árabe en el corazón de la tierra de Israel , junto a nuestros centros de población, constituirá un peligro claro e inmediato para Israel y su seguridad. Invito a todos a observar qué ocurrió en la Franja de Gaza desde la retirada completa de Israel, que fue absoluta. ¿Eso condujo a mayor seguridad y estabilidad en la zona o todo lo contrario?

Yo no creo que otro pequeño Estado árabe en Judea y Samaria pueda perdurar desde un punto de vista económico u otros. Será un trampolín para la continuación del conflicto con Israel desde una posición mejorada para los palestinos.

Recordemos que todo el proceso jurídico en La Haya, al que hice referencia antes, se basó en lo alegado por los palestinos, que tienen un Estado. Es que únicamente estados pueden tomar una iniciativa como la demanda que presentaron contra Israel. Y si cuando no son un Estado la CPI les abre las puertas, aunque hubo también una opinión minoritaria discrepante al respecto, aquí pueden desarrollarse cosas sumamente peligrosas. Por lo tanto, no creía antes ni creo hora que sea una buena idea que se cree un Estado palestino independiente.

El problema de Irán

P: ¿Qué opinión le merece la compleja situación con Irán? El Primer Ministro suele jactarse de su firmeza en ese tema, pero hay también análisis de expertos en seguridad que sostienen que si su política en el tema hubiese sido exitosa, Irán no se hallaría ahora en una situación en la que se permite violar el acuerdo nuclear del que aún es parte, en forma tan flagrante.

R: Mi opinión es que el acuerdo nuclear suscripto en el 2015 no era un buen acuerdo y en ese sentido, la oposición al mismo fue correcta. Pero recordemos que discursos apasionados, no frenar el enriquecimiento de uranio. En ni opinión, lo que se necesita en este momento, aparte de lo que Israel ya está haciendo, es lograr un diálogo directo y efectivo con Estados Unidos, con la administración Biden , para ver cómo se puede ejercer influencia sobre la política norteamericana .Eso no socava nuestras posibilidades de hacer todo tipo de cosas, como Estado soberano. Pero el diálogo con Washington es clave, más que nada si tenemos presente que tanto la administración Biden como Israel queremos impedir que Irán tenga armas nucleares.

Hay que lograr imponer a Irán otro comportamiento y para ello, las relaciones con la administración Biden son sumamente importantes.

Un llamado especial

“Debemos hacer que Israel vuelva a ser el país con el que soñaron generaciones de judíos, que lucharon por su nacimiento y su desarrollo . Por eso fundé “Tikva Jadasha”, porque siento hoy que el país se encamina a lugares que no son buenos. Debemos unirnos, israelíes originarios de distintos trasfondos e ideologías variadas, pero con un común denominador que supera esas diferencias”.

P: Para terminar, no puedo dejar de preguntarle si tiene algún mensaje especial a los israelíes de origen latinoamericano de cara a las elecciones. La enorme mayoría de ellos llegó a Israel por Sionismo. Su propio padre vino de Argentina.

Gideon Saar con su padre, el Dr. Shmuel (Sergio) Zareceansky

R: Así es. Mi padre hizo aliá, solo, hace 55 años, proveniente de Argentina, como sionista convencido del sueño sionista. Conozco bien a sus amigos y a muchos de aquellos que llegaron, como él, de otros países de la región, también con ese sueño del sionismo que fue la revolución más grande y exitosa del siglo XX. Y quiero decirles que hoy debemos hacer que Israel vuelva a ser el país con el que soñaron generaciones de judíos, que lucharon por su nacimiento y su desarrollo . Por eso fundé “Tikva Jadasha”, porque siento hoy que el país se encamina a lugares que no son buenos. Debemos unirnos, israelíes originarios de distintos trasfondos e ideologías variadas, pero con un común denominador que supera esas diferencias. Debemos hacerlo porque si dentro de dos semanas no lo logramos, luego será muy difícil corregir el daño que se hará. Por eso les digo a todos aquellos israelíes de origen latinoamericano, a los que quiero y aprecio: súmense a mí en este viaje, no lo hago por mí mismo sino por el sueño que todos nosotros atesoramos. Lo hago por nuestors hijos y nietos, para que puedan vivir en un país que logra realizar el sueño.

P: Muchas gracias Gideon.

R: Gracias por el interés.