Corto israeli White Eye nominado al Oscar

El cortometraje israelí "White Eye" del director Tomer Shushan fue nominado para un premio de la Academia, conocido popularmente como un Oscar, en la categoría "Mejor cortometraje de acción en vivo".

"White Eye" es uno de los cinco nominados en la categoría que competirá por el Oscar en la 93ª entrega de los Premios de la Academia el 26 de abril. Las nominaciones se anunciaron el lunes temprano.

La película es una película de rápido movimiento y contundente que comienza con una bicicleta robada y profundiza en los privilegios, los prejuicios y el trato de Israel a una de sus comunidades más desfavorecidas: los migrantes africanos, los refugiados y los solicitantes de asilo.





“White Eye” cuenta la historia de Omer Attias, un residente de Tel Aviv que encuentra su bicicleta robada en la calle Meretz, donde un solicitante de asilo eritreo afirma que la compró en la estación central de autobuses de Tel Aviv para su hija. Cuando Omer llama a la policía sobre Yunes, asumiendo que lo robó, la situación se vuelve más terrible de lo que podría haber pensado.



Shushan le dijo a NoCamels que escribió la película basándose en una situación similar que le sucedió en la vida real. Si bien el momento terminó mejor que en la película, explica, Shushan "se sintió tan mal" que se fue a casa y escribió un guión sobre el incidente en 40 minutos.



"Fue como si me despertara", dijo, "Siempre lo he comparado con eso porque solía hacerlo cuando era más joven. Tenía muchos sueños locos y solía despertar y tenía un cuaderno y comencé a escribir todo antes de olvidarlo. Así que se sintió así, experimentar algo loco y escribirlo antes de olvidar todos los detalles ".



"Me afectó mucho", agregó Shushan, "tenía muchas ganas de hacer una película y resolver el problema y también tratar de llevar un mensaje a la audiencia de que si piensan y respiran antes de reaccionar, tal vez puedan salvar a alguien más. vida."



Shushan filmó toda la película en una sola toma, lo que significó que los actores de la película tuvieron que hacer muchos ensayos y seguir filmando la película en su totalidad una y otra vez.



"Tenía muchas ganas de reflexionar y hacer que la audiencia se sintiera conectada con el personaje principal, que es una persona [que está] haciendo algo sin pensar y desde sus instintos, y no tiene un momento para detenerse y respirar", dijo. NoCamels. “Y lo comparé con los cortes de las películas. Cuando tienes un corte, tienes un momento para respirar, para comprender. Y quería estar en un respiro, en un momento. Así que lo hice en una sola toma y fue un gran desafío porque es solo encender una cámara cuando comienza la película y detenerla cuando termina. Es toda la película”

La película está compuesta por un grupo diverso de hablantes de hebreo de diferentes orígenes que conforman la estructura social actual de Israel. Algunos son actores, mientras que otros son solo personas que Shushan extrajo de las interacciones. Omer es interpretado por Daniel Gad, un actor israelí que protagonizó la popular comedia "Shababnikim". Los actores africanos son interpretados por personas reales que Shushan conoció en las calles de Tel Aviv.



La película ha ganado muchos elogios, incluido el premio al mejor cortometraje narrativo en el Festival de Cine SXSW 2020, donde se clasificó para los Oscar.



Shushan dijo que cree que una de las razones por las que la película fue aceptada en tantos festivales de cine, más de 100 en total, es porque el movimiento social "Black Lives Matters", contra la brutalidad policial por motivos raciales, se ha vuelto tan prominente.



“Creo que el tema es algo que le habla a mucha gente en este momento”, le dice a NoCamels, “En Israel, un lugar conocido por su conflicto entre judíos y musulmanes, esto es algo nuevo. Quieren saberlo ".



Shushan tiene un largometraje en proceso y ahora está trabajando en la serie de televisión israelí "Torso".



En 2019, el cortometraje "Skin" del director israelí Guy Nattiv y su esposa, la actriz Jaime Ray Newman, ganó un Oscar en la 91a edición de los Premios de la Academia. “Skin” explora el racismo y la supremacía blanca en los Estados Unidos, contando la historia de un crimen de odio y sus consecuencias desde el punto de vista de dos niños, uno negro y otro blanco.



Nattiv creció en Israel y se mudó a Los Ángeles a mediados de la década de 2010. Escribió "Skin" con su compañera israelí Sharon Maymon. Newman produjo la película.