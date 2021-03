El techo de cristal de las mujeres en Israel

Un informe único en su tipo publicado por Start-Up Nation Central antes del Día Internacional de la Mujer la semana pasada revela que aún queda un largo camino por recorrer para que las mujeres alcancen niveles adecuados de representación en el sector de tecnología e innovación de Israel.

Según el informe, las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad, como fundadoras, ejecutivas y miembros de la dirección, en comparación con sus homólogos masculinos.

Las cifras muestran que solo el 4,5 por ciento de las empresas de tecnología de Israel fueron fundadas por un equipo solo de mujeres, en comparación con el 84,5 por ciento de las empresas fundadas por equipos solo de hombres. El once por ciento de las empresas fueron fundadas por un equipo mixto de hombres y mujeres (con al menos una mujer entre los fundadores). El promedio global de nuevas empresas con al menos una fundadora es del 20 por ciento, según un informe de diversidad de Crunchbase 2019, mientras que en Estados Unidos, el 28 por ciento de las empresas de tecnología fueron fundadas por un equipo con al menos una mujer, según un informe de Silicon Valley Bank, 2020 Woman in US Technology Leadership.



Un 2020 dominado por COVID no facilitó las cosas para las mujeres emprendedoras de alta tecnología, muestra el informe de SNC. Ese año, solo el 10,9 por ciento de los fundadores de empresas de tecnología en Israel eran mujeres. Esta fue una disminución significativa del 13,9 por ciento de los fundadores en 2019, que fue un pico después de una tendencia alcista de una década. Sin embargo, fue ligeramente superior al 9,9 por ciento en 2018.



El porcentaje de fundadoras en tecnología por sector mostró que la industria de la salud digital tendía a tener el mayor número de fundadoras con un promedio del 16,9 por ciento, según el informe de SNC. A esto le siguió la tecnología de alimentos con un 15,2 por ciento y la tecnología financiera con un 7,6 por ciento. Agtech tenía un 7,1 por ciento de fundadoras y la Industria 4.0 tenía un 5,9 por ciento. Solo el 4,9 por ciento de las empresas de movilidad inteligente fueron fundadas por mujeres y solo el 3,9 por ciento de las empresas de ciberseguridad.



El número de mujeres directoras ejecutivas en el ecosistema tecnológico en 2020 se situó en el 9 por ciento, una cifra que se mantuvo estable en los últimos cuatro años, según el informe. El equipo de investigación de SNC también dijo que las mujeres ocupan casi el 93 por ciento de los puestos ejecutivos de recursos humanos (RR.HH.). En investigación y desarrollo (I + D), por otro lado, las mujeres solo representan el 5 por ciento de los puestos de alta dirección.



"La mayoría de las mujeres fundadoras y gerentes superiores provienen de una formación tecnológica, un hecho que apunta a la raíz del problema", dijo Maty Zweig, director ejecutivo de Scale-Up Velocity, una empresa hermana de Start-Up Nation Central que desarrolla programas. aumentar la oferta de desarrolladores para la industria de alta tecnología aprovechando el grupo de talentos de Israel.



“Las niñas y las mujeres no están suficientemente expuestas a las ocupaciones tecnológicas en los puntos clave de la toma de decisiones en sus vidas: elegir la especialidad de una en la escuela secundaria; pistas para mujeres jóvenes en el servicio militar; y títulos académicos relevantes. Además, se debería incentivar a la industria a nombrar mujeres para puestos de alta dirección en el núcleo de las operaciones tecnológicas ”, dijo Zweig en un comunicado.



"Esta situación continua es mala para la economía israelí y una pérdida de un enorme recurso que podría haber resuelto la escasez de personal tecnológico y ayudar a que la economía de Israel prospere aún más", agregó. Israel experimenta una escasez constante de trabajadores tecnológicos.



En el Día Internacional de la Mujer la semana pasada, NoCamels presentó Adva, un programa de Scale-Up Velocity que brinda capacitación académica y práctica en ciencias de la computación para mujeres ultraortodoxas. También existe Excellenteam, un programa de campo de entrenamiento de cuatro meses con sede en Jerusalén para integrar a mujeres graduadas en informática ultraortodoxas en la industria de alta tecnología de Israel. Finalmente, Mujeres del Futuro es un programa para mujeres que se encuentran en una encrucijada profesional, para fomentar la búsqueda de estudios académicos en pistas de alta tecnología.