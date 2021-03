Adentrémenos en la singularidad del histórico partido de basquet entre Nacional y Peñarol

Se conocen desde hace añares. Edgardo Kogan fue entrenador de Leo Zylberstein cuando comenzó con el basquet. Ambos sostienen que se profesan un mutuo cariño y gran respeto, se mensajearon antes y después del partido, todo en tono de verdadera amistad. Pero en la cancha, eran rivales. Leo quería que gane Nacional-lo logró- y Edgardo, evidentemente, quería que el victorioso sea su equipo , Peñarol. Sea como sea, independientemente del resultado, ambos emergieron del reciente “clásico” del basquet-por la identidad de los equipos contrincantes- convencidos de que lo principal es haber tenido el privilegio de ser parte de algo así.

Conversamos con ambos, y disfrutamos.

Comenzamos pidiendo que nos expliquen por qué se habla del partido en cuestión, que se jugó hace muy pocos días, como “histórico”.

“Fue histórico porque Peñarol se afilió tras 28 años de no estar en el basquet por diferentes motivos”, nos explicó Leo. “. Y era histórico porque era el primer partido de Liga uruguaya de los dos equipos , y el primer partido después de 28 años. Entonces pasa a ser un clásico en el basquetbol después de mucho tiempo”.

Al preguntar a ambos cómo vivieron este singular partido, Edgardo habla de “mucha ansiedad y mucha ilusión”. Claro que él lamentó el resultado, que habría querido fuera distinto , pero eso nada le quitó a su sensación de fondo: “lo vivimos con el orgullo de poder formar parte de este juego entre dos instituciones tan grandes del deporte uruguayo, sin duda las dos más grandes”. Como debe ser, Kogan sostiene que “disfrutamos y también sufrimos”.

Leo Zylberstein había encarado el partido con mucha incertidumbre por tratarse de un torneo nuevo . “La gente en la calle y en las redes sociales ya estaba con ese nerviosismo de un partido diferente . Se vivió intensamente. Claro que cualquiera de los dos lo quería ganar y tácticamente intentamos hacer todo lo posible para meter ya este primer partido”, agregó.

Un gran orgullo

A decir verdad, parecería que lo único en lo que discrepan estos dos grandes entrenadores de basquet tan exitososo, es en la identidad del equipo que querían ver victorioso en el partido. Lo principal es que ambos saben destacar lo que realmente les quedará para siempre.

“Sin duda el haber formado parte de este juego, mucho más allá del resultado, de haber dirigido Peñarol en Liga contra Nacional-y supongo que a Leo le debe pasar lo mismo – el haber estado en un juego tan especial, va quedar siempre, independientemente del resultado, en nuestro recuerdo” nos dijo Edgardo. “El resultado es anecdótico. Creo que tanto ganando como perdiendo, esto nos quedará en el recuerdo”.

Leo también comparte su sentir.

“Lo que me queda del partido es toda la previa, el partido en sí, el haberlo ganado claramente y la repercusión después. Me parece que ese partido, si uno va en un tema de rating televisivo, se llevó todas las miradas de una mayoría grande del país. Si bien no es el clásico del basquetbol sí es el clásico del país en otro deporte. En definitiva cuando se enfrentan estos dos equipos es un clásico en lo que sea. Entonces me queda del partido el antes y el después y el poder disfrutar del partido”.

Ineludiblemente, les pedimos su opinión sobre el hecho que no sólo se enfrentaron Nacional y Peñarol en basquet, sino también dos entrenadores judíos, una situación poco común.

“Me parece que es algo raro anecdótico por el hecho que hayamos sido justamente dos entrenadores judíos en ese partido”, comenta Leo. “ No somos muchos los entrenadores judíos y en este caso estábamos Edgardo en Peñarol y yo en Nacional. Yo a Edgardo lo conozco y aprecio pila, y la situación es bastante extraña. Al mismo tiempo, es buenísima.Fue una situación linda porque tenemos una gran relación”.

Edgardo Kogan comparte con nosotros eslabones anteriores de este hilo de vínculo personal y profesional. “El que de alguna manera esto haya sido enfrentando a Leo también es especial. Leo fue jugador mío en formativas de Hebraica. Fue jugador mío en el plantel principal de Hebraica, fue alumno mío en el Instituto Superior de Educación Física y además de ser un colega exitoso, es una persona a la que quiero muchísimo. A él y su familia. Por lo tanto, que haya formado parte de este juego, es especial”.

Pero va más allá del buen vínculo entre ellos: “Este partido me ha dejado orgullo,por supuesto, sentimiento de pertenencia a un colectivo y de alguna manera, haberlo representado, con Leo, nos pone a los dos en esa situación de felicidad por poder hacerlo. Siempre es importante hacer las cosas bien y caminar por un camino que nos permita sentirnos orgullosos de quien somos”.

Nosotros lo interpretamos en doble sentido: orgullo de su profesión y de ser miembros de la colectividad judía uruguaya.

Un saludo especial con buenos deseos para Alberto Sonsol

No podemos dejar pasar la oportunidad del contacto directo con Kogan y Zylberstein sin pedirles un augurio público de pronta mejoría para el muy conocido periodista deportivo Alberto Sonsol que se halla internado en el CTI por Covid-19.

“Me comuniqué con Alberto, nos mensajeamos la semana pasada”, cuenta Leo. “Quiero brindarles a él y su familia un apoyo incondicional y rezar en todo momento para que se recupere . Lo más importante es que salga de esto pronto y que esté bien y que todo termine siendo como una anécdota”.

El DT de Nacional recordó que también en su equipo hubo Covid justo durante un playoff. Se contagiaron los 17 integrantes del equipo, 14 fueron asintomáticos y 3 tuvieron algún síntoma.

Edgardo Kogan habla de Sonsol en términos personales y de gran cercanía.

“Queremos enviarle un gran abrazo a Alberto . Estamos realmente angustiados por este tema particular , por el cariño y la amistad que me une con Alberto, así que espero que por favor salga pronto de este momento. Deseamos ansiosamente verlo pronto de vuelta en esa faceta genial que tiene él de comunicar como nadie y generar desde su proefesión , un respeto y una admiración enorme”.