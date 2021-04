Les presento a Mariana Gomez: de twittera a columnista de series israelíes

Soy Mariana Alejandra Gómez, Licenciada en Administración de la UBA, casada sin papeles hace 20 años con un compañero de la facultad, Adrian. Por decisión personal decidimos no tener hijos y es una decisión con la que me siento muy conforme de haber tomado. Mi historia laboral la desarrollé en roles locales y regionales en empresas multinacionales de tecnología (Microsoft, SAP) pero las series israelíes, me han hecho descubrir que tengo un nuevo hobby. Además de descubrir un país y cultura hermosa. Conectar con otros países y culturas es algo que entrené y disfrute mucho en mi trabajo y ahora aprendiendo de Israel.

¿Cómo surge tu interés por las series y películas israelíes? Si bien los últimos años hay series famosas como Fauda, Shtisel, o Teherán, hasta hace poco era un producto no masificado?

Enero de 2019 veo que aparece Shtisel en Netflix, y me dió curiosidad verla. Toda mi vida de chica viví en el barrio de Flores en la Ciudad de Buenos Aires que es uno de los barrios donde más judíos Ultra ortodoxos hay, de hecho a la vuelta de mi casa había una familia y todos los shabbat los veía con sus trajes y sombreros yendo familias juntas y siempre recuerdo en verano pensar que calor estaban pasando. Es decir que la vestimenta me era familiar pero lo que hizo Shtisel fue abrir una puerta a sus historias y a su intimidad y eso era totalmente desconocido por mí. Al principio fue difícil verla porque era lenta, tenía que leer mucho, muchas palabras que no entendía. Recuerdo que pensaba, esta filmada ahora o hace 20 años? Los teléfonos eran kosher con tapita.

Odiaba a Shulem por como manejaba todo, por como ahogaba a Akiva. Akiva me parecía un perdedor y terminé adorando a Giti y Ruchami, dos mujeres fuertes. Mi sensación era de salir a la calle y querer abrazar a cuanta Giti y Ruchami me cruzara. Pero en mi barrio, de casada, no vi a nadie.

Luego por sugerencia de Karina de @viajarsiempre empecé a ver Cuando los Héroes Vuelan y ahí vi a Michael Aloni de civil y cambio todo para mí.

Volví a ver Shtisel hasta 8 veces más y ahí comprendí mucho más el transitar de Akiva y sus conflictos internos. Además el viaje de Lippe Weiss a Argentina como parte de la trama me hizo conectar un puente con nosotros rápidamente.

Y luego Fauda, Hostages y así hasta ver todas las series disponibles en Netflix, HBO y Amazon Prime.

Las series israelíes han atraído mucho público no religioso porque son de muy buena calidad y con muy buenos actores.

¿Cuál ha sido la serie que ha despertado el boom a nivel de popularidad? Yo apostaria por Poco Ortodoxa que no es israelí, pero si tiene a Shira Hass como protagonista.

Creo que Poco Ortodoxa al tener a Netflix detrás potencio y ayudo mucho a visibilizarla y lo que leía en redes es gente buscando más series como esa para ver.

Pero Fauda también ha sido un suceso.

Las series israelíes muestran la sociedad israelí en sus diferentes facetas y complejidades. ¿qué aprendiste vos de la sociedad israelí mirando sus series?

Aprendí mucho. Por un lado la vida en Jerusalén, y por otro la vida en Tel Aviv. Entiendo que están a una hora de distancia pero a mucho más en cuanto a costumbres. Tel Aviv es más cosmopolita.

La simpleza del israelí me sorprendió, para ellos es un super plan la puesta del sol en la playa con una lona, bebidas y una foto subida a IG para retratar el momento.

Me impacta que recorren el país, ponen una manta o lona, comida comprada y es un super picnic donde disfrutan mucho del paisaje y la naturaleza. Son unos grandes disfrutadores de la naturaleza

Las mujeres que veo en el IDF son preciosas, conjugan muy bien su belleza con su responsabilidad.

Son de reunirse mucho en la calle o casas de amigos donde la comida es protagonista, y las bebidas para hacer Lejaim por supuesto que también.

El dia mas dificil para entrar a Instagram son los viernes y sabados, todos cocinan para Shabbat y las mesas que preparan son hermosas y según se ve, deliciosas.

En resumen disfrutan de lo simple, no los veo preocupados por el lujo, la pose, son muy naturales.

Te digo Michael Aloni, y qué me decis...

Uh, que pregunta! (se ríe). Espero que mi esposo no esté leyendo esta nota.

Te digo que no voy a caer en lugares comunes y hablar de su aspecto físico porque eso está a la vista así te voy a contar algunas cosas que no son tan conocidas de él y que lo hace un ser muy con los pies sobre la tierra, adorable y con un sensibilidad única, al punto de emocionarse en una mesa redonda de entrevistados por una historia que contaba alguien sobre un familiar muerto con Coronavirus, como vi hace poco en la TV Israelí.

Su ADN viene muy cargado, su abuelo materno era polaco y partisano, peleo contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y además como era un abogado especialista en derecho internacional público investigó los crímenes de guerra alemanes una vez terminada la guerra. El Ministerio de Justicia Polaco lo envió a Nuremberg, como presidente de la delegación polaca. En los juicios de Nuremberg, dirigió la delegación polaca. Prepararon una "acusación polaca" que contenía la lista de crímenes de guerra nazis comprobados cometidos en territorio polaco y como él había peleado ahí dio testimonio vivo de sus caras.

Michael es por parte de su papa novena generación SABRA, así que su familia vivió en Israel desde hace mucho tiempo.

Él se auto define como nerd en su adolescencia, participo de olimpiadas de matemáticas y digamos que su futuro estaba casi escrito, iba a ser científico o matemático pero el destino tenía su propio plan. Una vez terminado el IDF (servicio militar israelí) estaba repartiendo flyers en un conocido shopping de Tel Aviv para juntar dinero para el famoso viaje a América Latina post IDF, cuando una directora de casting lo vio y le ofreció trabajar en la TV, era el primer programa de jóvenes producido por Israel, dado que antes todas las producciones eran casualmente argentinas de la mano de Cris Morena. El acepto y lo tomo como un juego de exploración, siempre cuenta que sus compañeros soñaban con estar en la TV pero el no.

El gran desafío fue decirle a su familia y en especial a su mama, nacida y crecida en Polonia, que no iba a seguir el camino planeado. Fue un shock pero luego las cosas se acomodaron.

Michael es adorable, sencillo, sin lujos, ni aires de divo, con los pies muy sobre la tierra. Es muy difícil llegar a él pero es muy agradecido con sus fans. De hecho el año pasado recibí 3 videos de él, de personas distintas. Me saludo por mi cumpleaños, y unas operaciones que tuve.

Ayer por teléfono me contabas que no te cierra cómo vive su cotidianeidad Michael Aloni y yo te hablaba de que los actores israelíes son personas comunes y corrientes, que van al supermercado y a tomar una cerveza en los bares de Tel Aviv. Contame por qué te sorprende.

Michael es muy conocido en Israel y desde hace 2 años en el mundo. Cuando lo empecé a seguir en IG no podía creer su cotidianeidad. Su casa, su ropa, sus viajes. Es una persona muy sencilla, que no le da importancia a la apariencia. Que cocina, que va al supermercado, que sale a pasear con su perro a la playa o a una plaza, que surfea en las playas de Tel Aviv. Si sale con amigos lo podes ver sentado en la entrada de un bar en uno de esos cajones donde transportan bebidas.

Cuando concurre a eventos para hablar de su carrera o Shtisel casi siempre hay detrás un propósito benéfico para recaudar fondos para una causa en relación a Israel o a la comunidad judía en el mundo.

¿Qué tenes para contarnos de la próxima temporada de Shtisel sin ser spoiler?

Que es para pañuelos! Las historias de los protagonistas han crecido mucho en tiempo pero en riqueza de desarrollo de sus personajes. Hay momentos muy movilizantes pero de una sensibilidad única. Pensemos que hace 8 años se hizo la temporada 1, tanto Shira Haas como Michael Aloni han crecido mucho en su vida profesional.

Los invito a verla, es una familia adorada que si bien mantiene la mayoría del elenco original también incorporo nuevos actores.

¿Qué otras series recomendas?

Recomiendo Fauda por supuesto, Cuando los Héroes Vuelan (con Tomer Kapon y Michael Aloni), ambas en Netflix. Cuando los Heroes Vuelan fue filmada en Israel y Colombia y pone sobre la mesa un tema muy importante y delicado que viven muchos soldados israelíes que se el Post-traumatic stress disorder (PTSD).

Por otro lado recomiendo The Baker and the Beauty en Amazon Prime, es una serie muy diferente a las anteriores, muy actual y de Tel Aviv.

Y también recomiendo Our Boys en HBO, una serie basada en una historia real. Todas son muy buenas y de diferente temática.

Contanos como llegas a ser columnista sobre series en Radio Jai.

Suelo ser muy activa en Twitter y desde que empecé a ver series israelíes en enero 2019 (justamente comencé por Shtisel) me interesó mucho aprender sobre Israel, el judaísmo, y hasta he aprendido bastantes palabras en hebreo. Todo eso fue posible a muchos twiteros de #Jewitter que han sido muy generosos y se han tomado tiempo en responder preguntas con lo difícil que es aprender sobre judaísmo. Y siempre subía noticias de series de Israel y un día me contacto Leandro Peres Lerea que tiene un programa en Radio Jai los domingos para saber si quería comentar series israelíes y lo primero que le dije es: mira que no soy periodista, ni Licenciada en Comunicación ni nada, soy Administradora de Empresas. A lo que el respondió: "no necesitas ser periodista sino saber contar lo que te produce curiosidad con pasión". Y justamente lo que me venía pasando con las series israelíes era eso, curiosidad por aprender y pasión. Siempre digo que el vió algo en mí que yo no vi y siempre le estoy agradecida por esto. No sé cómo seguirá esto porque mi profesión es otra pero como hobby me está gustando mucho. De hecho el programa Vacunados por Radio Jai que es otro programa donde participo los miércoles con la columna de Películas y Series tuve la oportunidad de entrevistar al Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y a la primera mujer Directora General del Teatro Colón en 110 años de historia.

¿A qué actores y directores seguis en redes, y en qué redes? Queremos data.

Sigo a muchos, si te muestro mi IG no sigo a famosos de Argentina. Todos son israelíes.

Sigo en Instagram a todos los actores de Shtisel, Fauda, The Baker and The Beauty y muchos mas! Es muy gracioso verlos juntos, todos se conocen entre todos y salen juntos y a mi se me mezclan los elencos de las series al verlos.

Van algunos

Shtisel:

Michael Aloni

Neta Riskin

Shira Haas

Yoav Rotman

Zohar Strauss

Sasson Gabay

Ayelet Zurer

Fauda

Lior Raz

Itzik Cohen

Doron Ben David

Idan Amedi

Ronalee Shimon

The Baker and The Beauty

Aviv Alush

Ofer Hayoun

Rotem Sela

Hila Saada

Otros:

Angel Bonanni que de hecho es Uruguayo y se fue hace unos años a vivir a Israel

Roi Miller