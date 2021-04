Con David Yabo, twittero de hablahispana, desde Barcelona

David Yabo (1984) reside en Barcelona con su marido, desde donde escribe sobre Israel y conflicto palestino, además de hacer una gran labor de divulgación histórica reconectando la arqueología bíblica con el judaísmo en su página web (davidyabo.com) y en redes [email protected]

¿Cómo se llega a ser un referente en twitter de habla hispana? ¿Por qué hacer hasbará?

La hasbará debiera de ser una miztvá siguiendo la máxima “kol Israel arevimzelaze” – todo Israel es responsable uno del otro. Es nuestra responsabilidad proteger y defender -con cabeza-, al Estado de Israel. Ya sea escribiendo en una web, en artículos de opinión en algún medio, en redes sociales… o simplemente compartiendo material o haciendo like ya es un gran gesto. Es un gran gesto por dos motivos; ayudas a difundir y a quien escribe le animas a seguir haciéndolo. Hay veces que para escribir un artículo he podido tardar días buscando información, contrastándola, creando mapas o analizando imágenes para que toda esa dedicación sea compartida tan solo por una decena de personas. La hasbará es un trabajo duro no porque no esté remunerado, sino porque el tiempo que dedicas a ella se lo quitas a tu familia, estudios o tu tiempo libre. Ya ni recuerdo lo que es el tiempo libre.

En las antepenúltimas elecciones, seguí con avidez una cuenta de Telegram tuya sobre la evolución de las elecciones. Amé tus gráficas. Contame como surge la idea de la cuenta.

Los medios de comunicación en España, y en general en América Latina, ya no sirven para informarse sino para nutrirse de la ideología en la que están sustentados. Y como siempre me ha gustado explicar las cosas de manera que cualquier persona pueda entenderla, y no descanso hasta que así sea, creí interesante acompañar a la información gráficos y mapas. Y parece que funciona en vista del aumento de nuevos miembros entre las elecciones a la 23º Knesset y la 24º.

¿Vos sos un judío dati? Cumplis mitzvot?

Llega un momento en el que uno deja de ponerse etiquetas. Datí o no datí, es un término que significará una cosa u otra según a quien le preguntes. Guardo Shabat lo mejor que el Shalom Bait me permite (mi marido es laico), hago arvit, todas las mañanas me pongo tefilin, hago minjá, como kosher, estudio como buenamente puedo el dafyomí…

No comparto el término clásico que se le da al de datí, ya que no conozco ningún datí que cumpla con todas las mitzvot. Ni uno solo. Sigo la enseñanza del Rebe de cada oportunidad que se pueda añadir una mitzvá más.

¿Por qué decidiste irte a vivir a Barcelona?

Realmente no fui yo quien lo decidió, sino mi marido. Él sugirió la posibilidad de mudarnos por un tiempo a España, un destino que él solamente conocía de las vacaciones. Siempre me mostré contrario de salir de Israel, sin embargo cuando uno contrae un compromiso serio, como el matrimonio, ha de saber que su vida ya no es solo suya, sino que escompartida. “En lo bueno y en lo malo”. Entendí la necesidad de Nadav de querer un poco de aire fresco, y aunque fue la decisión más dolorosa a la que me he enfrentado, finalmente acepté el reto.

Llevamos ya cuatro años en Barcelona. Los primeros dos fueron para mi psicológicamente muy duros, y el tema laboral tampoco ayudó a estabilizarme ya que en España no existe una ley que te permita librar en festejos judíos –existe un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Judías, pero no es una ley–, por lo que tardé un año en buscar un trabajo.

Echo mucho de menos el ambiente que se respira en Shabat en Israel. Despertarte por la mañana y del ajetreo en la calle no distinguir si es sábado o miércoles me resultaba algo duro al principio. Recuerdo que el primer Shabat de confinamiento total en España salí al balcón y vi negocios cerrados, coches circulando en muy contadas ocasiones… cerraba los ojos y era como estar en Israel.

No hay día que pida a H´que regresemos a Erets Israel, pero como nos enseña Mislei (proverbios): “Lev Adam yejashevdarkóvaHaShemyajintza’adó” – El corazón del hombre elige su camino, pero el Eterno dirige sus pasos.

El antisemitismo que uno ve en la prensa y en redes sociales, ¿se siente en la vida real?

Muchos líderes de comunidades judías en España prefieren un perfil bajo sobre este tema, y argumentan que no es tan grave. Sin embargo es difícil presenciar el antisemitismo con traje y corbata. Animo a todos aquellos que restan importancia al aumento del antisemitismo, judíos y no judíos, a que salgan un día con kipá a la calle. Yo en Barcelona por el barrio en el vivo y los colindantes no puedo y ni se me ocurre llevar kipá. Y no precisamente porque haya neonazis.

¿Qué ha pasado en la arena política española respecto a los judíos, por qué los nombran si son tan pocos? ¿Qué opinas de una joven como Isabel Peralta, que necesita culpabilizar a los judíos para ser tapa de los medios?

Sobre el tema Peralta hay ciertos medios de izquierda que han utilizado un episodio antisemita para ir contra partidos de derecha / extrema derecha, sin importar el daño a la comunidad judía de ese discurso incendiario. El antisemitismo se pude encontrar también en la izquierda, la extrema izquierda, entre laicos, políticos, apolíticos, en el clero, en determinados barrios de determinada población… y sin embargo esos mismos medios simplemente no lo denuncian.

Una vez más se ha utilizado a los judíos, el antisemitismo, para hacer política.

Sobre la niña Peralta solo diré que no soy psicólogo. No voy a entrar a valorar qué problemas pueda tener.

En tu bio de twitter, decis que vivis con tu marido en Barcelona. ¿Hay una necesidad de gritar tu sexualidad a los cuatro vientos? ¿Cómo fue tu vivencia como judío y gay?

De igual modo grito a los cuatro vientos que soy judío e israelí, hago lo propio diciendo que soy gay. Me siento orgulloso de lo que soy.

Es necesario decirlo porque hay mucha gente que necesita ver y saber que se puede ser judío y gay. Judíos muy jóvenes que entienden que algo les pasa, que no pueden explicarlo y tienen miedo a contarlo, ellos necesitan un referente para saber que no están solos. Que luchen por su identidad y que jamás tengan que elegir entre ser judío o ser gay. Uno de los grandes enemigos de nuestro pueblo es la asimilación, y nuestra responsabilidad es evitarla. Yo siento que diciendo que soy judío y gay estoy evitando que muchos jóvenes judíos se asimilen, pues la normal general es que viendo el rechazo de tu comunidad quieras abandonarlo todo, incluso tu identidad judía.

Recientemente BenyLau, primo del ex Gran Rabino de Israel David Lau, afirmó que el judaísmo no prohíbe a los homosexuales fundar una familia, e instaba a los padres de hijos LGBT a no rechazarlos, a comprenderlos. Es un gran avance dentro de la ortodoxia, y uno de los motivos de esta aceptación es evitar la pérdida de almas judías.

¿Qué pensas de la situación política en Israel? ¿Se irá a elecciones nuevamente?

Un desastre. Tenemos a un Primer Ministro que se jacta de ser el máximo defensor del sionismo, pero pacta con un partido –Yahadu tHaTorá-, que es contrario a que sus votantes / feligreses hagan la tzavá. Y no solo eso, sino que no hacen absolutamente nada por detener los linchamientos de jaredíes que sí se alistan. Muchas familias expulsan a sus propios hijos, a instancia del rabino, por querer defender su país. Netanyahu se llena de orgullo hablando del Estado judío y democrático, pero necesita los votos de un partido –HaTzionutHaDatit-, racista y segregacionista, que pide la separación de judíos y árabes incluso en los hospitales. Un partido que cuyo modelo de país no tiene cabida el 60% de los ciudadanos, ni judíos ni árabes.

Netanyahu ha brindado un gran servicio al país, y en mi opinión todos esos logros quedarán ensombrecidos de llegar a materializarse un gobierno kahanista. Después de eso será muy difícil poder hacer hasbará.

Te imagino una persona afable, de buen trato, ¿cómo reaccionas cuando alguien te habla de Israel y te habla de apartheid o genociido?

Antes de abrir la boca primero hay que saber a quién tienes delante. Hay que investigar un poco, de dónde le viene esa idea, si es que lo ha leído “por ahí”, o es un mantra recurrente. Cada uno ha de tomarse el tiempo que necesite para analizar quién tiene delante, y después replicar.

Normalmente es gente con una determinada afinidad política que critica lo que escucha de su partido. Hay otros que simplemente tienen cierta animadversión hacia lo judío y ven en Israel o el sionismo la excusa para justificar su odio.

Siempre trato de responder a todo el mundo que me escribe, y jamás intento que entre en razón. No estoy para adoctrinar a nadie sino para explicar por qué se equivoca mostrándole datos. Esa es nuestra mejor arma.