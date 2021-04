Con Lorena Khatib, del equipo de diplomacia digital en la Cancillería, ciudadana drusa israelí

Lorena Khatib (se pronuncia Jatib), una joven israelí de 24 años, es una mujer segura de lo que hace y lo que quiere, del camino a seguir y la capacidad que tiene para recorrerlo exitosamente. Es israelí, miembro de la minoría drusa, convencida de que cuando ella, que no es judía, sale a defender al país al exterior, ello puede resultar mucho más convincente ante oídos extranjeros que lo que afirman sus compatriotas judías. Sea como sea, lo hace por convicción.

P: Lorena, yo conozco tu trabajo en pro del Estado,d e la sociedad, tanto en el marco de la sociedad civil como en el más formal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Ya hemos hablado de eso. Me gustaría conocer un poco más a fondo tus inquietudes, como joven mujer que eres.¿Por qué decidiste tomar ese rumbo?

R: Todo comenzó hace unos años cuando participé en un viaje a Berlín en el que me percaté de cuánto falta información y comprensión de la situación de Israel, mi patria, cuan poca es la conciencia sobre su situación. Y sentí la necesidad de presentar la verdad israelí al mundo. Pensé que por ser árabe, por ser drusa, se me vería probablemente como una fuente más fidedigna al hablar de Israel. O sea, al no ser judía sino una israelí miembro de una de las minorías de la población, pensé que mi mensaje seria significativo.

Disertando en Alemania sobre Israel

P: Y me consta que lo es. Lorena ¿cómo describirías el hogar en el que creciste? Cada uno puede ser el resultado directo de los valores en los que fue educado, pero como sabemos, a menudo ocurre justamente lo contrario como reacción opuesta.

R: Diría que las palabras que resumen la forma en que me criaron, son inspiración y contención. No podría haber pedido una familia capaz de dar más apoyo y de abrazar con mayor calidez que la mía. Siempre sentí que mi fortaleza viene de ellos, de mis padres, de mi familia. Que siempre me apoyaron y desde pequeña me dieron la posibilidad de seguir el camino en el que creo, aunque a veces parecía imposible.

Con sus padres Imad y Aida

P: ¿En qué sentido?

R: Por ser minoría dentro de una minoría…

P: Drusa, minoría entre la ciudadanía árabe israelí.

R: Así es. Por ser mujer, por ser drusa y tradicionalista. Diría que logré romper el techo de cristal y hacer que muchas mujeres sigan mis pasos. Siempre quise hacer cosas, alcanzar a tocar distintas áreas, nunca me alcanzó aquello a lo que llegaba en un punto determinado, sino que siempre me sentía con “hambre” de tener otros logros, de seguir siempre adelante.

P: Como bien dijiste, eres parte de la sociedad drusa , parte de la ciudadanía israelí. Activar en la sociedad general ¿significa salir del marco tradicional a otro más moderno y abierto, o estoy planteando un estereotipo?

R: No es sencillo, es un desafío, pero es cierto que hay muchos estereotipos. Nuestra sociedad no cesa de avanzar. Las mujeres hoy tienen más éxito que los hombres pero es indudable que se topan con numerosos desafíos en el camino. Hay aún ente muy extremista, pero en definitiva, todo depende del entorno en el que uno crece.

Lorena y su mamá

La mujer en Israel

P: ¿Podrías hacer una evaluación general de la situación de la mujer drusa en Israel en la actualidad? ¿Dirías que hay diferencias claves con la mujer judía y con la árabe en lo relacionado a su libertad, al trabajo y la actividad fuera de su casa?

R: Está claro que en todo sector de la sociedad hay numerosos matices. Quizás eso sea especialmente notorio en la sociedad judía, por la división entre seculares, laicos y haredim (ultraortodoxos). Creo que las diferencias derivan más que nada de la parte religiosa y del encare respecto a la mujer.Te diría que hoy en día el porcentaje de mujeres drusas instruidas, es hoy en día más alto que el de los hombres drusos . El mundo va cambiando y también la mentalidad de la gente. En árabe hay un dicho en el que creo mucho, que dice que uno no puede educar a sus hijos en los valores de la era en la que uno creció.

P: Muy interesante.

R: Es que estamos en una carrera contra el tiempo y hay que saber también adaptarse para tener éxito. Las mujeres drusas están hoy en casi todas las plataformas y en lugares muy destacados, lo cual requiere mucha valentía y osadía, mucho trabajo duro . Veo un cambio significativo y muy importante.

Y espero que las mujeres no teman hacer oir su voz. Espero que sepan seguir sus sueños y los concreten, ya que cada una es especial por sí misma. Y es importante poder destacarlo y lograr ser una misma. Y ese sueño puede ser ser ama de casa , Primer Mnistro, Embajadora o ministra. Lo principal es que cada una siga el camino en el que cree y los valores con los que se siente conectada.

Con metas claras

P: ¿Y cuáles son tus propios sueños?

R: Yo tengo varias metas que quiero alcanzar y realizar. Trabajo duro por varios de ellos , siempre estoy abierta a oportunidades que puedan fortalecerme, pero más que nada aspiro a representar a Israel en algún lugar del mundo en algún momento. Me gustaría hacerlo especiamente en las Naciones Unidas.

Pero te diré que hay otros sueños como no dejar de emocionarme cuando obtengo un logro pequeño en el camino por el cual transito. Mi camino es seguir siendo la misma Lorena fuerte que cree que nada puede doblegarla ni romper su voluntad. Y quiero ser una figura influyente en la sociedad israelí y fuera de ella.

P:¿Hay alguna figura femenina que te resulta especialmente inspiradora?

R: Nicky Haley, ex Embajador de Estados Unidos en la ONU lo es indudablemente. También Gal Gadot. Ambas vienen de áreas sumamente distintas, pero me transmiten un mensjae de fortaleza, de seguridad en sí mismas y valoración por lo que hacen. Toda mujer que no tema hacer oir su voz es una inspiración para mi. Las mujeres creo que pueden cambiar el mundo cuando creen en lo que son capaces de hacer.

P: ¿Qué es para ti una mujer feliz?

R: Una mujer que sabe apreciarse a sí misma, una mujer a la que le gusta su propia condición de mujer y lo que es, lo que hace. Una mujer que lograr aprovechar su potencial sin escuchar voces de fondo que pueden confundirla. Una mujer que tiene fe en su propia existencia.

Israel en un nuevo Medio Oriente

P: Y evidentemente, tú irradias fuerza en lo que haces. Y hace poco has sido invitada junto a otros jóvenes israelíes a los Emiratos Árabes Unidos.¿Cómo viviste esa experiencia?

Con una amiga emiratí, cada una con la bandera de la otra

R: Indudablemente, el Medio Oriente está cambiando, creo yo que de forma irreversible. Estamos en una nueva era de paz, contención y respeto. Con los Emiratos estamos viviendo una paz cálida, entre pueblos, no sólo entre líderes. Desde la firma del acuerdo yo he podido casi diariamente contactarme con misamigos en Bahrein , en los Emiratos, en Marruecos, y vuelvo a emocionarme una y otra vez.

P: ¿Qué te dice gente que ve que hay israelíes no judíos que aman tanto al país y se oponen a que se le presente negativamente?

R: Ante todo, muchos se sorprenden. Hay algunos que ni saben que existimos, o sea que un 21% de la ciudadanía son minorías no judías. Y venir precisamente como miembro de una minoría y contar sobre el Israel verdadero, eso ya dice muchísimo sobre Israel.

Lorena, como miembro de una delegación israelí a los Emiratos Árabes Unidos. A la izquierda, periodistas y activistas locales por la paz. A su derecha, el israelí Amit Deri, otro anfitrión local y el israellí musulman Yehia Mahamid

En una conferencia en el exterior, sobre Israel, con un compatriota árabe cristiano

P: Y ahora, no puedo dejar de preguntarte, para terminar, cómo celebras Iom Haatzmaut.

R: Para mí es un día muy importante y emocionante, todos los años. Siempre participo primero en un acto de Iom Hazikaron y leugo en las celebraciones de Iom Haatzmaut. Es que hemos perdido a mucha gente buena para ue se pueda crear el país. Y nuestra misión es trabajar lo más duro que podamos para que Israel siga siendo un hogar para todos nosotros, para todos los israelíes, sin distinción por credo, raza ni sexo.

En este día tan importante me gusta pasar en familia. Es un buen momento para agradecer lo que tenemos y pensar cómo seguir, qué más hacer para que Israel siga avanzando hacia un futuro mejor.

P: Muchas gracias Lorena.¡Jag sameaj!

R: También para ti. ¡Jag Sameaj!