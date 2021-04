La islamización de Francia: Sarah Halimi

La Corte de Casación de Francia, el tribunal de apelación más alto de toda la estructura jurídica francesa, ha dictaminado esta semana que el musulmán que mató a Sarah Halimi, una mujer de la colectividad judía, el 4 de abril del año 2017 en un brutal homicidio con motivación antisemita, no puede ser juzgado porque estaba en un estado de delirio mental agudo provocado por su consumo de cannabis y no será condenado a prisión.

Kobili Traoré, un refugiado de Malí que estaba metido en el narcotráfico, admitió el asesinato. Según la investigación, el inmigrante africano golpeó a Sarah Halimi, de 65 años, antes de tirarla por la ventana de su departamento en París gritando "Allahu akbar" y celebrando diciendo "maté a la demonio".

No se pudo determinar bien por qué este sujeto estaba en el edificio, pero Halimi era la única judía en todo el complejo y Traoré tenía un familiar viviendo allí o en el edificio de al lado. Según el peritaje, Traoré trepó por el balcón de Sarah luego de una discusión con su familiar.

El manejo de este asesinato ha sido un punto de inflexión para muchos judíos franceses, quienes subrayan el fracaso rotundo del Estado francés protegiendo a la comunidad de la judeofobia, en particular con su política de inmigración descontrolada y la justicia sesgada en su contra.



El grupo que reúne a las comunidades judías francesas, conocido como CRIF, calificó la sentencia como un “grave error judicial”. El fundador de la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo, un organismo de vigilancia comunal, dijo que “ya no tengo plena confianza en que los delitos de odio antisemita en Francia se manejen de manera adecuada”.

El hecho recibió el repudio también dela comunidad judía internacional. “Sarah Halimi fue asesinada por motivaciones claramente antisemitas, por la única razón de que era judía”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, Lior Hayat, al Times of Israel.

“Fue un asesinato despreciable que no sólo perjudicó a la propia víctima y a su familia, sino también a la sensación de seguridad de toda la comunidad judía. La forma de enfrentarse al antisemitismo es a través de la educación, la tolerancia cero y un fuerte castigo”, continuó Hayat, y agregó: “Este no es el mensaje que transmite la sentencia del tribunal”.

