Perdiendo Empleados

Las relaciones dentro de una empresa son caóticas. Muchas veces no somos concientes que necesitamos buenas maneras y buenas constumbres en el manejo de las relaciones con los empleados, o con otras empresas. Sucede lo mismo en otros ámbitos como festivales culturales, eventos sociales, deportivos y corporativos.

Generalmente, se omiten gestos con nuestro staff por considerarlos “viejos” y que posteriormente entorpecen las relaciones con los clientes.

Nuestro equipo de trabajo es más valioso que nuestro producto. La realidad empírica demuestra que cada vez son más las personas que abandonan sus puestos de trabajo. Abro el debate y pregunto: ¿Será que los estamos tratando mal sin darnos cuenta? ¿Será que su sueldo está tan en negro que no pueden ni siquiera sacar un crédito a interés razonable?

Toda institución debería contar con el Libro Azul, su Manual de Protocolo donde se encuentren recopilados los lineamientos y normas de cortesía a seguir por cada integrante del organigrama laboral. Educar en este aspecto a los trabajadores, gerentes y socios de una firma es una herramienta potente para lograr el prestigio que la empresa busca desde cualquiera de sus áreas; aporta a la consolidación de la imagen institucional y al posicionamiento en el mercado.

Facetime, Zoom, Skype, Telegram se han vuelto los protagonistas de esta nueva Revolución Industrial; pero el contacto cara a cara para temas transcedentales sigue vigente y con la cintura y educación adecuada, debemos darle a nuestro cliente interno (los empleados) la sensación de que es una persona valiosa: Intente sonreir diariamente, piense para bien y hable con un tono de voz agradable. Pongalo en práctica.

Sea amable, no planifique una reunión de equipo una hora antes ni después del horario laboral. Organice los temas a tratar y respete el horario de finalización.

Si desea integrar a un empleado a una conferencia en su sala de reuniones, póngase de pie cuando el ingrese, presentelo e indíquele su lugar. Un trabajador debe ser tratado con respeto.

Es una falta de consideración, enviar mensajes de texto fuera del horario estipulado de trabajo, aunque tenga su contacto de Whatsapp. Use la tecnología; pero evite que contamine sus relaciones. Si una persona con discapacidad visual pertenece a su staff, no juegue con su smartphone enfrente de ella: No lo ve; pero lo siente. Si sacaba de integrar a su compañía el plan de integración laboral para personas con capacidades diferentes, interiorícese sobre la conducta a seguir y sobre sus personalidades.

No sume este plan a su firma para agrandar su imagen coorporativa; incorporelo porque todos somos iguales, todos tenemos el derecho a un trabajo digno y noble.

Por Ejemplo: Acérquese a ella, preséntese y diga: “Buenos días, señor Levy, mi nombre es Candela Perez, mi puesto es gerente de Protocolo y Ceremonial y lo voy a estar acompañando sentado a su izquierda”.

Tomemos estas herramientas para que cada empleado trabaje alegre y tranquilo. No muchos tienen la posibilidad de desempeñarse en lo que aman, y ahí está nuestro valor agregado: perfeccionémonos como profesionales y como personas para que el día de mañana, si nos vamos de la empresa, las personas quieran venir con nosotros.