Serie de Netflix Hit & Run de los creadores de Fauda y The Killing

Hit & Run es una nueva serie de acción y suspenso que llegará a nuestras pantallas en agosto de 2021 de los creadores de The Killing y Fauda. La serie contará la historia de un exsoldado, que se ve obligado a afrontar su oscuro pasado tras una terrible tragedia. La serie, que ha estado en desarrollo desde 2018. Esto es lo que sabemos hasta ahora.





Hit & Run de Netflix creado por Lior Raz y Avi Issacharoff. El dúo trabajó recientemente en otro thriller llamado Fauda. A ellos se unen en la sala de escritura Dawn Prestwich (The Killing, Battlestar Galactica), Nicole Yorkin (The Killing, Z: The Beginning of Everything) y Ali Selim (The Looming Tower). Además de producir, Lior Raz también protagonizará esta serie.



Los directores de Hit & Run son Mike Barker (The Handmaid’s Tale, Outlander, Fargo), quien dirigirá el piloto y 4 episodios adicionales. Neasa Hardiman (Jessica Jones, Casualty) y Rotem Shamir (Fauda, ​​Line in the Sand) también están listos para dirigir. Barker y Hardiman ya han trabajado con los escritores Prestwich y Yorkin en Z: The Beginning of Everything y Shamir ha compartido créditos con los creadores de series en Fauda.



¿Cuál es la trama de Hit & Run?



Hit and Run se centra en un hombre felizmente casado, cuya vida da un vuelco cuando su esposa muere en un misterioso accidente de atropello y fuga en Tel Aviv. Apesadumbrado y confundido, busca a los asesinos de su esposa, quienes han huido a los Estados Unidos.Con la ayuda de una ex amante, Naomi Hicks, descubre verdades inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que ella le ocultó.



Aquí hay un resumen del elenco y los personajes de Hit & Run de Netflix proporcionado por Deadline junto con el anuncio del elenco en febrero de 2020:



El ganador de los Premios de la Academia israelí Lior Raz (Fauda, ​​6 Underground) interpreta a Segev Azulai. Segev es un ex soldado de las Fuerzas Especiales que se ha retirado para llevar una vida más tranquila, pero se ve obligado a enfrentarse a su violento pasado cuando su esposa muere en un misterioso accidente de atropello y fuga.



Sanaa Lathan (Alien vs. Predator, The Affair) interpreta a Naomi Hicks, una talentosa y ambiciosa periodista neoyorquina que es contactada por un viejo amor que busca ayuda para investigar un asesinato con implicaciones globales de interés periodístico.



Kaelen Ohm (Reina de espadas) interpreta a Danielle Wexler, una talentosa bailarina estadounidense que vive una vida feliz en Tel Aviv con su nuevo esposo (Raz) cuando su vida se interrumpe repentinamente. En su muerte, se revelan una gran cantidad de secretos y mentiras sobre su vida en Israel.



Moran Rosenblatt (Fauda, ​​Lipstikka) interpreta a Tali Shapira, una detective de policía dura que usa su puesto para ayudar a su primo, Segev, a resolver el misterio de la muerte de su esposa.



Gregg Henry (Scandal, Hell on Wheels) interpreta a Martin Wexler, el padre de Danielle, que no está contento con la elección de maridos de su hija por sus propias razones peligrosas, mientras que Toren interpreta a Ron Harel, un ex agente de las Fuerzas Especiales israelíes que vive en Nueva York y entierra su trastorno de estrés postraumático en malas decisiones. Su viejo amigo del ejército, Segev, llega buscando ajustar cuentas, lo que obliga a Ron a salir de su capullo y volver a la acción.



¿Cuántos episodios habrá en la primera temporada de Hit & Run?

Deadline confirmó que la primera temporada de Hit & Run de Netflix contará con nueve episodios de una hora de duración.