Con la misión Rakia, 44 proyectos de investigación israelíes

Fuente: No camels

Baterías de carga súper rápida, neurofeedback, hummus espacial, paneles solares flexibles, sistemas de cultivo de lentejas de agua y tecnología de seguimiento ocular para combatir la enfermedad inducida por microgravedad se encuentran entre los 44 proyectos de investigación israelíes que se dirigen a la Estación Espacial Internacional como parte de la Fundación Ramon y la Misión Rakia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Israel, como anunció el ministerio esta semana.

La Misión Rakia incluye al empresario y ex piloto de combate israelí Eytan Stibbe, quien se convertirá en el segundo astronauta del país después de Ilan Ramon, quien falleció en el accidente del transbordador espacial Columbia en 2003.

Stibbe, quien también es uno de los fundadores de la Fundación Ramon, tiene previsto volar a la Estación Espacial Internacional (ISS) a principios de 2022, como parte de la Misión Axiom Space Ax-1, pendiente de las aprobaciones de la NASA y Axiom. Esta primera misión a la Estación Espacial, tripulada en su totalidad por astronautas privados - Stibbe, el comandante de la misión Michael López-Alegría, el inversionista Larry Connor y el filántropo Mark Pathy - fue anunciada en noviembre del año pasado.



Se espera que Stibbe pase 200 horas en la Estación Espacial Internacional y lleve a cabo los experimentos tecnológicos desarrollados localmente.



“Si va a haber un país que va a ser líder en el próximo y floreciente mercado espacial, es natural que sea Israel, un país conocido por sus nuevas empresas, destreza militar e industria espacial”, Glen (Itamar) Doniger, El director científico de Myndlift, una empresa con uno de los 44 proyectos destinados al espacio, le dice a NoCamels



Esto es “una inyección de adrenalina; no hay otras palabras para describir lo que esta misión le hace a la comunidad espacial israelí. Esta es una oportunidad extraordinaria en todas las escalas ”, dijo el profesor Moran Bercovici de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Technion en nombre de los tres proyectos de Technion elegidos para la misión.



El laboratorio de Bercovici espera demostrar la primera fabricación de componentes ópticos en el espacio. El experimento a bordo de la ISS investigará la capacidad de aprovechar el entorno de microgravedad para producir lentes líquidas. Si tiene éxito, podría allanar el camino para la fabricación de componentes ópticos avanzados en el espacio, incluida la creación de lentes telescópicas extremadamente grandes.



Los otros proyectos de Technion probarán ráfagas de rayos gamma y satélites en miniatura.



“El calendario es una locura, los desafíos son inmensos, pero lo lograremos; esto está en nuestro ADN israelí, esto es en lo que somos buenos ”, dijo Bercovici en un comunicado de la universidad. “Quiero agradecer a todos los socios: la Fundación Ramon, la Agencia Espacial Israelí del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el comité científico-tecnológico de la Misión Rakia. Y un agradecimiento especial a Eytan Stibbe por su decisión de no contentarse con una experiencia personal, sino dedicar a la ciencia este increíble viaje, en el que nos lleva a todos ".



La mayoría de los proyectos de investigación podrían afectar a la próxima generación de viajes espaciales, y especialmente a la salud de los futuros astronautas.



La empresa de dispositivos médicos de análisis de orina en el hogar Healthy.io, está preparada para intentar detectar posibles disfunciones renales en tiempo real a bordo de la ISS. Mantener a los astronautas a bordo de misiones espaciales más largas es fundamental, especialmente a medida que la NASA avanza con su misión a la Luna en 2024 y la misión a Marte poco después.



Mientras tanto, la empresa local Myndlift, que utiliza neurofeedback, una metodología no invasiva que mide la actividad de las ondas cerebrales y entrena al cerebro utilizando señales visuales y auditivas, para medir la actividad de las ondas cerebrales y entrenar el cerebro utilizando señales visuales y auditivas, espera que su software pueda ayudar a Stibbe a funcionar. en su mejor momento durante la misión.



"Creemos que el neurofeedback es una herramienta infrautilizada debido, en gran parte, a su costo y al equipo engorroso", dijo Aziz Kaddan, director ejecutivo de Myndlift. "Al crear una plataforma y una herramienta de neurofeedback de primer nivel remoto, hemos permitido que personas de todo el mundo utilicen esta metodología de formación desde sus hogares y ahora desde el espacio".



Si Myndlift resulta eficaz, podría tener el potencial de ayudar a los astronautas a optimizar su desempeño en el espacio y mantener la atención durante misiones expedicionarias más largas.



En términos de viabilidad, "es bastante fácil llevar el dispositivo al espacio y usarlo en el espacio", le dice Doniger a NoCamels. Además del objetivo de viabilidad, también está “la evaluación y el neurofeedback. Y si se demuestra que todos ellos son favorables en este estudio, entonces la idea sería que los astronautas podrían potencialmente llevarse nuestro sistema con ellos en misiones expedicionarias a la Luna, a Marte. La NASA está buscando soluciones para reducir el riesgo de trastornos cognitivos o conductuales adversos y trastornos psiquiátricos en ese contexto ".



Doniger agrega que “el tiempo de los astronautas es bastante caro” y elogia a la Fundación Ramon por permitir que los proyectos de investigación locales miren más allá de la capa de ozono.



Por separado, la empresa israelí de tecnología de baterías StoreDot, un desarrollador de tecnología de baterías de carga extremadamente rápida (XFC) (el objetivo es de cinco minutos), anunció que obtuvo el visto bueno de la NASA para llevar a cabo el primer programa de investigación y desarrollo basado en el espacio en nuevos materiales para baterías. . La compañía está trabajando junto con la Compañía Eléctrica de Israel (IEC) en la misión.



La tecnología XFC de StoreDot se someterá a dos semanas de pruebas en condiciones de gravedad cero y se espera que los resultados allanen el camino para una nueva generación de baterías de iones de litio avanzadas. La compañía indicó que utilizará el experimento para obtener nuevos conocimientos sobre las reacciones químicas que hacen que el silicio se expanda durante el proceso de carga rápida.



“Esta es una oportunidad extraordinaria para que los investigadores y empresarios israelíes examinen la viabilidad de las iniciativas y promuevan la investigación espacial y los productos designados para la industria aeroespacial en diversos campos: energía renovable, tecnologías de purificación de agua y aire, agricultura, instrumentos médicos, astrofísica, ingeniería de materiales, biología, psicología, comunicación cuántica, sensores remotos y más ”, se lee en la declaración de la Fundación Ramón sobre la misión científica.



La tecnología de visión utilizada y modificada por la Universidad de Bar-Ilan para ayudar a los astronautas a combatir el síndrome neuro-ocular es otro proyecto dirigido por la ISS.



Junto con el Dr. Eran Schenker, director de innovación médica del Instituto de Medicina Aeroespacial de Israel, el profesor Uri Polat, director de la Facultad de Optometría y Ciencias de la Visión y el profesor Yossi Mandel, director del Laboratorio de Ingeniería y Ciencia Oftálmica, tableta digital modificada tecnología de software para monitorear la visión de los astronautas durante las misiones espaciales.



“La tecnología se basa en una aplicación que se puede descargar a cualquier tableta. Durante el tiempo de Eytan Stibbe en el espacio, examinaremos de forma remota su visión y entenderemos en qué momento ocurren los cambios. Los resultados nos permitirán sacar conclusiones sobre el daño neuro-visual en el espacio y pueden constituir un gran avance en el tratamiento ”, dijo Porat.



“No tengo ninguna duda de que esta investigación contribuirá en gran medida a comprender la microgravedad y la función de la visión, que serán de gran utilidad incluso durante misiones a largo plazo a Marte y el espacio”, dijo Schenker.



La nutrición también es clave para los astronautas.



Cuatro proyectos de tecnología agrícola local experimentarán a bordo de la ISS. GreenOnyx está configurado para cultivar una planta de lentejas a base de agua en condiciones de microgravedad; un equipo multidisciplinario de científicos vegetales de numerosos institutos tratará de controlar y analizar los cultivos que crecen en la estación espacial; Aleph Farms, junto con SpacePharma, el Centro de Aplicaciones Espaciales de la India, las agencias espaciales europeas y los aceleradores de nuevas tecnologías científicas, intentarán cultivar células de vaca para cultivar carne en el espacio; e investigadores de la Universidad de Stanford, en colaboración con Strauss Group, Moon2Mars Ventures, D-Mars Analog Center y el Yeruham Science Center, estudiarán la optogenética extracelular de las plantas utilizando luz en plantas de garbanzo.



Uno de los investigadores de la Universidad de Stanford no es otro que Yonatan Winetraub, uno de los cofundadores de SpaceIL, la organización sin fines de lucro que intentó aterrizar Beresheet de Israel, la primera misión robótica interplanetaria privada, en la Luna el 11 de abril de 2019. .



No es por casualidad que se eligió la planta de garbanzo; no solo es una planta resistente, sino que el garbanzo, en hebreo, es "hummus" y es el ingrediente principal del plato de hummus popular a nivel nacional que consume el 93 por ciento de la población cada semana. según estadísticas de 2020.