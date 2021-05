La vida de Esther Kreitman, escritora feminista

Como la única escritora en lo que muchos consideran la familia más singular en la historia de la literatura idish, Esther Kreitman y su pequeña producción literaria han sido eclipsadas por las voluminosas obras de sus hermanos I.J. y I.B. Cantante. Su notable contribución a la literatura idish, no anunciada en su vida, fue escribir en idish en apoyo de la haskalah (iluminación judía) desde una perspectiva femenina, un logro que se hizo aún más notable por su lucha de toda la vida con la depresión y tal vez otros problemas emocionales y no diagnosticados,enfermedades físicas que interrumpieron su capacidad para escribir. Sus despiadadas descripciones del lugar de la mujer en la sociedad jasídica siguen siendo tan dolorosas como heridas recientes. En su novela autobiográfica Der Sheydim Tants (Deborah) escribió:



“En el fondo de su corazón, Reb Avram Ber desaprobaba la erudición de su esposa. Pensó que estaba mal que una mujer supiera demasiado y estaba decidido a que este error no se repitiera en el caso de Deborah. Ahora había en la casa una copia de la Gramática rusa de Naimonovitch, que Deborah siempre estudiaba en sus momentos libres, pero cada vez que su padre la sorprendía en esta travesura, escondía el libro en la parte superior de la estufa de azulejos fuera de su alcance, y luego tendría que arriesgar su propia vida para recuperarla ".



Kreitman nació como Hinde Esther Singer el 31 de marzo de 1891 en Bilgoraj, Polonia. Aunque su padre rabino, Pinkhes Mendl Singer, y su madre educada, Batsheva Zylberman Singer, hija del rabino de Bilgoraj, se negaron a brindarle la educación formal que tanto deseaba, ella aprendió a leer varios idiomas y se interesó por la literatura mundial. . En su juventud escribió historias, que nunca tuvo la intención de publicar y finalmente destruyó, mucho antes de que sus hermanos menores tomaran sus plumas. Sus padres la maltrataron y la descuidaron, en marcado contraste con el trato que le dieron a sus hermanos, Israel Joshua (1893-1944), Isaac Bashevis (1904-1991) y Moshe (1906-c. 1944). Ella escapó de esta traumática situación en un matrimonio arreglado (c. 1912) con un cortador de diamantes de Amberes, Avraham Kreitman, que resultó infeliz. Después de la desintegración de su matrimonio en 1926, dividió su tiempo entre Varsovia y Londres, y finalmente se estableció de forma permanente en Inglaterra y luchó por mantenerse escribiendo, traduciendo y hablando. Las historias y las novelas serializadas de Kreitman aparecieron en muchos periódicos yiddish de todo el mundo antes de publicarse en forma de libro. Durante su vida se publicaron tres libros en idish: las novelas Der Sheydim Tants (La danza del diablo, 1936) y Brilyantn (Diamantes, 1944), y la colección de cuentos Yikhes (Lineage, 1949). Der Sheydim Tants se publicó en inglés con el título Deborah en 1946. En ambos idiomas su trabajo recibió críticas favorables. Además de escribir su propia ficción, Kreitman tradujo a Dickens y Shaw al yiddish y participó activamente no solo en el mantenimiento de la revista literaria londinense Loshn un Lebn, sino también en los círculos socialistas. Murió el 13 de junio de 1954 en su apartamento de Londres y fue incinerada según sus deseos.



De sus hermanos, I.B. Singer (conocido como Bashevis en idish) se mudó a Nueva York y se convirtió en el escritor idish más conocido por los lectores que no lo eran, obteniendo una multitud de traducciones y un Premio Nobel de Literatura en 1978. También en Nueva York I.J. Singer, aunque traducido con menos frecuencia, fue muy apreciado en los círculos literarios idish. Bashevis elogió enérgicamente y con frecuencia las novelas de su hermano después de su muerte en 1944, pero por lo general no mencionó los escritos de su hermana, que aún vive. En sus propios escritos se refirió a ella por el nombre de Hinde, oscureciendo aún más su identidad. Se dice que la historia de Bashevis "Yentl the Yeshiva Boy" se basó, en parte, en el deseo frustrado de su hermana por la educación: las críticas feministas lo ven como una apropiación literaria curiosamente desprovista de empatía, especialmente dada la falta de ayuda de Bashevis en la vida real para Kreitman. ambiciones literarias o personales. El hermano menor, Moshe, que no era escritor, se convirtió en rabino, permaneció en Polonia y murió en el Holocausto. El hijo de Kreitman, Morris Kreitman (del 11 de mayo de 1913 al 16 de marzo de 2003), escribió historias y tradujo el trabajo de su madre (usando su propio nombre y el seudónimo de Martin Lea). Continuó con una larga carrera en el periodismo en Palestina y más tarde en Israel, utilizando el nombre de Maurice Carr, por el que se le conoce generalmente en Israel hoy.



La obra maestra de Kreitman es sin duda Der Sheydim Tants, que se basa en sus experiencias al crecer en una familia jasídica en medio de la agitación social y política de la Polonia anterior a la Primera Guerra Mundial. Su descripción de la empobrecida familia del rabino, en la que el padre es un tonto y la madre una erudita fría y amargada, pinta una imagen diferente de la familia Singer que la que se encuentra en los escritos de sus hermanos (aunque esta última notó la falta de coincidencia entre sus hermanos). padres). En palabras de la crítica literaria Anita Norich, “Kreitman comparte poco de la búsqueda nostálgica de sus hermanos por el verdadero pasado” (Norich, 1990). De hecho, se podría decir que la visión de Kreitman sobre la tradición es inquebrantablemente crítica frente al sentimentalismo masculino. Der Sheydim Tants, que sorprende por su visión continuamente sombría de las posibilidades y límites de las relaciones humanas, termina con una nota de completa desesperación. A lo largo de la narrativa de la novela, las relaciones tanto entre hombres y mujeres como entre mujeres están manchadas de insinceras, explotadoras y competitivas. Esta cualidad no se encuentra en sus cuentos, que incluyen muchos finales positivos y esperanzadores, y muchos personajes que son capaces de consolarse, apoyarse y transformarse. Curiosamente, varias de sus historias han visto más de una traducción, aunque la mayoría sigue estando disponible solo en idish. Su segunda novela, Brilyantn, que nunca ha sido traducida, fue elogiada por Melech Ravitch (1893-1976) y otros por su riqueza de detalles y conocimiento interno del comercio judío de diamantes.



