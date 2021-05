Después de que Abbas cancele las elecciones, las relaciones entre Fatah y Hamas se deteriorarán

La aspiración de Hamás tras su enérgica toma de control de Gaza en 2007 es apoderarse de las instituciones de la Autoridad Palestina. y la OLP en Cisjordania, “logrando así la hegemonía total en la arena palestina”, dijo el profesor Boaz Ganor del Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo en Herzliya.



La decisión de la semana pasada del líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de "retrasar" las elecciones al Consejo Legislativo Palestino y, a todos los efectos, cancelarlas por completo, marcó el inicio de una nueva fase de deterioro de las relaciones entre los dos movimientos rivales Los observadores israelíes han dicho.



En los últimos días, altos miembros de la organización terrorista Hamas han intensificado declaraciones incendiarias destinadas a agitar contra la Autoridad Palestina dirigida por Fatah.



“Hamas nunca ha detenido sus esfuerzos por socavar a la Autoridad Palestina y consolidarse en Cisjordania. Y nunca abandonó sus actividades militares y terroristas ”, dijo a JNS el profesor Boaz Ganor, fundador y director ejecutivo del Instituto Internacional contra el Terrorismo en Herzliya.



Si bien Hamas es un movimiento pragmático y sus políticas, a diferencia de su ideología fundamentalista, cambian de vez en cuando de acuerdo con ciertas necesidades y condiciones, nunca se ha desviado de su objetivo de infiltrarse y apoderarse de Cisjordania, dijo.



La aspiración fija de Hamás tras su enérgica toma de control de la Franja de Gaza en 2007, explicó Ganor, es apoderarse de las instituciones de la Autoridad Palestina. y la OLP en Cisjordania, "logrando así la hegemonía total en la arena palestina".



Hamas trabaja constantemente para lograr estos objetivos, al mismo tiempo que se ocupa de las ramificaciones del coronavirus en Gaza, junto con las altas tasas de desempleo y las críticas internas sobre su gestión del enclave costero con 2 millones de residentes.



En estas condiciones, Hamas no se precipita hacia un nuevo enfrentamiento militar frontal con Israel desde Gaza, sino que trabaja pacientemente para consolidar su poder en Cisjordania.



“Más que cualquier otra cosa, la fragmentación del movimiento Fatah, la falta de liderazgo de Abbas, así como su avanzada edad y condición médica, y el hecho de que no haya designado un sucesor, aseguran a los ojos de muchos la victoria de Hamas, incluso si no ocurre durante la fecha prevista [de las elecciones] ”, dijo Ganor.



Sin embargo, Hamas se aferra a su afirmación de que las elecciones deben celebrarse y ve la decisión de Abbas de retrasarlas como un intento de retrasar el fin del gobierno de Fatah, agregó.



En este contexto, continuó Ganor, “Hamas está alentando y liderando las críticas contra Abbas e inflamando las calles palestinas en Cisjordania. El mes de Ramadán y el Día de Jerusalén que se llevarán a cabo la próxima semana crean excelentes oportunidades para que Hamás prenda fuego. Jerusalén y la mezquita de Al Aqsa se han probado, una y otra vez, como desencadenantes efectivos de oleadas de terrorismo y protestas violentas.



"Como resultado, parece que en las próximas semanas, Hamas en Cisjordania operará en dos frentes: profundizar las críticas y protestas contra la Autoridad Palestina y lanzar una escalada militar-terrorista contra Israel", agregó.



Un raro mensaje directo del comandante del ala militar de Hamas, Muhammed Deif, el martes, advirtiendo a Israel que más disturbios en el este de Jerusalén harían que Hamas extrajera un "alto precio" por ello, es parte de los mensajes de escalada de Hamas y su intento de superar a Fatah, —dijo Ganor.



Estados Unidos y Egipto no parecen "preocupados" por la situación



Ely Karmon, investigadora principal del Instituto Internacional contra el Terrorismo, evaluó que existen altas posibilidades de que las relaciones entre Hamas y Fatah se deterioren.



"Hamas ya estaba imaginando una victoria electoral a la luz de la división entre las filas de Fatah", dijo Karmon, refiriéndose a la aparición de tres listas diferentes y rivales del Partido Fatah antes de la cancelación de las elecciones.



Recordó que Hamas ganó la votación de 2006 para el parlamento palestino, venciendo a Fatah.



“Hacia el final de la era Trump, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, llevó a las dos partes a Ankara para que los medios de comunicación llegaran a un acuerdo entre ellos. Casi se firmó, pero tan pronto como [Joe] Biden fue elegido [U.S. presidente], Abbas dio un giro de 180 grados porque sabía que había habido un cambio en la posición estadounidense, que él veía de una manera más positiva ”, dijo Karmon, explicando cómo una sensación de aislamiento bajo la administración Trump llevó a Abbas a acercarse a Hamas antes de alejarse de él bajo Biden.



“Estados Unidos no parece en este momento preocupado por la cancelación de las elecciones. Quizás la inteligencia estadounidense e israelí convenció a los tomadores de decisiones de que existe el peligro de que Hamas conquiste Cisjordania durante las elecciones. Parece que los egipcios tampoco están muy molestos por la cancelación, a pesar de que median entre las dos partes ”, afirmó.



En este momento, "las capacidades de Hamas en Cisjordania son limitadas", dijo, particularmente debido a la cooperación de seguridad existente entre la Autoridad Palestina. e Israel.



El terrorista encarcelado de Fatah, Marwan Barghouti, que formó una lista separada de Fatah, y Muhammad Dahlan, ex miembro de Fatah y exjefe de las fuerzas de seguridad de Fatah en Gaza, que también formó una lista, probablemente estén decepcionados por la cancelación. , aunque no está claro cómo les habría ido en el caso de una victoria de Hamas en las elecciones.



Karmon dijo que “cancelar las elecciones era un paso necesario para la estabilidad del gobierno de la Autoridad Palestina, especialmente para Abbas personalmente. Debería haber cancelado mucho antes, pero es más fácil para él culpar a la negativa de Israel de permitir elecciones en Jerusalén [oriental] ".