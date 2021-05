No. 100

Bamidbar

Horario de velas de Shabat en Montevideo, viernes 14/05 17.32

CADA JUDÍO CUENTA

Por Yossy Goldman

Había una vez un pueblo pequeño en el que habían sólo unas pocas familias judías. Entre ellos, contaban con exactamente diez hombres mayores de la edad de bar mitzvá. Todos eran personas muy dedicadas y se aseguraban siempre de tener minian. Un día, una nueva familia judía se instaló en el pueblo. Mucha alegría y excitación: ¡ahora tendrían once hombres! Pero una cosa extraña pasó. En cuanto fueron once, ¡nunca llegaban a formar el minian!

Cuando sabemos que somos indispensables, nos preocupamos de estar allí; si no, "no cuenten conmigo."

Esta semana en Parashat Bamidbar, leemos del censo del pueblo judío. Esta porción siempre se lee en el Shabat previo a Shavuot, "la Estación de la Entrega del Torá". Una conexión importante y obvia es que en la Torá, también, cada letra cuenta. Una letra que falte en el pergamino invalida al pergamino entero. Igualmente, un solo judío que falte, deja al pueblo judío incompleto.

Nueve de los rabinos más santos no pueden hacer un minian. ¡Si entra un niño en edad de bar mitzvá, el minian está completo! Cuando contamos a los judíos, no hay ninguna distinción. No miramos su apego religioso o su logro académico. El rabino y el rebelde, el filántropo y el pobre, todos cuentan; ni uno más, ni uno menos.

Si contamos a los judíos es porque cada uno cuenta, entonces eso implica una responsabilidad en la dirección comunitaria judía de asegurar que ningún judío falte de una kehilá, y de la comunidad en total. Implica una responsabilidad para mantener dentro a esos judíos que están en la periferia de la vida judía. Asegurarse de que sientan que pertenecen y son bienvenidos, aun (como sucede en algunos templos) cuando no hayan pagado ninguna cuota de membresía. También significa que el judío en particular tiene compromisos y obligaciones. Si usted es importante, no se pierda. Lo necesitan.

Hoy, estamos perdiendo muchos judíos por ignorancia. Pero a veces también los perdemos porque no los integramos como podríamos haberlo hecho. En el momento cuando ellos están receptivos, nosotros no los hicimos sentir bienvenidos.

Otras creencias, ideologías y cultos usan "bombas de amor" para incitar a los judíos a su estilo de vida. Muy a menudo captan a los débiles y vulnerables entre nosotros. Cualquiera en busca de calor humano, amor y un sentido de pertenencia será un blanco fácil para estos grupos. Pero hay muchas personas comunes, estables que piden estas cosas también. ¿No los hacemos todos nosotros? Si la comunidad judía no proporciona esa cálida bienvenida, podemos muy bien encontrarla yendo a otra parte.

Hace algunos años, tuvimos en nuestro shil la visita de un rabino de Canadá. Su charla fue sobre la real amenaza de los "judíos para J." y también llamados "Hebreo-Cristianos" quienes captaban a judíos usando símbolos judíos e incluso llamando "Shils" o Sinagogas Mesiánicas a lo que realmente son iglesias. Él describía cómo estos individuos hacían tremendos esfuerzos para confundir a los judíos ignorantes en la creencia que iban a una verdadera sinagoga judía.

Una mujer del público entonces preguntó: "Rabino, si estoy viajando, lejos de mi ciudad y quiero ir al Shil, cómo me doy cuenta si voy a una verdadera sinagoga o a una falsa?".

El Rabino se rió y dijo, "Cuando usted entra a esos lugares, ellos lo bombardean a uno. En cuanto ven una cara nueva, una docena de personas vendrán a darle la bienvenida y ofrecerle un asiento, un libro y le harán sentir en casa. Pero ¿qué pasa cuando usted entra a un verdadero Shil? Nadie lo saluda. Nadie lo mira. ¡Y la primera persona en decirle una palabra, le gruñe porque usted está sentado en su asiento!"

Un chiste, de hecho, muy triste.

Necesitamos "abrazar" a todos los que atraviesan nuestras puertas. Y necesitamos hacer más que sólo esperar a que la gente venga al shil y necesitamos que se sientan bienvenidos. Necesitamos salir y encontrar a nuestra gente dondequiera que puedan estar. Más aún, cuando alguien muestra una chispa de interés, una alma en busca de su fuente, debemos estar allí; como comunidad organizada, y como individuos.

Así que la próxima vez que usted note que alguien se sienta en la parte de atrás del Shil, algo perdido, o incluso cuando solo vea una cara nueva de entre la gente, ofrézcale una sonrisa. Podría salvar un alma. Cada judío realmente cuenta. ¡Contemos con ellos!

EVITANDO LA DISCORDIA

"Acampando en frente al Tabernáculo ... estaban Moisés, Aarón y sus hijos [de Aarón]." (Bamidbar 3:38)

Las tribus de Judá, Isajar y Zebulún, se convirtieron en grandes estudiosos de la Torá en virtud de haber acampado cerca de Moisés y Aarón. En cambio, la tribu de Rubén acampaba del mismo lado del Tabernáculo que el clan Levita al que pertenecía el primo de Moisés, Kóraj. Por lo tanto fueron arrastrados en el motín de Kóraj contra Moisés, como la Torá contará más adelante.

Esto nos enseña que la forma de evitar ser arrastrados en una disputa es estudiando la Torá y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas, y la forma de conectarnos con D-os a través del estudio de la Torá es distanciarnos de cualquier forma de disputa.

Likutei Sijot, vol. 33, págs. 16-17.

Números (Bamidbar) 1:1 – 4:20

Números, el cuarto libro de la Torá, describe el viaje del pueblo judío desde el pie del Monte Sinaí hasta el límite de la Tierra de Israel. La primera sección abre con D-os diciéndole a Moisés en el desierto (Bemidbar en Hebreo) que haga un censo de los hombres judíos adultos. El propósito del censo es formar a los hombres adultos en un ejército, por si fuera necesario luchar contra los ocupantes paganos de la Tierra de Israel.

SABIOS DE ISRAEL

RABI IEHIEL MIJAL HALEVI EPSTEIN (1829 – 1908)

Nació el 20 de Shevat 5589 en la ciudad de Bubraisk. En la parte fronteriza entre Rusia y Polonia el estudio de la Torá florecía en esos tiempos, con gran número de Ieshivot y muchos Talmidéi Hajamim.

Desde chico, Iehiel demostró muchas aptitudes y gran sabiduría. Tenía un gran amor al estudio de las Halajot, al cual se dedicó, siendo un gran Posek.

Como su padre, no quiso aprovecharse de la honra de la Torá por medio de ningún puesto, sino que se ocupaba de negocios y dedicaba todo su tiempo libre al estudio de la Ley. Era muy caricativo. Se casó con la hija del gran personaje Rabenu Iaacob Berlin, padre de Neziv de Volojin.

Su mujer se encargó del negocio y él estudiaba la Torá día y noche, pero no tuvieron éxito en el negocio y perdieron todo su dinero. Contra su voluntad, aceptó el puesto de gran Rabino de la ciudad de Novardok, puesto que desempeñó hasta su muerte. Sobre su famosa obra de Halajá, Aruj Hashuljan, se puede decir que es después del Shulhan Aruj, la exposición más clara de la Halajá con el origen de cada din, todo formulado como el nombre del libro, en mesa preparada. Rabí Iehiel respondió a todas las preguntas de Halajá, sea sobre Isur Veheter (lo prohibido y permitido en leyes comestibles) sea de Ishut (leyes matrimoniales), sea de Dinei Mamonot (codigo civil). También escribió el libro Or Laiesharim comentando sobre el libro Sefer Haiashar de Rabenu Tam.

Rabí Iehiel Halevi murió el 22 de Adar II del año 5668. Hasta su último día fue un manantial de ciencia y mantuvo toda su lucidez de espíritu.

SHAVUOT

D-os le dio la Torá al pueblo judío en el Monte Sinaí hace más de 3300 años. Cada año, en la festividad de Shavuot, renovamos nuestra aceptación del regalo de D-os y Él “vuelve a darnos” la Torá.

La palabra Shavuot significa “semanas” y marca el fin del período de siete semanas que va de Pesaj a Shavuot.

La entrega de la Torá fue un acontecimiento espiritual de gran alcance; un evento que tocó la esencia misa del alma judía para toda la eternidad. Nuestros Sabios la compararon con una boda entre D-os y el pueblo judío. Shavuot, también, significa “juramentos”, pues en este día D-os nos juró eterna devoción, y nosotros, a la vez, nos comprometimos a serle eternamente fieles.

En la antigüedad, se ofrecían en el Templo Sagrado dos hogazas de pan enteras. Era también en este día que la gente empezaba a llevar bikurim, sus primeros frutos y los más selectos para darle las gracias a D-os por la abundancia con que contaba Israel.

La festividad de Shavuot es una festividad de dos días, que comienza con la puesta del sol del 5 de Siván y culmina el anochecer del 7 de Siván. (En Israel, es una festividad de un solo día, que culmina con el anochecer del 6 de Siván).

• Las mujeres y las niñas encienden las velas festivas para darle la bienvenida a esta festividad, tanto la primera como la segunda noche.

• La costumbre es que los hombres se queden despiertos toda la noche estudiando la Torá durante la primera noche de Shavuot.

• Tal como ocurre en otras festividades, se comen comidas especiales y no se pueden realizar “trabajos”.

• En Shavuot, se acostumbra a comer alimentos lácteos, entre otras razones, para conmemorar el hecho de que al recibir la Torá, incluso las leyes de kashrut, el pueblo judío no podía cocinar carne en sus ollas, que todavía tenían que ser kasherizadas.

• El segundo día de Shavuot, se recita el servicio de Recuerdo de Almas Izkor.

• En algunas comunidades, se lee en público el Libro de Ruth, ya que el Rey David, cuyo fallecimiento tuvo lugar en esta fecha, era descendiente de Ruth, la moabita.

Horarios de Shavuot para Montevideo:

Domingo 16 de Mayo:

Encendido de velas: 17:31

Lunes 17 de Mayo:

Encendido de velas: después de 18:28 de una llama preexistente

