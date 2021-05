Con el médico uruguayo-israelí Dr. Pablo Boksenbojm desde Ashkelon, la ciudad más atacada por Hamas

Al Dr. Pablo Boksenbojm lo conocimos hace ya muchos años, durante uno de los operativos militares de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, destonado por el constante disparo de cohetes desde esa zona hacia la población civil israelí. Y desde entonces, recuerdo las entrevistas según las escaladas de turno. Desde la primera entrevista, lo único que cambió fue que el arsenal de Hamas se multiplicó enormemente y que a Israel lo salva en gran medida el hecho que desarrolló la “Cúpula de hierro”, el sistema protector que logra interceptar y destruir en vuelo e 90% de los cohetes que iban en camino a impactar en zonas habitadas. Pero en el terreno, continúa siendo un enorme desafío vivir así.

Pablo llegó a Israel desde Montevideo el 8 de marzo de 1984. Trabaja en el hospital Barzilai de Ashkelon desde noviembre de 1998. Hasta hace poco fue el Director de los Servicios de Anestesiología de todo el hospital y hace pocas semanas se jubiló, pero continúa prestando sus servicios como Asesor especial. Y ni que hablar que en la escalada actual está presente como retén, el médico principa de guardias que duran 48 horas, por la situación de emergencia.

No reside en Ashkelon, pero seguramente pasa más horas allí en el trabajo que en su casa en Nes Tziona. Ha dejado de contar las veces que tuvo que salir del coche y resguardarse, cuando estaba en camino al hospital Barzilai, por el sonido de las sirenas.

Este es su testimonio.

Entre el miedo, la tensión y la alarma

P: Pablo, cada vez que estalla una escalada, pienso en ti, entre otra gente querida. Trabajas en el hospital Barzilai de Ashkelon, que siempre ha estado en la mirilla de los terroristas de Hamas y que esta vez es el blanco más atacado por sus cohetes. Y me imagino que lo más miedo da es cuando estás en carretera en camino al trabajo, ya que dentro del hospital hay refugio. ¿Tenés miedo?

R: Yo diría que más que miedo, cuando vas en carretera, lo que sentís es mucha tensión. Después de cierta edad, cuando uno ya pasó varias cosas, también en el ejército, y vivió guerras y ataques de cohetes, el miedo es más por los que están alredeor de uno. Cuando viajo, no importa cuánto calor hace, siempre voy con las ventanas abiertas para poder oir las alarmas, para saber si suena la alarma en el lugar por el que estoy circulando.

P: Y seguramente vas mirando adónde corrés si empieza la alarma.

R: Por supuesto. Y si hay, tengo claro que hay que parar, irse a un costado, alejarse del coche y taparse la cabeza porque si te caen esquirlas encima, te pueden mater.

P: Claro, el problema no es sólo si te cae un cohete en la cabeza. El impacto hace que salgan disparadas numerosísimas esquirlas y una puede alcanzar para matar.

R: Exacto. Cuando un cohete impacta en tierra, las esquirlas llegan a una distancia de muchísimos metros, y más aún ahora, con el nuevo tipo de cohetes que están utilizando. No son los del 2014, que también mataban por cierto, pero estos son mucho más potentes, más veloces, tienen más poder explosivo y de expansión. Su arsenal balístico ahora es increíble. Ya no son los cilindros de metal con algo de explosivos en el cabezal.

P: Imagino que te ha pasado muchas veces que tuviste que parar el coche y salir rápido a resguardarte o tirarte al piso porque sonaba la alarma…

R: Por supuesto. Ya perdí la cuenta de cuántas veces me pasó. Claro que uno siempre tiene un poco de miedo, pero más que nada , como dije antes, se siente mucha tensión.

P: Hasta que oís el impacto o la explosión de la interceptación del cohete por la Cúpula de Hierro….

R: Exacto. Pero no te podés levantar enseguida . Tenés que quedarte allí todavía unos minutos antes de seguir viaje. Siempre y cuando no venga enseguida otra sirena a los 5 minutos.

La protección del hospital

P: ¿Y cómo se vive eso dentro del hospital?

R: En el hospital ha pasado millones de veces que sonó la alarma cuando estábamos trabajando. O sea, allí se trabaja siempre por supuesto. Pero claro que la situación adentro cambió muchísimo desde que trabajamos en el nuevo edificio, en el que tenemos salas de operaciones totalmente protegidas, al igual que el servicio de emergencia. Y cuando es necesario, en emergencia, todo el hospital baja 2 pisos bajo tierra donde está todo pronto para poder atender a los pacientes con tranquilidad. No es improvisado, está todo listo de antemano, las camas, los aparatos, todo.

P: O sea que se han dedicado muchos recursos a proteger al hospital. Eso requirió tiempo y dinero.

R: Así es. Lo que se ha construido en el hospital es increíble desde el punto de vista de modernizacion, tecnologías y protección Ahora cuando estamos en los quirófanos, podemos trabajar con una tranquilidad increíble a tal punto que no oímos las alarmas. Pero pedimos que en el pasillo que está por fuera del bloque quirúrgico, donde están las oficinas, sí podamos oirlas, para poder estar en contacto con el mundo y saber qué está ocurriendo. Es realmente extraordinario. Y además, cuando estamos allí, podemos descansar. Ahora eso es importantísimo porque por la escalada cuando estoy de retén, al ir al hospital es por 48 oras. Esto, claro, por la guerra. Porque no puedo estar yendo y viniendo de mi casa. Puede que todo esté tranquilo y de repente ocurra algo, así que mejor estar aquí.Y yo soy el que dirijo la guardia, cuando me toca a mí.

P: Y recordemos que esa calma que tienen en el edificio nuevo es producto de la necesidad de protegerse.

R: Por supuesto.

Una foto de años atrás

Importante entender la verdad: Israel se defiende

P: ¿Cómo explicarías al mundo lo que está viviendo Israel?

R: Ese es todo un desafío. Como es bien sabido, en esta era de las redes sociales, hay una invasión de fake news y fotos falsificadas. Se ven en tic toc y por todos lados, fotos de niños heridos que no son de Gaza, son de la guerra en Siria o de otros lados, que no tienen nada que ver con el momento actual. Hay cosas que si uno utiliza todo tipo de sistemas de Google que permiten ver si son fake o no, se da cuenta de los inventos. Pero desgraciadamente a la ente parece que le gusta creer en los fake news. Y sin duda toda la explicación, con ese trasfondo, se convierte en algo muy difícil.

Yo diría que lo central es destacar que en Israel, desde su creación misma, y siempre, por la mentalidad de la gente, damos una importancia a la vida que es muy distinta de lo que vemos entre los extremistas en el mundo musulmán. Para nosotros, lo más importante es la protección de la vida humana. A eso están dedicados los principales esfuerzos también del propio ejército. Su nombre, Fuerzas de Defensa de Israel, refleja su encare, no es casual. O sea que eso es algo histórico, cultural. Es lo primero que se le enseña a nuestros hijos cuando se tienen que enrolar: que su misión es proteger, defender a Israel.

Y lo primero que se necesita es que toda la población civil se sienta protegida. Y todo está dirigido precisamente a proteger a la población. Esto se siente desde un hecho sencillo, que probablemente en el exterior no comprendan, que desde hace ya varios años, toda casa o departamento que se construye, debe ineludiblemente tener una pieza blindada que sirva de refugio. Si no la construyes así, no recibes el permiso formal para habitarla. Para nosotros, en Israel, es algo elemental.

Tener que construir un hospital blindado porque si no te lo bombardean, es increíble.

Médicos árabes en el Barzilai, como en tantos otros hospitales

P. Y con eso se protege por supuesto a los propios pacientes. Y recuerdo que una de las veces que fui al Barzilai, seguramente también a una entrevista contigo, conocí a un médico palestino de Hebron en Cisjordania que se estaba especializando en el Barzilai.

R: Por supuesto, el Dr. Sharif Zalum. Sigue con nosotros. Y está por recibir la residencia definitiva en Israel. Tengo una relación muy cercana con él. También hay otro de Jerusalem oriental, que también tiene residencia. Y otros cuatro médicos beduinos.

P: Los beduinos seguramente son ciudadanos israelíes ¿verdad?

R: Así es.

P: Me encantaría entrevistarlos a todos ellos.

R: Les preguntaré. Pero el problema es que uno de los resultados del terrorismo a veces es que esta gente tiene miedo de dar entrevistas porque recordemos que trabajan en el hospital pero luego vuelven a sus casas y ahí hay también gente que está con el otro lado. Y tienen miedo a la venganza. De todas formas, siguen trabajando con nosotros, y me consta que están felices en el hospital.

P: Esta semana el así llamado Comité de Seguimiento de los árabes israelíes, en hebreo Vaadát Hamaakáv, considerado algo así como el liderazgo nacional pero social, no de los diputados, llamó a una huelga general para este martes que pasó. Y creo que dieron el pecaminoso paso de decir explícitamente que incluyen a los equipos médicos en la huelga, o sea ordenándoles no ir al trabajo en los hospitales. Sé que en muchos hospitales la enorme mayoría fue igual. ¿Cuál fue la situación en el Barzilai?

R: La gran mayoría de los médicos se presentaron a trabajar. Y está clarísimo que así debía ser. Estamos en guerra, todos estamos recluidos, nadie puede ni estar en huelga ni viajar porque es una emergencia. De lo contrario se está violando las normas laborales y el juramento médico. Un médico debe dejar de lado sus posiciones políticas. En el momento que pasas la puerta del hospital, todo queda afuera y lo único que importa es el paciente que tenés adelante tuyo. Y ahí no cuenta ni el color, ni la raza, la religión o el lugar del que uno viene.

Como bien has dicho, es una barbaridad que hayan llamado a médicos y enfermeras a no ir a trabajar, más que nada tomando en cuenta cómo se ha ampliado la superficie al alcance de los cohetes. Ashkelon somos la ciudad con mayor cantidad de cohetes, es cierto, pero han disparado también a Netania, Hertzlia, Tel Aviv. Ramat Gan, Rishon Letzion, Holon y otras partes. Más de los ¾ de Israel han recibido cohetes. Uno no sabe dónde caerá.

Gracias a Dios tenemos la Cúpula de Hierro, pero claro que no logra frenar el 100% de los cohetes. Da una protección altísima, pero no es hermética. Así que necesitamos que los médicos vengan, que todos estemos trabajando. Puede en cualquier momento registrarse un incidente con múltiples víctimas y entonces precisamos a todos. No hay otra forma. Hay que estar prontos para atender a los heridos.

Pacientes de Gaza

P: Y decíamos antes que el hospital está protegido, para cuidar a los pacientes. Y ustedes tienen también pacientes de Gaza ¿verdad?

R: No en este momento de escalada porque Hamas es una tiranía que tiene a 2millones de personas gobernadas por 20.000 terroristas , que no pueden salir ni por necesidades humanitarias. Pero antes sí, claro que sí. Siempre tenemos pacientes de Gaza , que llegan acá, o a hospitales de Jerusalem u otros cuando precisan por ejemplo operaciones complicadas.

Es terrible que usan a la gente.

Hamas abusa de su población civil

P: Israel recalca siempre que Hamas se esconde detrás de los civiles y que no dedica sus recursos a su población . ¿Cómo lo ves desde Ashkelon?

R: Organizaciones terroristas como Hamas, viven y se mantienen del descontento de la gente. Si en Gaza estuvieran bien y la población viviera normalmente, Hamas no tendría sentido de existencia. Una de las cosas que necesitan es demostrar que la otra parte, que son “los malos”, les mata a la población civil. Los usan para la propaganda y para auto mantenerse.

Fijate que el otro día se tiró abajo el edifico de las agencias de noticias internacionales. En realidad había all+i sólo tres, no tantos. Estaban Al Jazeera, AP y AFP, en la parte de arriba. Se les avisó que desalojen el edificio. Todo el resto eran instalaciones logísticas de Hamas. O sea que era un edificio civil utilizado con fines bélicos.

También conocemos los casos, como un revelado estos días de lanzadores de cohetes hallados en una escuela de enseñanza primaria . A ningún país normal, ni Uruguay , ni Estados Unidos, ni Argentina ni Brasil, se le ocurriría colocar cañones dentro de una escuela o una mezquita. O instalaciones de una organización armada donde hay agencias noticiosas.

Todo esto convierte esta guerra en algo muy difícil porque la idea es desarmarlos, hacerles perder efectividad y al menos parte de la fuerza que tienen .Y entonces no tenés más remedio que tirarles ess edificio. Así y todo la cantidad de muertos es baja en comparación con tantas otras guerras porque se les avisa previamente ya que la intención no es matarlos sino hacerles perder armas y puntos estratégicos.

P: Pero lamentablementa a veces también mueren civiles y seguro que hay mucha destrucción.

R: Es cierto. Pero mira otro ejemplo, relacionado por ejemplo a lo que llamamos el Metro, el sistema de túneles cavado por Hamas. Cuando pegas en los túneles con una bomba, sabiendo que usan los túneles para guardar su arsenal, para guardar sus cohetes, hay explosiones en cadena. Y no tenemos más remedio que hacerlo.

¿Fuerza desproporcionada?

P: ¿Qué respondés a quienes acusan a Israel de reaccionar en forma desproporcionada?

R: Es una tontería. ¿Qué es esto ahora? ¿Es que estamos jugando a la bolita y si tenés un buchón grande podés jugar sólo con el mismo tamaño para ganar? Cuando se lanzó el primer cohete, en el Día de Jerusalem, dando Hamas un ultimátum exigiendo que Israel salga de Jerusalem ¿qué se espera? ¿Qué Israel no conteste a cohetes a su capital? ¿Qué no haya respuesta? ¿Proporcional a qué? Las guerras no son proporcionales. Siempre una parte pierde y otra gana porque es más fuerte. Cuando Estados Unidos buscó durante años a Bin Laden por los atentados del 11 de setiembre no dejó piedra sobre piedra en Afganistán. Y nadie dijo que no era proporcional. Todos los eventos bélicos son así.

Desafíos también de cara al futuro

P: ¿Y ahora qué? Después de la guerra…¿qué se hace?

R: Hay que pensar muy bien qué es lo que uno va a hacer, qué persigue, y después hay que tener una estrategia de gobierno que planifique qué va a pasar el día después. No queremos que la gente se muera de hambre. Hay que tener un programa de como recuperar a todos los habitantes de Gaza. Creo que aunque nos tengan odio, la mayoría seguramente no quiere esta situación.

Yo creo que lo único que va a terminar este conflicto es cuando ellos realmente tengan cosas en la vida que no quieran perder. Perder la vida simplemente por perderla, creo que no.Cuando lagente tiene un techo, casa, libre comercio con el mundo, quiere progresar y vivir en paz, no lo quiere perder.No conozco a nadie que quiera esas cosas.

P: Eso creo que es según nuestra lógica, en el mundo libre, pero cuando lidiamos con terroristas, es otra cosa.

R: Hamas son terroristas, estoy de acuerdo. Pero a largo plazo, hay que llegar a acuerdos y para eso, cada parte debe renunciar a algo. No hay otro camino. Es la única forma de llegar y vivir con estabilidad.

P: Ahora Israel mantiene un bloqueo marítimo en torno a Gaza, legítimo en el Derecho internacional, porque debe impedir que introduzcan armas a la Franja.

R: Claro. Hasta que todo se estabilice la entrada debe estar controlada, es indudable. Justamente acaba de pasar que camiones gigantescos con equipos médicos, alimentos y combustile, apenas terminaron de descargar, fueron atacados con morteros disparados por Hamas. En plena guerra Israel les manda nafta, alimentos, la usina eléctrica de Ashkelon continúa abasteciéndoles electricidad pero no se intenta ver cómo solucionar todo esto. Hay que lograr idear un sistema que permita darles lo que necesitan pero controlarlo todo a través de otros líderes, para que lleguen al pueblo. Y no que el dinero se use para la fabricación de cohetes sino para ropa, trabajo y educación.

P: Como lo han hecho hasta ahora.

R: Así es.