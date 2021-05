Día del libro: 26 de mayo de 2021

Hoy festejo el Día del LIbro de la mejor manera, con un taller de Lectura de B'nai B'rith Uruguay sobre un libro maravilloso que es "Los destinos invisibles" de Eskhol Nevo-

Me gustaría comaprtir un listado de lo que leído en los últimos tiempos, estoy abocada a leer mujeres latinoamericanas, autoras maravillosas que me hacen viajar a culturas distintas, pero hay francesas y escritores varones. Estoy muy interesada en leer autores de otros lugares, siempre que su contenido literario sea interesante. De lo contrario, leo medios de prensa.

Libros que leído en los últimos meses:

"Las primas" de Aurora Venturini

"El amor es una catástrofe natural" de Betina Gónzalez

"Los abismos" de Pilar Quintana

"El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes" de Tatiana Țîbuleac

"Despertando leones" de Ayelet Gundar-Goshen

"La vida juega conmigo" de David Grossman

"Casi nunca es para siempre" de Valeria San Pietro

"Conocer a una mujer" de Amos Oz

"Pura pasión" de Annie Ernaux

"El cuerpo en que nací" de Guadalupe Nettel

¡Feliz #DíaNacionalDelLibro!



Un día como hoy, pero de 1816, se fundó la primera biblioteca pública del Uruguay, celebramos los 205 años de la @BNUruguay. #205BNU @MEC_Uruguay



(Hilo) pic.twitter.com/O4uczxYYyU — Biblioteca Nacional (@BNUruguay) May 26, 2021

Día Nacional del Libro. ¿Qué están leyendo o releyendo? Si suman fotos de tapas, les agradezco mucho pic.twitter.com/LfoFPjL1Sw — Daniel Castro (@dcastro65) May 26, 2021

¿Sabías que en #Israel tenemos un Santuario del libro? Es un ala del Museo de Israel, cerca de Givat Ram, en Jerusalén, y alberga los Rollos del Mar Muerto descubiertos entre 1947 y 1956.



Foto: Israel Museum#DiaDelLibro pic.twitter.com/cgmn6rH84k — Israel en Uruguay (@IsraelinUruguay) May 26, 2021

26 de mayo Día del Libro 1816-2021

205 años de la fundación de la Biblioteca Nacional

"Sean los orientales tan ilustrados como valientes" (Gral. José Artigas) @MEC_Uruguay @BNUruguay @IMcultura @Yavne_Uruguay pic.twitter.com/QwzfE66MpH — CCIUruguay (@CCIUruguay) May 26, 2021

Vivimos en un mundo muy infestado por el virus de la corrección política y me encontré este tweet al que contesté que yo no elijo los autores que leo en función de raza o sexo. Mi idea es leer autores que le den riqueza a mis mundos, entiendo que entro a librerías y no voy a ver a autores por haber sido cancelados. Recuerdo a mi profesor de primer año de facultad Falcao que comentaba en clase: "¿Quién prohibe los libros en este país, bajo que criterio'" Ahora, yo mandaría a otro planeta al que me dice que no puedo leer a Mark Twain o mirar la película "Lo que el viento se llevó". Por medio de la lectura, hago viajes a otros mundos y puedo leer autoras indígenas si tienen algo para contarme, pero no solo por ser indígenas.

Es necesario visibilizar a las autoras racializadas (afrodescendientes e indigenas) y deconstruir discursos únicos. Me encuentro con gente que no conoce o nunca a leído. Simplemente eso, hasta luego. — Mayra Da Silva (@mayritadasilva) May 26, 2021

