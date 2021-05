El emprendedor judeo-mexicano Isaac Assa, acercando a Israel y Latinoamérica a través de la innovación

Isaac Assa habla con un entusiasmo contagioso. Irradia visión y convicción, pero no en el aire, sino en base a emprendimientos que logra realizar en el terreno. Conversamos con él durante su visita a Israel, una de las varias que realiza por año,pero esta vez, con un propósito muy concreto de largo alcance: establecer la sucursal israelí de ILAN. Se trata de la Israel Latin American Network, una red destinada a afianzar los vínculos entre ambas regiones, a través de la innovación.

Cabe recordar que en el continente latinoamericano hay 31 países con 650 millones de habitantes, a los cuales cabe agregar otro público importante: aproximadamente 57 millones de latinos en Estados Unidos.

ILAN fue fundada hace ya unos años, y ahora, con el nuevo brazo israelí, Isaac Assa espera avanzar más aún en el desarrollo de proyectos que acerquen corazones a Israel a través de la innovación que sea aplicada para solucionar problemas con los que lidia América Latina.

Exitoso en su vida personal profesional como empresario, Isaac está convencido de que la innovación puede cambiar al mundo. Está claro que su propia familia fue un ejemplo, habiendo salido sus padres de Siria prácticamente sin nada, abriéndose luego camino en México y llegando él finalmente a ser un gran emprendedor. A ello se agregó a ojos de Isaac la inspiración que le significó el otrora Presidente de Israel Shimon Peres, sobre el que afirma que “murió siendo un joven de 93 años”, por su constante apuesta al progreso y el desarrollo.

Este ha sido nuestro diálogo.

P: Isaac, un gusto tener esta oportunidad de conversar contigo. Llegas con un nuevo proyecto, el lanzamiento de la sucursal israelí de ILAN , una fundación que ya funciona desde hace unos años, y justo en un momento en el que eso de acercar corazones es muy importante. Siempre lo es, claro está, pero es tal la desinformación sobre Israel que todo lo que pueda esclarecer, bienvenido será. Recordemos a quién se apunta.

R: Jana, gracias ante todo por contactarme. En efecto ILAN ya tiene unos años y ahora, con la sucursal israelí, la intención es coordinar las cosas desde aquí con de modo que podamos avanzar en forma más efectiva en los distintos programas que llevamos adelante, trayendo estudiantes, políticos, figuras públicas, emprendedores, a conocer el mundo de la innovación israelí.

Yo diría que también deseamos que los israelíes tengan un encare más holístico de la importancia del mercado latinoamericano y de los latinos en Estados Unidos.

En cuanto a tu pregunta sobre a quién apuntamos….Primero que nada hay que saber que en América Latina hay 31 países en los que yo diría que en general, la postura respecto a Israel es muy neutral. Claro que hay algunos países que están en contra, otros pocos a favor pero en la mayoría de los casos, la postura de los países del continente es muy neutral. Yo te diría lo mismo en caso de 57 millones de latinos que hay en EEUU.

P: Allí ha habido recientemente varias manifestaciones muy duras contra Israel.

R: Así es. Y fíjate que allí ha habido movimientos muy antisemitas, manifestantes blancos, afroamericanos,musulmanes, pero los latinos no estaban allí. Los latinos en EEUU no tienen una postura “ordenada” sobre Israel.

P: Entiendo que tu análisis es que no tienen porque simplemente no conocen lo suficiente.

R: Exacto. No tienen postura porque realmente están desenterados de lo que está pasando en esta zona, tanto para bien como para mal…

P: Y tú consideras que a través de ILAN se los puede acercar. Pero es interesante destacar algo clave de ILAN, la organización que tú fundaste y que diriges: no pasa por la política y no es una organización judía.

R: ¡Eso mismo! ILAN no es organización judía, es una organización totalmente laica en la que más de la mitad de los miembros del Board no son judíos. Y en efecto, no pasa por la política sino que es una fundación que se dedica a promover a Israel y a promover el entendimiento y visión de lo que es israel en el mundo latinoamericano únicamente a través de la innovación.

P: Ese es realmente un encare original. Inteligente diría yo. No empezar a hablar de israelíes y palestinos, aunque hay mucho para esclarecer al respecto, sino mostrar lo innovador de Israel.

R: Así es Jana. Exacto. Pero voy más allá aún. Aquí, el tema principal, el objetivo principal, es compartir la innovación israelí con los latianoamericanos y con los latinos en Estados Unidos para ayudarles en todos sus proyectos.

P: O sea, el ojo está puesto en ayudar a América Latina a hallar respuestas a sus necesidades, a lidiar con sus desafíos, y a través de eso darles la oportunidad de que conozcan Israel, su cultura y su realidad. Y por cierto, su innovación , clave, elemento central en todo esto.

Ejemplos concretos

Isaac Assa nos cuenta sobre el proyecto “Sembrando Vida” que funciona desde hace 3 años en México, en cuyo marco se está rescatando un millón de hectáreas del campo mexicano. Una delegación de coordinadores regionales visitó a Israel, conoció la empresa Netafim que desarrolló la tecnología de riego por goteo, estuvo en el singular Instituto Vulcani de desarrollo agrícola y “vió cómo en Israel hemos hecho frente al reto de los campos”. “El objetivo”, aclara Isaac, “no es decirles que lo tienen que hacer así porque cada país puede encontrar su propia solución, ni tampoco venderles nada, sino-como aquella famosa frase de Albert Einstein- llegar a eso que “la mente que se abre a una nueva idea nunca volverá a su estado original”.

Claro está que quien llega a Israel y se adentra en el mundo de su innovación, descubre algo nuevo. “Quien conoce eso, seguro regresa a su país con más ideas y también con una visión diferente de lo que es Israel”, sostiene Isaac.

Otra idea concreta es lograr abrir caminos para que estudiantes no judíos de Latinoamérica lleguen a estudiar en Israel. Justamente esta semana Isaac Assa firmó en nombre de ILAN un acuerdo de cooperación con la Universidad de Tel Aviv, para promover que estudiantes no judíos lleguen a estudiar en sus facultades. Claro que también hoy quien lo desee se puede registrar y hacerlo, pero la intención es fomentarlo a través de subsidios para intensificar ese vínculo. “Es otra forma de trabajar para que Israel pueda ser parte de la búsqueda de soluciones a los retos de América Latina”, dice Assa.

Ver la realidad

P: Isaac, entiendo que estás convencido de que conocer personalmente Israel, cambia en mucha gente un pre-concepto que quizás tenía.

R: No tengo dudas. Israel no necesita vendedor. Cuando alguien está aquí, se vende solito. Eso es algo hermoso que tiene este país.

P: Y tú no me lo estás diciendo en el aire.

R: Claro que no. Mira,una de las primeras delegaciones que vinieron a Israel como iniciativa de ILAN , en el 2018, era un grupo de celebridades de Colombia, Perú y México, figuras muy conocidas en televisión de sus respectivos países. Ninguno había estado. Para muchos fue un verdadero shock, en el buen sentido de la palabra. Esperaban otra cosa. No tuvimos que explicar nada poque con el simple hecho de estar acá, de recorrer las calles de Iafo, de pasear por la taielet, o sea la rambla de Tel Aviv, se daban cuenta de todo. Veían, sentían, que esto es una verdadera democracia en la que conviven todas las creencias y religiones, en la que todos son aceptados . Y los conceptos erróneos que tenían, si los tenían, se les aclaraban solitos al ver las cosas, sin que nadie tena que decir nada.

Y no tengo dudas: todos los que conocen Israel, se convierten en sus Embajadores, en buenos Embajadores del Estado de Israel. Y no sólo porque ven que las noticias sobre “apartheid” no tienen fundamento sino porque ven la innovación, la manera de pensar, y eso abre puertas. Es un país pequeño pero con mucha capacidad, que necesita amigos en el mundo para poder llevar a cabo todos sus planes de innovación.

Premios Shimon Peres

Isaac Assa, años atrás, con el entonces Presidente de Israel Shimon Peres (z"l)

Antes de la pandemia, ILAN convocó a innovadores latinoamericanos a presentar proyectos singulares que pueden cambiar realidades, y calificaron 80 en 7 categorías. Entre ellos, un mexicano que creó un proyecto innovador para hacer la primera carretera con botellas plástico reciclado. Él no estuvo nunca en Israel, pero parte del premio es precisamente un viaje a Israel para conocer el mundo de la innovación israelí. Y cada viaje se adapta a “las medidas” del invitado o la delegación, para que sea acorde al campo al que se dedica.

“Con esto, estamos seguros, se incentiva a otros jóvenes a innovar”, asegura Isaac.

La próxima entrega de premios Shimon Peres de ILAN será en Wasington, a emprendedores latinos que han contribuido mediante la innovación a la economía del país . Isaac no deja de entusiasmarse. “Esto es grandioso. La innovación es la que nos sacará adelante en todo. Hoy estamos saliendo del Coronavirus sólo por eso”, asegura.”En Israel tenemos este modelo, y podemos llevar esa luz a todos. Reconociendo a los destacados, en nombre de Israel, es algo grandioso que estamos orgullosos de poder hacer”.

Con el Primer Ministro Netanyahu

Orgullo judío

Comentamos a Isaac sobre la naturalidad del “nosotros” que usa al referirse a Israel, lo cual, como judío amante de este país, nada sorprende. Isaac sonríe y recalca que México, su país, es como su esposa, a la que ama, con la que vive feliz, con la que siempre desea estar. Y al mismo tiempo, Israel, Madre Patria del pueblo judío, es como su mamá, a la que siempre puede ir, y volver.

P: ¿Y el éxito Isaac? Tú ya lo has logrado en tu vida profesional. ¿Qué será para ti éxito en este emprendimiento de ILAN?

R: Creo que el éxito no es un momento ni un lugar sino un recorrido. Somos exitosos cada día si después que termine el día nos podemos ir a dormir sabiendo que algo hicimos para lograr este gran objetivo que tenemos de fortalecer vínculos entre países latinoamericanos y sus ciudadanos, y el Estado de Israel. Tenemos objetivos claros. Para el 2025, ILAN va a estar en la mayor parte de los países del continente. Hay que vivir el éxito cada día.Si queremos cambiar las cosas, hay que trabajar para ello. Eso es lo que estamos haciendo. Nos espera aún mucho trabajo.