El antisemitismo del Jefe de Diversidad de Google

Estamos viviendo en el mundo de la corrección política y de la interseccionalidad. Ya no se necesita ser antisemita para expresar odio hacia los judíos. Las deficiones de antisionismo y antisemitismo las equiparó la IHRA hace ya tiempo.

De todas formas, en estos últimos días con la operación "Guardían de los Muros" que comenzó con el ataque de la organización terrorista Hamás a la población civil israelí, parece que los antisemitas salieron de abajo de las piedras. Lo positivo de las redes sociales es que todo queda allí, es decir, Kamau Bobb, escribió lo que quiso, no se malinterpretó, no hubo un tono. Habló del apetito de los judíos para la guerra y la matanza. Yo estaría preocupada si fuera él, por el odio que tiene dentro suyo. Respecto a Google, me da vergüenza tener como Jefe de DIverisad a alguien que no solo discrimina, sino que odia de manera tan profunda a una minoría. Claro, para él, los judíos somos los opresores. Acaso no sabe que los judíos no somos una raza, que venimos de todos los colores, que hay muchos judíos de origen etíope hermosos y bien oscuros. Más abajo tenemos la historia de la genia de Ashager Araro que la podés seguir en twitter y en Instagram.

Les dejo abajo este video de su Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Ashager Araro (@blackjewishmagic)

Tweet personal de Kamau Bobb

Si fuera judío me preocuparía mi insaciable apetito por la guerra y la matanza" “Tendría miedo de mi creciente insensibilidad al sufrimiento [de] los demás”. - Kamau Bobb, jefe de diversidad en @Google

¿Cómo se sigue empleando allí al fanático obsceno y antisemita?

"If I were a Jew I would be concerned about my insatiable appetite for war and killing“



“I would be afraid of my increasing insensitivity to the suffering [of] others."



- Kamau Bobb, head of diversity at @Google



How is the obscene, antisemitic bigot still employed there? pic.twitter.com/IzXQkAzmv9 — StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) June 2, 2021

---Google da luz verde al odio a los judíos. En lugar de hacer lo correcto y despedir a Kamou Bobb por su grotesco antisemitismo,@Google

transfiere este vil fanático a un equipo STEM. Nos sentimos mal por los empleados judíos que ahora están atascados trabajando con él.-------

Google green lights Jew hatred.



Rather than doing the right thing and firing Kamou Bobb for his grotesque antisemitism, @Google transfers this vile bigot to a STEM team.



We feel bad for the Jewish employees that are now stuck working with him. https://t.co/h1s27oOFPm — StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) June 3, 2021

No sé entiende mucho que está pasando en el mundo y menos puedo entender a empresas como Google. Son el colmo del cinismo y de la imbecilidad.