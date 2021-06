Esta revista se realizó en honor a la memoria de Rabí Menajem Mendel Schneerson Z"L, fue para mi un antes y después en mi vida personal y profesional. Mis primeras experiencias en Jabad están en "Yo fui testigo", uno de mis primeros textos publicados.

El texto del encuentro del Rebe con el padre de nuestro presidente actual, fue publicado por primera vez en la Revista Kesher No.12 en junio de 2004.

Si desean ver el momento que ocurre esto, en este link está la grabación:

Ver el encuentro de Luis Alberto Lacalle Herrera con el Rebe

Como conocí al Rebe en la voz de Luis Alberto Lacalle Herrera

Era una mañana de domingo en Brooklyn y conducido por muy queridos amigos integrantes de la colectividad judía, nos acercamos a la casa desde la cual el Rebe Schneerson dirigia la multiplicidad de obras religiosas y culturales fue creando a lo largo de su fructifera vid Impresionaba la multitud de adeptos que prácticamente dos cuadras de dicho barrio neoyorquino. Luego de recorrer distintas avenidas y trasponer umbrales muy bien vigilados, no encontramos ante un hombre mayor que de pie saludaba, bendecía y aconsejaba a los centenares de personas que querían tener contacto con él.

Lo que más me impresionó y lo que más recuerdo del Rebe era el color de sus ojos y lo penetrante de su mirada que parecía mirar al interior de su interlocutor. Ligeramente encorvado inclinó la cabeza para mirarme y tuvo para mi palabras muy amables que por cierto conservo en mi memoria. Era un hombre menudo, aparentemente frágil pero con una voluntad y un intelecto tan poderosos como para haber organizado una fuerza religiosa que se extiende por casi todo el mundo. A partir de la escritura, del Libro Sagrado que es nuestro común denominador y nuestra raíz compartida, la influencia de los Lubavitch se extendió por todo el mundo pregonando el cumplimiento de la Ley y el ordenamiento de la conducta humana alrededor del mensaje recibido en el Sinal. También en nuestra patria sus discípulos han realizado una obra importante que beneficia a nuestra sociedad y por la cual el Uruguay debe estar permanentemente agradecido.

Solamente una vez vi al Rebe, pero sus ojos celestes de mirada penetrante siguen gravados en mi memoria y son un mensaje de fuerza espiritual

Anécdota del Rabino Daniel Levy de Jabad Tucumán

El Rabino Daniel Levy de Tucumán nos contó su experiencia personal cuando el ex Presidente Lacalle visita Tucumán en un festejo de la Independencia argentina organizado por el ex Presidente Saúl Menem en el año 1991.

En la Avenida Mate de Luna de la ciudad de Tucumán, se hizo un desfile civil militar, compartimos horas de desfile: campesinos, militares y bandas musicales pasaron delante del palco. Allí estaban las autoridades militares y los invitados especiales : Luis Alberto Lacalle Herrera, el Presidente Menem, Presidente de Paraguay y Presidente de Bolivia.

Al costado estábamos nosotros como autoridades religiosas, yo tenía muchas ganas de acercarme a Lacalle sabiendo su relación con el Rabino Shemtov. Me acerqué, lo saludé, me presente y le dije que era el Sheliaj del Rebe, en seguida sacó la billetera con la foto del Rebe y el dólar que el Rebe le había regalado. En ese momento,con el periodismo detrás mio y Memem se dio vuelta, no entendía que pasaba, le pedí a Lacalle que le explicara que significaba ese dólar y que era Luvavitch. El ex presidente Lacalle contó que el Rebe era una persona sagrada, conductor de la judeidad mundial, Se lo veía muy emocionado. Para mí, también fue muy especial, él trasmitió con mucho sentimiento y autenticidad el significado de la figura del Rebe. Esta anécdota la compartí en el kinus de Shlujim del año 92.