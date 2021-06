Películas israelíes en Cannes en 2021

Varias películas israelíes participarán en el Festival de Cine de Cannes, que se desarrollará del 6 al 17 de julio.

Cannes suele tener lugar a principios de mayo, pero el año pasado se pospuso y finalmente se canceló y este año se pospuso hasta el verano. Pero los organizadores enfatizaron que se llevaría a cabo como se anunció este año, pero con el público con máscaras y algunas otras regulaciones vigentes.

La última película de Nadav Lapid, Ahed’s Knee, participará en la competencia principal y también tiene otra película, The Star, en la competencia de cortometrajes, un golpe sin precedentes. Ahed’s Knee competirá con las últimas películas de directores de renombre como Jacques Audiard, Bruno Dumont, Asghar Farhadi, Francois Ozon, Apichatpong Weerasethakul y Wes Anderson. Lapid es uno de los directores más aclamados de Israel, y en 2019 ganó el Oso de Oro, el máximo premio en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su película anterior, Sinónimos.

Nadav Lapid Fuente: wikipedia



Ahed's Knee cuenta la historia de un director de cine que llega a un pueblo remoto al borde del desierto para proyectar una de sus películas y conoce a un burócrata. Se encuentra librando una batalla por la libertad artística en Israel y otra para llegar a un acuerdo con la muerte de su madre. Tras su estreno internacional en Cannes, Ahed's Knee se estrenará en los cines israelíes.



El trabajo en Ahed’s Knee comenzó antes de la pandemia, pero The Star se inspiró en la crisis del coronavirus y se filmó durante uno de los encierros. Cuenta la historia de una mujer decidida a recibir un beso de una estrella a la que idolatra a pesar del horror de la plaga, y su elenco incluye a Tom Mercier, quien estaba en Sinónimos, así como a la pareja de Lapid, la actriz Naama Preis, y su hijo, Noah.



“Presentar dos películas en el Festival de Cine de Cannes es como cavar, encontrar el tesoro y luego encontrar otra”, dijo Lapid en un comunicado. “Por supuesto que estoy feliz de que Ahed's Knee haya sido aceptada para la competencia oficial ... Estoy igualmente feliz de The Star, una película realizada en el apogeo del horror de la plaga con una sensación de felicidad y deseo de vivir. Después de un año de enfermedad y estancamiento, Cannes será como un renacimiento del cine. Todos volveremos a darnos cuenta de que el cine es uno de los grandes inventos de la raza humana y nada es más hermoso que una hermosa película ”.



La última película de Eran Kolirin, Let There Be Morning, escrita por Sayed Kashua, este escritor ya tiene una película que se exhibió en el Complejo Alfa Beta en Uruguay, Dancing Arabs y que aquí se llamó Mis hijos. Leer a Sayed Kashua es una experiencia interesante y muestra como es estar en la piel de un árabe israelí, los contrates y conflictos internos que se suscitan. Leí el libro, y es muy bueno, cuando un autor también es guionista, esto le da a la película otra entidad, el autor sabe cómo hacer la adaptación necesaria sin que el fanático lector se sienta estafado al ver la película.

La película Let There Be Morning participará en el prestigioso concurso Un Certain Regard. La película de Kolirin cuenta la historia de un palestino que regresa con su familia al pueblo donde creció para una boda, solo para encontrarse atrapado allí. Dos de las películas anteriores de Kolirin, The Band’s Visit y Beyond the Mountains and Hills también compitieron en Cannes.



Shlomi Elkabetz, director y actor que protagonizó el drama de HBO, Our Boys, verá su última película, Black Notebooks, en una proyección especial de Cannes. Recuerdan al personaje de Shlomi Elkabetz, Simon, un oficial del Shin Bet de origen sefaradí, cuyo hermano y madre era ortodoxo y se infiltraba en un asentamiento para conocer la situación de los asesinos en la serie Our Boys. Este actor denota profesionalismo y conocimiento en esa actuación maravillosa.

La última película del director ucraniano Sergey Loznitsa, Babi Yar. Context explorará la masacre de judíos en Babi Yar y también se mostrará en una proyección especial.



FUERA DE COMPETENCIA

¿Dónde está Ana Frank? de Ari Folman (Israel) - Película de animación

Trece años después de Waltz with Bachir seleccionado en Competición, el cineasta israelí Ari Folman continúa su trabajo de memoria en la animación a través de esta visita contemporánea, poética y familiar a Ana Frank que resuena fuertemente con la actualidad. La película comienza más de setenta años después de la publicación del Diario de Ana Frank, en el museo dedicado a ella en Ámsterdam, y da vida a su amiga imaginaria, Kitty. Un proyecto a largo plazo, muy personal, que es la oportunidad que tiene Ari Folman de rendir homenaje a sus padres, deportados a Auschwitz el mismo día que Ana Frank.