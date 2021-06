No. 106

Balak

UNA PÉSIMA EXCUSA

Por Yossy Goldman

En la parashá de esta semana leemos la extraña y famosa narración bíblica del profeta pagano Bilam y su burro parlante. En un momento dado un ángel bloquea el camino del burro y el animal se detiene en el lugar. Bilam se siente frustrado y golpea al burro. "Y D-os abrió la boca del burro y éste habló a Bilam diciendo: '¿Por qué me pegas?'… Y entonces D-os abrió los ojos de Bilam y vio al ángel parado en el camino…". Entonces Bilam se disculpó con el burro diciendo "He pecado porque no sabía" (Bamidbar 22:28-34).

Siempre me he preguntado: si genuinamente no sabía, ¿por qué era un pecado? La respuesta es obvia: para un profeta que puede comunicarse con lo Divino no saber de una presencia angelical justo frente a su nariz es verdaderamente pecaminoso. Un hombre de su estatura espiritual debía saber mejor.

No hay duda que en muchas comunidades donde el judaísmo organizado es débil y no se puede encontrar fácilmente, la ignorancia de lo que significa ser judío puede ser una excusa válida. Para millones de judíos que crecieron en la antigua Unión Soviética bajo un régimen ateo, la ignorancia de la ley judía es, indudablemente, justificada.

Pero para aquellos de nosotros, que vivimos en comunidades judías vivas y vibrantes, para aquellos que saben lo suficiente como para leer estas líneas, la ignorancia como racionalización no tiene sentido.

Internet, con todas sus serias fallas y peligros, provee oportunidades sin paralelo para los judíos, aun en los lugares más remotos, para conectarse con su herencia. En este moderno medio de llegar, Chabad.org ha sido un destacado pionero. Así, hoy, cuando la ignorancia judía sigue siendo el Enemigo Público Número Uno, hay amplias avenidas para los judíos que nunca se vieron expuestos al judaísmo, sus enseñanzas y su relevancia, para saber más y ser mejor educados.

Recuerdo una campaña publicitaria que se llevó a cabo en los Estados Unidos hace unos años para lo que entonces era conocido como el United Negro College Fund. El fondo fue establecido para proveer de educación universitaria para promisorios estudiantes negros de vecindarios poco privilegiados. Hasta este día todavía puedo ver esa fotografía de un joven estudiando y debajo el slogan "Una mente es algo terrible de desperdiciar".

¿Cuántos abogados y jueces judíos nunca han hojeado una sola página del más grande repositorio legal judío, el Talmud? ¿Cuántos médicos y pensadores judíos no han leído nunca alguna de las obras de Maimónides, el más grande médico y filósofo del judaísmo? ¿Cuántos judíos ilustrados espiritualmente que meditan diariamente nunca han estado expuestos a las enseñanzas de la auténtica Cabalá y el misticismo judío?

¿Por qué los rabinos se convierten en rabinos? Para enseñar. La palabra rabí significa "mi maestro". Es verdad, hay muchas facetas de la posición de un líder espiritual, pero el principal incentivo para mí y para muchos otros de mis colegas es el privilegio de educar judíos sobre el judaísmo, especialmente aquellos que sin tener culpa no fueron criados con ese conocimiento.

De ninguna manera minimizo la importancia del papel pastoral que un rabino juega en su comunidad. Ayudar a la gente en momentos de desgracia, como así también en ocasiones alegres, puede ser profundamente gratificante. Aconsejar a almas preocupadas o a personas comunes con dilemas morales es igualmente significativo. Pero la parte más estimulante del trabajo para mí es enseñar a los judíos cómo ser judíos. Enseñar Torá e introducirla en los previamente no iniciados. El privilegio de abrir una mente judía a la belleza de la sabiduría judía y a la eterna relevancia de la forma judía de vida es lo que me llevó al rabinato.

Durante mi desempeño he oficiado en varios cientos de Bar Mitzvá, bodas y, por desgracia, en muchos funerales e inauguraciones de monumentos. Mientras que he tratado cada caso con la sensibilidad y respeto que merece y he hecho lo mejor para hacer de esos hitos, significativos ritos funerales, mi verdadera "satisfacción profesional" es cuando una persona joven viene a verme por consejo acerca de cómo explorar su identidad judía. Los rabinos llegan a su "punto culminante" cuando jóvenes parejas toman la iniciativa y piden consejo acerca de cómo establecer un hogar y una familia judíos realmente exitosos. Eso es najat para un rabino.

Por lo tanto, cuando están leyendo estas líneas, sigan el sabio consejo de Ética de los Padres y "Adquieran para ustedes un rabí". Si están en una región apartada, hay excelentes educadores virtuales a los que se puede llegar por medio de un sitio Web.

En nuestra época de explosión informática, la ignorancia se ha convertido en una pésima excusa.

TESORO OCULTO

[Bilaam dijo:] “¿Quién puede contar el polvo de Iaacov?” (Bamidbar 23:10)

Aquí el pueblo judío es comparado con el polvo en forma positiva. Así como en la tierra hay tesoros ocultos, así también hay tesoros de pura fe en D-os, y profundo amor y temor por Él, ocultos en cada judío. Estos tesoros a veces pueden ser difíciles de descubrir, al igual que los tesoros sepultados en la tierra, que suelen encontrarse muy por debajo de la superficie. A pesar de ello, siguen allí, y con esfuerzo suficiente pueden salir a la luz.

Keter Shem Tov (ed.Kehot 2004), addendum 57

Números (Bamidbar) 22:2 – 25:9

La séptima sección del libro Números describe el plan de Balak —rey de Moab— y su brujo Balaam para invocar la desgracia del pueblo judío y evitar así un eventual ataque de los judíos a Moab. D-os frustra el plan y fuerza a Balaam a conceder la bendición al pueblo judío.

UN JÉDER EN SIBERIA

Por Eliahu Touger

Una conversación con Reb Mendel Futerfas

- ¿Cómo era estar en los campos de trabajo (soviéticos)?

- Esos fueron días de luz.

- ¿Lo dice como un eufemismo?

- No, lo digo con sinceridad. Fueron los días más inspiradores de mi vida.

- ¿Cómo es eso?

- A lo largo de mi vida, siempre sentí que se libraba una batalla entre lo material y lo espiritual. En los campos no existía esa batalla. Toda mi vida pasaba por lo espiritual. Todo lo que tenía que hacer era estudiar la Torá y daven (rezar).

- No entiendo, ¿no tenían que trabajar?

- ¡Por supuesto que teníamos que trabajar! En uno de los campos, mi trabajo era cuidar de un rebaño de cerdos. Empezaba a las 4 de la mañana y no terminaba hasta las 6 de la tarde. En invierno hacía tanto frío que una vez se me congelaron las correas de los tefilín. Cuando empecé a desenrollarlas, se quebraron.

Era un trabajo duro y demoledor, pero sólo en el aspecto físico. Mi alma era libre. No había nada que me reprimiera. Toda mi energía estaba concentrada en rezar y estudiar.

(Asumí que Reb Mendel sabía los rezos de memoria, ¿pero cómo hacía con el estudio de la Torá? Reb Mendel no era famoso por ser el tipo de sabio que memorizaba volúmenes enteros del Talmud; entonces le pregunté:)

- ¿Tenía libros usted?

- ¡¿Libros?! ¿Los rusos me iban a permitir tener textos judíos de los que estudiar?

- Y entonces, ¿cómo estudiaba?

- ¿Cómo estudiaba? Me imaginaba el jéder al que iba cuando era chico. Solía sentarme en la tercera fila. Recordaba el banco en el que me sentaba, los libros que estaban encima. A mi derecha estaba mi amigo Berl, y a mi izquierda mi amigo Zalman. Iosel se sentaba delante de mí. Recordaba sus caras, los juegos que jugábamos, los secretos que nos contábamos. Y recordaba al melamed (maestro): alto, con la mirada severa, pero con una sonrisa cálida y amable. En mi cabeza, lo imaginaba a él y al aula. La escena era tan vívida que podía escuchar al melamed hablar: “Shnaim ojazin betalit… si dos personas se aferran a una prenda y ambas dicen que es suya por completo…”, escuchaba y me concentraba para grabar sus palabras en mi mente. Al poco tiempo, me había enseñado una página del Talmud

Luego me quitaba la imagen del jéder y comenzaba a repasar la página que acababa de aprender. Después de un tiempo, la había memorizado. Luego volvía al jéder para aprender otra página del Talmud. De esta manera, aprendí muchos capítulos del Talmud y buena parte del Tania.

ALIMENTO DEL ALMA

De vuelta en el monasterio del Himalaya, ellos están comiendo su diario plato de arroz. Usted debe consumir tres comidas completas de proteínas, carbohidratos y nutrientes esenciales —mas aperitivos. Pero usted va a alimentarse de una forma inteligente y llena de propósito. No sólo porque está hambriento, sino porque necesita energías para hacer cosas buenas. Como las pequeñas cosas de las que hablamos en esta pequeña presentación y más.

Cuando come de esa manera, eleva su comida. Después de todo, ese pepino nunca iba a tener la oportunidad de poner monedas en una pushka. Ahora que usted lo ha comido, el pepino tiene una parte en cada mitzvá que haga.

Lo sorprendente es que no todo alimento puede ser elevado. Algunos alimentos permanecen abajo sin esperanzas. Los alimentos que usted puede elevar con usted en su viaje espiritual son llamados alimentos kosher. He aquí algunos de los factores involucrados con los alimentos kosher:

1. Carne y leche cocinadas juntas o comidas al mismo tiempo no son kosher.

2. Para carne y pollo los animales deben ser degollados, inspeccionados y salados de acuerdo a las reglas kosher.

3. Cerdo, mariscos y otros nunca pueden ser kosher. Bacalao, platija, eglefino, halibut, arenque, caballa, sardina, lucio, salmón, trucha y anchoa, son kosher.

4. Todos los alimentos procesados necesitan supervisión kosher. Muchos productos elaborados son kosher. En cierto momento pida a un rabino que lo ayude a hacer kosher su cocina. Él lo hará en una etapa avanzada.

Hoy…

Más de seis millones de personas cuidan kosher

La cantidad de alimentos kosher que se pueden obtener se ha incrementado en más del 2.000% en diez años.

La cocina kosher es el sector del mercado alimenticio que más rápidamente crece.

"Si ustedes quieren un pollo saludable y sabroso, compren kosher. Los pollos kosher son salados para quitar la sangre y lavados en agua helada. Los pollos no kosher son lavados en agua caliente para poder quitar las plumas —una fantástica manera de cultivar bacterias." (Dr. Myles Bader, experto gourmet)

