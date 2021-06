Leemos en el Club de lectura de B'nai B'rith: El monstruo de la memoria de Yishai Sarid

Este mes en el Club de lectura de B'nai B'rith Uruguay, leemos este libro, va a ser el miércoles 30 a las 17.30. Estás invitado a sumarte. Comunicate al 095 977 241 o manda un mail al [email protected], y te van a dar el link para la reunión que todavía es por zoom. En esta oportunidad, tenemos un libro que nos brinda la oportunidad de mirar el Holocausto desde otro lugar. Hablaremos de la construcción de la memoria, de lo que se enseña a los jóvenes en Israel en los viajes a los campos de exterminio.. El desafío de la memoria al servicio de la identidad judía, del cuestionamiento sobre el significado de la pregunta "¿qué significa ser judío en el siglo XXI? La cita es el miércoles y los espero.

El monstruo de la memoria es un libro de 155 páginas. Lo leí en papel, abría y cerraba el libro, y me hubiera gustado tener selfies de mis caras durante la lectura. M generó muchas preguntas y muy pocas respuestas. Narrado en primera persona, cuenta las circunstancias de vida de un historiador especializado en el Holocausto que se gana la vida como guía de los campos de concentración: Asume los desafíos de acompañar las visitas de estudiantes, soldados y políticos de Israel para reflexionar sobre qué es la memoria y cómo se gestiona.

¿En qué momento se convierte en un monstruo la memoria? ¿Es necesaria la visita de los jóvenes embanderados con la bandera de Israel y que atesoren el horror en vivo y en directo? ¿Cómo se la vida de un israelí de hoy en Polonia, rodeado de los campos de exterminio? El protagonista de la novela hace un camino arduo en el cual vive más en el pasado que en el presente. Desde el comienzo de la novela, vemos a un hombre que busca su camino y se afianza en un trabajo que lo va consumiendo por dentro. El libro plantea una pregunta que se discute en Israel, una visión del Holocausto como identidad nacional y casi como un patrimonio. El autor nos cuenta con detalles la maquinaria nazi en su máxima eficacia. Nos cuenta por qué se odia mucho más a los polacos que a los alemanes. No me gustan las reseñas que son spoilers. Así que los invito a leer el libro. Vale la pena y es un viaje, no placentero, pero si a la reflexión.