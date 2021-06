Inaugurada la Casa de los Escritores en Honor a Amos Oz en la Ciudad Vieja de Beer-Sheva

El centro literario y cultural del Instituto de Investigación Heksherim de Literatura y Cultura Judía e Israelí de la Universidad Ben-Gurion del Negev fue inaugurado anoche en su nuevo hogar en la Ciudad Vieja de Beer-Sheva. La Casa de Escritores en Honor a Amos Oz servirá como centro académico para grupos de investigación de Israel y de todo el mundo y como centro para los amantes de la cultura del Negev y de todo Israel.

El edificio histórico en la Ciudad Vieja de Beer-Sheva, que sirvió en el pasado como un tribunal de la Sharia y luego fue utilizado por la Agencia Judía, fue inaugurado ayer por la noche como la Casa de los Escritores en Honor a Amos Oz. El edificio se sometió a amplias renovaciones para prepararlo para una amplia gama de eventos culturales, manteniendo su carácter arquitectónico único. La transformación fue posible gracias a una importante inversión de 4,5 millones de NIS de Mifal HaPais.

Presidente Prof. Daniel Chamovitz, Toni Young, DIrector de Heksherim Research Instituto Prof. Yigal Schwartz, Mifal HaPais representante Avi Debby, y Alcalde de Beer-Sheva Ruvik Danilovich.





El Instituto de Investigación Heksherim de Literatura y Cultura Judía e Israelí de la Universidad Ben-Gurion del Negev ha ofrecido una gran cantidad de eventos para el público en general desde 2017, incluidos talleres de escritura con los mejores escritores y editores; talleres de lectura en varios idiomas; encuentros para adultos, adolescentes y niños para conocer a los autores; giras literarias; conferencias de investigadores de BGU en una amplia gama de campos de conocimiento y más. El Instituto también encabeza grupos de investigación únicos en colaboración con docenas de universidades líderes en Israel y en todo el mundo, como la Universidad de Cambridge en Inglaterra, la Universidad de Pekín en Beijing, China; Universidad de Heidelberg en Alemania, Universidad Doshisha en Kyoto, Japón; Universidad de Stanford en los EE. UU. Y otros. El Instituto Heksherim cuenta con el apoyo de la familia Stewart y Toni Young.



El presidente de BGU, el profesor Daniel Chamovitz, dijo en la ceremonia de inauguración: "Hoy no solo inauguramos un edificio, sino que también marcamos un hito adicional. Una conexión entre el racionalismo y la emoción, una conexión entre la Universidad y la ciudad de Beer-Sheva. , una conexión entre la investigación y la accesibilidad del conocimiento, una conexión entre la esencia y el alma. Creo que un libro puede afectar al lector y, como tal, cambiar el mundo. Estoy seguro de que The Writers 'House in Honor of Amos Oz traerá la la magia de la literatura para cada persona y, por lo tanto, aumentar las conexiones y cambiar el mundo.



El profesor Yigal Schwartz, director del Instituto de Investigación Heksherim y uno de los principales investigadores en el mundo de la literatura hebrea, saludó a la audiencia y dijo: "Estamos organizando simultáneamente proyectos pioneros y multidisciplinarios, que aumentan enormemente el círculo de amantes de la literatura y la cultura. en el sur y en el conjunto ".



Alcalde de Beer-Sheva Ruvik Danilovich: "Me complace y entusiasma inaugurar hoy el proyecto de la Casa de los Escritores en la Ciudad Vieja aquí en Beer-Sheva, junto con nuestros socios de la Universidad Ben-Gurion y Mifal HaPais. La Casa de los Escritores será un próspero y activo centro literario-cultural para nuestros vecinos. Habrá talleres de escritura, grupos de investigación, encuentros con autores, lanzamientos de nuevos libros, actividades para niños y jóvenes, conferencias y espectáculos. Este proyecto se suma a otros que pusimos en marcha en el Ciudad Vieja en años anteriores en cultura y arte, recreación y ocio, que fortalecerán la Ciudad Vieja y fomentarán su renovación ”.



Avi Debby, representante de Mifal HaPais: "La Casa de los Escritores es una importante institución cultural para los residentes de Beer-Sheva y una colaboración académica con investigadores de la Universidad Ben-Gurion para investigadores de literatura de todo el mundo. Mifal HaPais se enorgullece de estar entre los que lideró y financió la reapertura de la Casa de los Escritores en un edificio rehabilitado que permitirá la organización de actividades culturales comunitarias y la promoción de la cultura en la ciudad. Mifal HaPais seguirá estando al lado del municipio y al frente de muchas más iniciativas para los residentes de la ciudad ".



A la ceremonia de inauguración asistieron la Sra. Toni Young; Miembros de la familia Amos Oz, su esposa Nili, su hija Prof. Fania Oz-Salzberger y su hijo Daniel Oz; el novelista Haim Be'er; los ex presidentes de BGU, Prof. Avishay Braverman y Prof. Rivka Carmi; La familia Huberman que donó la encuadernación de libros de familia establecida en 1912 y el profesor Haim Weiss, director del Departamento de Literatura Hebrea de BGU.