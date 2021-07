No. 107

Pinjas

Clickear aquí.

Horario de velas de Shabat en Montevideo, viernes 02/07 17.27

Demás localidades ver en www.jabad.org.uy

EL CAMINO A LA PAZ

Por Tali Loewenthal

Nosotros, el pueblo Judío, queremos paz; creemos que la paz es uno de los más grandes objetivos en la vida. Los sabios nos dicen que la Torá fue dada para traer paz al mundo. El concepto de paz significa, por supuesto, una atmósfera placentera y positiva, donde no hay nada duro. Sin embargo el concepto de “pacto de paz” que encontramos en la lectura de la Torá de esta semana, fue una recompensa para Pinjas, el nieto de Aharon, luego de su acción contundente al fin de la lectura de la semana pasada.

Alli leemos que un principe de la tribu de Shimon estaba cohabitando publicamente con una mujer gentil. Moshé y Eleazar estaban llorando, se sentían impotentes, pero Pinjas actuó. Era un hombre fuerte, un celoso. ¿Pero esa acción expresa la virtud de la paz? Sin embargo D-os dice que en recompensa por su acción “Le doy Mi pacto de Paz”.

Los sabios nos cuentan que Pinjas vivió muchos años y fue la misma persona que encontramos en el Libro de Reyes, llamada Elías, quien es el protagonista de la haftará de esta semana. En la haftará, él también es visto como un celoso. El ve la debilidad moral y espiritual del pueblo Judío de su tiempo y está profundamente molesto por ello. Viaja a través del desierto hasta el Monte Sinaí, donde fue entregada la Torá, como para encontrarse más directamente con lo Divino, y declara que el pueblo Judío no esta cuidando su Pacto con D-os.

Por un lado, Pinjas o Elías eran críticos, podían ver los aspectos negativos del comportamiento de la gente e intentaban tomar acción contra ellos, como en el caso de Pinjas o en el desafío de Elías con los sacerdotes de Baal en el Monte Carmel.

Por otro lado, D-os le da a él el Pacto de Paz, lo cual implica ver a la gente de una forma positiva. La Torá también dice que a Pinjas se le da el rol de kohen (sacerdote). El kohen es descripto como un hombre de bondad, como Aharon, el primer kohen, quien veia lo bueno en todos.

Similar es el caso de Elías. Los sabios nos dicen que debido a que Elías se quejó que el pueblo Judío no estaba cuidando su Pacto, para siempre él está presente en cada Brit Milá, cuando un niño judío entra al Pacto de la Circuncisión. Con esto es capaz de ver que de hecho el pueblo Judío está cuidando el Pacto. Por lo tanto en un Brit Milá se pone una silla para Elías el Profeta.

El Rebe de Lubavitch comenta que, como Pinjas y Elías, tenemos que ser capaces de combinar dos aspectos contrarios. Por un lado, ser capaces de actuar firmemente cuando es necesario, corregir lo que está mal, o proteger del peligro. Por el otro, ser capaces de ver lo bueno en una persona, su potencial, sus logros positivos. Un paso adicional es cuando estos dos enfoques se combinan: al ver la bondad en una persona, uno ayuda a corregir lo que necesita corrección. Las dos características de Pinjas y Elías, se vuelven una.

Este es el camino a la paz genuina. Por lo tanto los sabios nos dicen que Elías va a marcar el comienzo de la Redención, la época de paz máxima, en la cual todo lo negativo será transformado para bien. Entonces los enemigos de todo tipo (en Hebreo, oyev) serán transformados en ohev, amigos. Entonces habrá realmente paz…

HUMILDAD EN LA AFIRMACIÓN

Dijo D-os a Moshé: “Toma a Iehoshúa hijo de Nun, hombre de espíritu, y pon tus manos sobre él.” (Bamidbar 27:18)

Iehoshúa fue elegido como sucesor de Moshé en virtud de su total perseverancia por incorporar sus enseñanzas, tanto las que enseñaba Moshé a partir de la Torá como las derivadas de su conducta personal. Sus liderazgos diferían en que el de Moshé se basaba principalmente en milagros, mientras que el de Iehoshúa era de orden natural. Es por ello que fue justamente a través del liderazgo de Iehoshúa que el propósito de la Creación —la santificación del mundo material y natural— logró su cumplimiento. Pero el éxito de Iehoshúa obedeció exclusivamente al hecho de ser él un reflejo desinteresado de Moshé; su abnegación permitía que la naturaleza milagrosa del liderazgo de Moshé se trasladara a su liderazgo natural. Así fue como la primera conquista de Iehoshúa, la ciudad de Jericó, ocurrió por obra de milagro.

Aprendemos de Iehoshúa el compromiso total con la incorporación y transmisión de la herencia y las lecciones de la Torá tales como nos han sido legadas por nuestros predecesores, como también con la aplicación de las enseñanzas de la Torá a las nuevas situaciones de nuestra generación.

Hitvaaduiot 5747, vol.3, págs.191-195

Números (Bamidbar) 25:10 – 30:1

La octava sección del libro Números comienza con el relato del nombramiento que hiciera D-ios de Pinjas, sobrino nieto de Moshé, como sacerdote. Continúa con el último censo en el desierto, las leyes de herencia, la transferencia del liderazgo de Moshé a Iehoshúa y los sacrificios diarios y los relativos a las festividades.

EL JASID MILAGROSO

Por Yanki Tauber

En una posada, una docena de Jasidim comerciantes, estaban calentándose cerca del fuego. El grupo incluía hombres de ciudades y pueblos de Rusia y Polonia, todos con el propósito de viajar a la feria anual en Leipzig. La conversación pronto se dirigió al tema de la grandeza de sus Rebes, mientras cada uno alababa las virtudes de sus maestros.

Uno por uno, los Jasidim comenzarona contar historias sobre los poderes milagrosos de sus Rebes. Uno de ellos contó cómo durante quince años, él y su esposa anhelaban un hijo,hasta que recibieron una bendición de su Rebe: en el período de un año, se encontraban cargando en sus brazos a su hijo varón recién nacido. Un segundo contó cómo su Rebe había neutralizado el odio hacia los judíos, el Pogrom que había incitado el sacerdote,mientras que un tercero relató cómo la bendición de su Rebe y las especiales instrucciones habían vuelto atraer a su hijo rebelde a casa. Y así pasaron las horas, recordando y contando las maravillas realizadas por sus santos mentores.

Finalmente, todos se voltearon hacia un Jasid que había estado escuchando silenciosamente las historias: ”Nu, ¿De quién eres un Jasid?”,le preguntaron. “Escuchemos algo sobre tu Rebe”.

El Jasid dijo: “Yo soy un Jasid de Jabad, un discípulo de Rabí Sholom DovBer de Lubavitch (el quinto Rebe de la dinastía de Jabad). Yo trabajo con maderas y hace unos años me ofrecieron comprar un bosque. El precio era elevado, pero las oportunidades eran más elevadas aún, se hablaba sobre un ferrocarril que sería construido, aumentando la demanda y la rentabilidad de la madera local.

Como hago con las decisiones más importantes en mi vida, fui a consultarle al Rebe. Él me recomendó que comprara el bosque. La compra me llevó a la ruina. El proyecto del ferrocarril cayó y yo quedé básicamente con un bosque inútil. Perdí toda mi fortuna y quedé debiendo importantes deudas.

Luego de una larga pausa, uno de los oyentes preguntó “Y luego, ¿Qué ocurrió?” "Nada”, dijo el Jasid. Todavía sigo luchando para alimentar a mi familia y pagar mis deudas.” "¿Y cuál es el milagro?” preguntaron todos. ”Que mi relación con el Rebe no tiene nada que ver con sus poderes súper milagrosos. Que continúo siguiendo sus directivas en cada área de mi vida. El milagro es que todavía sigo siendo su jasid.”

DIEZ MITZVOT

CUERO NEGRO

No hay nada más misterioso en todas las prácticas judías que la mitzvá de tefilín. En ella está contenida la gran paradoja de un ser finito y un D-os infinito. Usando los tefilín, usted entra en un espacio sin tiempo cada mañana. Los tefilín son un par de cajas de cuero negro conteniendo pergaminos escritos en hebreo.

Uno se ata en su cabeza y el otro en su brazo cerca del corazón. Se hace una vez por día —preferentemente durante las plegarias matutinas —mientras usted dice el pasaje llamado Shemá Israel. Lo hacen los varones judíos desde los 13 años de edad, cada día, excepto Shabat y Iom Tov.

1. Si todavía no tiene un par, consiga tefilín

2. Si tiene un par, asegúrese que estén revisados. Los rollos en el interior deben ser verificados

3. Despiértese por la mañana. O cuando quiera usted se despierte —mientras sea de día.

4. Lávese y vístase

5. Saque los tefilín de la bolsa

6. Póngase los tefilín de acuerdo a estas instrucciones.

7. Diga el Shemá Israel como está impreso en las instrucciones

8. Quítese los tefilín.

9. Envuelva los tefilín.

10. Ponga los tefilín de nuevo en la bolsa.

Tiempo total estimado (excepto el despertarse, lavarse y vestirse): 5 minutos

"Me levanto por la mañana y hago eso de los tefilín. Me siento conectado. Mi día no puede venir sin conectarme como antes de comenzar"

"Los tefilín son a la persona lo que la computadora es a la tecnología. Ambos conectan e integran funciones muy diferentes. Con la computadora usted conecta hardware. Con una persona usted está conectando una mente, un corazón y una mano —facultades que a menudo son muy dispares. La idea de los tefilín entrar al mundo como una sola persona conectada a un solo D-os".

ALIMENTO DEL ALMA

De vuelta en el monasterio del Himalaya, ellos están comiendo su diario plato de arroz. Usted debe consumir tres comidas completas de proteínas, carbohidratos y nutrientes esenciales —mas aperitivos. Pero usted va a alimentarse de una forma inteligente y llena de propósito. No sólo porque está hambriento, sino porque necesita energías para hacer cosas buenas. Como las pequeñas cosas de las que hablamos en esta pequeña presentación y más.

Cuando come de esa manera, eleva su comida. Después de todo, ese pepino nunca iba a tener la oportunidad de poner monedas en una pushka. Ahora que usted lo ha comido, el pepino tiene una parte en cada mitzvá que haga.

Lo sorprendente es que no todo alimento puede ser elevado. Algunos alimentos permanecen abajo sin esperanzas. Los alimentos que usted puede elevar con usted en su viaje espiritual son llamados alimentos kosher. He aquí algunos de los factores involucrados con los alimentos kosher:

1. Carne y leche cocinadas juntas o comidas al mismo tiempo no son kosher.

2. Para carne y pollo los animales deben ser degollados, inspeccionados y salados de acuerdo a las reglas kosher.

3. Cerdo, mariscos y otros nunca pueden ser kosher. Bacalao, platija, eglefino, halibut, arenque, caballa, sardina, lucio, salmón, trucha y anchoa, son kosher.

4. Todos los alimentos procesados necesitan supervisión kosher. Muchos productos elaborados son kosher. En cierto momento pida a un rabino que lo ayude a hacer kosher su cocina. Él lo hará en una etapa avanzada.

Hoy…

Más de seis millones de personas cuidan kosher

La cantidad de alimentos kosher que se pueden obtener se ha incrementado en más del 2.000% en diez años.

La cocina kosher es el sector del mercado alimenticio que más rápidamente crece.

"Si ustedes quieren un pollo saludable y sabroso, compren kosher. Los pollos kosher son salados para quitar la sangre y lavados en agua helada. Los pollos no kosher son lavados en agua caliente para poder quitar las plumas —una fantástica manera de cultivar bacterias." (Dr. Myles Bader, experto gourmet)

MiSinaí es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la luz 1130, Montevideo.

Artículos extraídos de www.Jabad.org.uy y www.Chabad.org, publicados con permiso.

Para recibir MiSinaí por email o por whatsapp, contactar por teléfono al 2628 6770 o por mail: [email protected]