Relaciones China-Golfo: oportunidades y riesgos para Israel

Las relaciones entre China y los estados del Golfo Árabe están evolucionando en nuevas direcciones, algunas problemáticas para Israel y Estados Unidos. En este contexto, los Acuerdos de Abraham, que ofrecen a Israel nuevas oportunidades de hacer socios, también lo exponen a riesgos

Junto con el aumento esperado en la importancia de los estados del Golfo para la seguridad energética de China y en vista de la creciente participación política de China en el Medio Oriente, Israel debe examinar sus vínculos con los estados del Golfo desde múltiples puntos de vista y tomar medidas para minimizar los nuevos riesgos.

Debe aprender más sobre las relaciones de China con los estados del Golfo, y específicamente sobre la cooperación de seguridad entre las partes. Debería establecer una base de datos de las inversiones chinas en la región y examinar su propia colaboración tecnológica con los estados del Golfo y las inversiones esperadas en Israel por parte de las corporaciones del Golfo, mientras considera la cuestión de la participación china.

Israel también debe reforzar y ampliar sus mecanismos de supervisión de inversiones, a fin de asegurar una regulación coordinada con Estados Unidos frente a los riesgos comunes que enfrentan ambos países.

Equilibrio de los dos lados del golfo

En términos de relaciones exteriores, China se esfuerza por mantener relaciones paralelas y hacer todo lo posible para evitar tener que elegir un bando. China sigue siendo un actor de referencia en la política y la seguridad de Oriente Medio, ciertamente en comparación con la participación de Estados Unidos en la región, y en la mayoría de los casos desea evitar la participación directa en áreas de conflicto o compromisos innecesarios a largo plazo.

La participación china en el Medio Oriente generalmente se explica como impulsada principalmente por motivos económicos y estrechamente vinculada a las necesidades de seguridad energética, ya que Beijing importa el 70 por ciento de su consumo de petróleo, principalmente del Golfo.

Incluso se espera que la necesidad de petróleo de China aumente en las próximas décadas y, por lo tanto, la centralidad de los estados del Golfo para los intereses chinos en el Medio Oriente. Además, China ve el Golfo como un mercado potencial para la inversión, tanto para la infraestructura de la industria pesada, como puertos y ferrocarriles, como un destino para la tecnología china. Los estados del Golfo también ven un beneficio en vincular la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China con sus propias reformas estructurales, como la Visión Saudita 2030.

Mantener un delicado equilibrio entre las partes rivales también caracteriza las relaciones de China con Irán por un lado, y con los estados del Golfo Árabe por el otro. Incluso la firma del «acuerdo estratégico» de 25 años entre China e Irán en marzo de 2021 no es evidencia de ningún cambio en esta política de equilibrio, que hasta ahora ha tenido bastante éxito, como lo demuestra la constante evitación de China de cualquier declaración explícita con respecto a su política regional, adopción de posiciones claras sobre temas controvertidos y elección de bandos en cualquier conflicto.

Para mantener un cauteloso equilibrio entre Irán y los estados árabes del Golfo, China divide deliberadamente sus contactos y visitas por igual entre los lados árabe y persa del Golfo. Por lo tanto, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, visitó Teherán y firmó el acuerdo con Irán, también tuvo el cuidado de visitar y reunirse con los líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El ministro chino inició esta parte de la visita en Riad, donde presentó una iniciativa de cinco puntos, que incluye una referencia al conflicto israelo-palestino, la cuestión nuclear iraní, una cooperación más estrecha en la lucha contra el COVID-19 y una propuesta antigua-nueva de establecer un mecanismo de cooperación regional bajo los auspicios de China.

Entre Washington y Beijing

Al parecer, el motivo económico de China se ha unido recientemente a un motivo político. A menudo se dice que China se beneficia de la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente, que mantiene la estabilidad regional y asegura las rutas marítimas.

Pero hay indicios de que China también ve a la región como un lugar para la actividad diplomática que la posiciona como un poder moral responsable, y no menos importante, frente a Estados Unidos, al que Pekín se burla viéndola como una potencia beligerante que es fuente de problemas regionales.

En la Operación Guardián de las Murallas efectuada por Israel, China utilizó su condición de presidente actual del Consejo de Seguridad de la ONU para presentar a Estados Unidos como «tomando partido» en el conflicto. De este modo, China socava la posición de Washington como un intermediario objetivo y confiable. Al mismo tiempo, China aprovechó el conflicto para presentarse como guardiana de los derechos de las minorías y, sobre todo, como una potencia atenta a los derechos de los musulmanes.

El propósito de este mensaje es desviar las críticas a China por el trato que da a su población musulmana y, en particular, por sus acciones en Xinjiang, donde se acusa a Pekín de establecer campos de reeducación para musulmanes uigures.

Este mensaje también está destinado a los oídos de los países musulmanes de Oriente Medio, que a menudo se considera que han optado por los beneficios económicos que ofrece China, a cambio de abstenerse de cualquier crítica al respecto. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman incluso ha justificado las acciones de Pekín contra los uigures y declaró que China tiene «el derecho a tomar medidas contra el terrorismo y el extremismo«. Los estados del Golfo estaban entre los signatarios de una carta al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que elogió a China por «sus notables logros» en materia de derechos humanos. También se informa que Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos extraditaron a uigures exiliados de su territorio a Beijing. Considerar a China como una potencia ética que apoya los derechos de los musulmanes es conveniente para sus socios musulmanes: después de todo, ambas partes se oponen a la participación externa en sus asuntos y toman medidas contra la oposición interna a sus regímenes autoritarios, particularmente en vista de la prioridad que la administración de Biden asigna a los derechos humanos. Es posible que China continúe explotando las crisis locales de manera similar, e incluso extienda su actividad en esta dirección.

A medida que aumenta el interés de China en el Golfo, parece que Washington no ha dudado en ejercer presión sobre los estados regionales, ya que percibe ciertos aspectos de su cooperación con China como dañinos para la seguridad nacional estadounidense.

Los estados del Golfo son conscientes de las crecientes preocupaciones estadounidenses sobre China y no quieren verse atrapados en un conflicto entre potencias. Sin embargo, la decisión de Washington de no suministrarles algunos de sus productos tecnológico-militares podría llevarlos a comprar dichos componentes a China. Por su parte, China ha señalado que quiere una cooperación estratégica más estrecha con los estados del Golfo, en particular Arabia Saudita, con la que coopera en asuntos nucleares, donde aparentemente todavía hay muchas cosas ocultas, y los Emiratos Árabes Unidos.

China ha duplicado sus ventas de armas a Oriente Medio en general, y a los estados del Golfo en particular, en el período 2016-2020 en comparación con los años 2011-2015. Sin embargo, esta cifra sigue siendo baja y representa solo el 7 por ciento de todas las ventas de armas chinas. Al mismo tiempo, en mayo de 2021 el Wall Street Journal informó que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban preocupadas por el desarrollo de los lazos de seguridad entre China y los Emiratos Árabes Unidos, y particularmente por el posible acceso de China a la tecnología estadounidense avanzada, en relación con la venta de aviones F- 35 a los Emiratos Árabes Unidos. El informe afirma que Estados Unidos identificó aviones de carga militares chinos que aterrizaron en los Emiratos Árabes Unidos y descargaron «material indeterminado». También se informó que China espera construir una base naval en los Emiratos Árabes Unidos y que Estados Unidos ha progresado en el acuerdo del F-35 condicionado a la cancelación del proyecto portuario.

Por su parte, los estados del Golfo reconocen que en la actualidad, a pesar de las dudas sobre el compromiso estadounidense con su seguridad, nada puede sustituir a la presencia militar estadounidense en el Golfo para bloquear la agresión iraní. Sin embargo, desean diversificar sus fuentes de apoyo para evitar una situación de dependencia absoluta de Estados Unidos y complementar sus lazos estratégicos con Estados Unidos desarrollando relaciones con potencias en competencia. A medida que EE. UU. refuerce la impresión de que tiene la intención de reducir su participación en la región, debe tener en cuenta que sus rivales, incluida China, aprovecharán esto para intensificar su propia participación a su costa. Por otro lado, el grado de cooperación con China está en función de la presión estadounidense. Cuanto más fuerte sea la presión, más difícil será para los estados del Golfo desarrollar lazos con China.

En conclusión, los estados del Golfo hasta ahora han logrado llevar a cabo una política exterior de delicado equilibrio, cobertura y gestión de riesgos, similar a la política de Beijing de «esto y también aquello», es decir, una política de desarrollo de sus relaciones «económicas-plus» con China manteniendo relaciones estratégicas con Estados Unidos. Sin embargo, no es imposible que China aproveche las oportunidades futuras para promover su posición a expensas de Washington, lo que les dificulta continuar con su política equilibrada. Además, las relaciones económicas entre China y los estados del Golfo van mucho más allá de las necesidades energéticas de Beijing y la construcción de infraestructura pesada. China también está interesada en ampliar su participación en áreas de tecnología, y sobre todo 5G e IA, una perspectiva que preocupa mucho a Estados Unidos.

Israel debe examinar su colaboración con los estados del Golfo que involucra la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas, señalando las restricciones que Estados Unidos ha impuesto a la transferencia de tales tecnologías a China. Israel tiene preocupaciones adicionales. Por un lado, las tecnologías israelíes exportadas al Golfo podrían correr el riesgo de filtrarse a China, y de allí a sus enemigos, sobre todo Irán. Por otro lado, las inversiones de empresas del Golfo en infraestructura israelí, como el puerto de Haifa, podrían representar el riesgo de una mayor exposición a empresas chinas que tienen vínculos estrechos con empresas del Golfo, invertir en ellas y posiblemente adquirirlas en algún momento.

Por lo tanto, junto con la ventana de oportunidad abierta con los Acuerdos de Abraham, Israel también debe tomar medidas para minimizar estos riesgos potenciales.

Fuente: INSS

Traducción: Gastón Saidman