Daniella Kertesz se transforma en la ortodoxa y bipolar Racheli Warburg en Shtisel

¿Cómo resuelves un problema como Racheli?

Eres Daniella Kertesz, has protagonizado junto a Brad Pitt en la Guerra Mundial Z y has estado en innumerables otras producciones cinematográficas y televisivas, pero ahora tienes un desafío como ningún otro en tu carrera como actor.

Los escritores de Shtisel se han acercado a usted para interpretar el papel de una joven judía haredí, o ultraortodoxa, que resulta ser una comerciante de arte y también es bipolar.

Creciste en Jerusalén, no lejos del barrio ultraortodoxo de Geula donde tiene lugar el espectáculo. Pero creciste en una familia judía secular y un mundo judío secular, por lo que los rasgos específicos de una mujer ultraortodoxa no son exactamente naturales.

¿A qué te dedicas?



Para los no iniciados, Shtisel es un fenómeno televisivo internacional. ¿Quién imaginó que un drama sobre las vidas de judíos ultraortodoxos podría captar el interés absorto no solo de los israelíes, donde se produce el programa, sino de los espectadores de todo el mundo?



Shtisel es el programa mejor calificado en Israel y también es extremadamente popular en los Estados Unidos, Europa Occidental y en cualquier lugar donde se puedan encontrar pantallas. Irónicamente, el único lugar donde Shtisel rara vez se ve es el barrio de Jerusalén donde tiene lugar, porque la gente en Geula no ve entretenimiento popular.



Entonces, ¿cómo se crea un personaje como Racheli Warburg que encaja sin esfuerzo en su entorno ultraortodoxo?



“Había trabajado con los escritores, Ori Elon y Yehonatan Indursky, antes”, relata Kertesz, “y ciertamente estaba familiarizado con el programa. Me trajeron para la tercera temporada y, para entonces, ya era un éxito internacional. El programa está escrito de manera hermosa y sensible, y los escritores me dieron muchas pistas sobre cómo Racheli, mi personaje, iba a vivir su vida ".



Para prepararse para el papel, Kertesz dijo que tenía que olvidar todo lo que sabía de su educación secular y, en cambio, vio muchos documentales sobre la vida ultraortodoxa, "como si no supiera nada al respecto", dice. .



“Normalmente, si no fuera por COVID, podría haber pasado mucho tiempo deambulando por los barrios de Geula y Mea She'arim y haber visto las cosas por mí mismo, como si fuera un espía. Pero incluso si estuvieras pasando por esos vecindarios, todavía hay muchas cosas que nunca verás ".



Específicamente, dice Kertesz, estaba más interesada en cómo se comportan las mujeres solteras en el mundo Haredi en las citas.



"No van a bares ni al cine, y no hay absolutamente ningún contacto físico antes del matrimonio", dice Kertesz. “En cambio, irán a un café o al vestíbulo de un hotel y se sentarán y hablarán durante horas. Quería entender cómo se sientan las mujeres, cómo se abrazan, cómo se toman de la mano. Estas sutilezas hacen que el personaje sea creíble, así que ese fue el comienzo de mi 'investigación' para el papel ".



El hecho de que Racheli sea bipolar añadió otro nivel de complejidad a su preparación.



"El estado maníaco de Racheli se verá diferente al de una persona diferente con bipolar", dice Kertesz. "Estaba tratando de encontrar las notas correctas para tocar, por lo que no parece estar borracha o fuera de sí. En cambio, está zumbando desde adentro y tiene problemas para contenerlo. Eso es lo que buscaba.



“El momento antes de que llamen 'Acción', tengo que llevar esa energía a mi cuerpo para poder desempeñar el papel correctamente”, agrega. “Puedo mentalizarme en el personaje para siempre, pero si mi cuerpo no reacciona, entonces no estoy siendo el personaje de adentro hacia afuera. Tengo que hacer que mi cuerpo crea que estoy en ese estado, para que mi mente lo siga ".



Filmar en Jerusalén no es como filmar en cualquier otra ciudad, se ríe Kertesz.



“En un momento”, recuerda, “estábamos filmando una escena en la que caminaba por la calle en mi estado maníaco y la cámara me estaba siguiendo. Un israelí me vio y dijo, con bastante desdén: "¡Estás actuando como si estuvieras en una película! ¡Sal de ahí! '. Eso probablemente no sucedería en París o Nueva York ".



Kertesz cita su formación con el legendario profesor de interpretación parisino Jacques Lecoq, quien entrenó a los actores para que pensaran en sus personajes en términos de a qué animales se parecen más sus personajes.



“De Lecoq”, dice Kertesz, “aprendí a estudiar cómo se mueven los animales. De hecho iríamos al zoológico y estudiaríamos animales y luego llevaríamos lo que aprendimos a nuestra clase. Racheli es una criatura acuática, un pájaro que puede estar en el agua y también puede volar. Eso es algo más que aporto a la experiencia de ser Racheli ".



“Mi formación inicial en las artes fue como bailarina, así que siempre me pregunto, ¿cómo toca mi cuerpo el suelo? ¿Cuál es mi relación con el suelo? ¿Es esto ligero? ¿Es pesado? Eso me ayuda a entender cómo se mueve Racheli ”, continúa. “Y trabajo con la música. Tengo una lista de reproducción de canciones de fiesta para su lado maníaco y una lista de canciones pesadas para sus momentos de depresión ".



Kertesz dice que en el mundo Haredi, todo tiene una justificación, y todo lo que ella hace tiene que coincidir perfectamente con la forma en que los Haredim viven sus vidas.



“Cuando tengo una cita”, señala, “la puerta nunca se cierra. Hay una razón para eso. Una pareja no puede estar sola en una habitación, según la ley judía ortodoxa. Cuando entras a la habitación, besas la mezuzá, una pequeña caja que contiene un pergamino con escritura bíblica, pero tienes que hacerlo de cierta manera. Tuvimos un consultor religioso que se aseguró de que besara la mezuzá de la manera correcta. ¡Pensarías que alguien en Israel sabría cómo besar una mezuzá! Pero es por eso que el programa funciona tan bien, porque hay tanto enfoque en los detalles ".



Kertesz dice que cuando supo por primera vez que el personaje era bipolar, llamó al director y le explicó que no quería interpretar a una víctima o paciente mental. El director explicó que no era así como se estaban acercando al personaje en absoluto.



"Estamos con alguien que lo tiene junto, que lo maneja", recuerda Kertesz que le dijeron. "Ella es autosuficiente. Ella es una marchante de arte. No se avergüenza de su diagnóstico ".



Pon todo eso junto, y luego agrega el vestuario, y habrás resuelto el problema de cómo jugar a Racheli.



“Puedo hacer todo el trabajo en casa para prepararme”, dice Kertesz, “pero luego ponme un vestido moderado y poco revelador y tacones altos, y todo sale bien. Es un espectáculo increíble y estoy muy feliz de ser parte de él ".



"¿Es este el mayor desafío de actuación que he enfrentado? Definitivamente. Y en muchos sentidos, es el más satisfactorio ".