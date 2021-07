Isaac Levy nos presenta su libro sobre antisemitismo

Breve presentación de Isaac

Isaac Levy Benbeniste. Licenciado y Máster en Dirección y Administración de Empresas en ESADE en Barcelona. Estudios de Matemática y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Master en Prevención Contra la Radicalización por la Universidad de Barcelona. Presidente de LICRA (Liga Internacional Contra el Racismo y el Antisemitismo) y comisario de la C.I.B (Comunidad Israelita de Barcelona) para la lucha contra el antisemitismo y la memoria de la Shoa..

¿Por qué elegiste el tema del antisemitismo para tu trabajo de fin de master en el máster en la Universidad de Barcelona titulado "Prevención Contra la Radicalización" en su primera edición en el curso 2018-2019?

Todo empezó cuando mi amigo desde hace mucho tiempo, Xavier Torrens, eminente profesor de ciencias políticas de la Universidad de Barcelona me pidió que hiciese difusión y promoción de un nuevo Máster que él había creado y que dirigía. Este Máster se titulaba "Prevención Contra la Radicalización" y su especialidad, a caballo entre las Ciencias Políticas y la Sociología. Leí el programa y la temática del mismo y me interesó muchísimo ya que trataba sobre los extremismos, la fanatización y radicalización de la juventud y de la sociedad en general y de las distintas formas de prevenirlos. Debido a mis más de 6 años de experiencia como presidente de LICRA en Barcelona, organización que lucha contra el racismo y el antisemitismo, desde un primer momento ya un poco tenía la idea de hacer un trabajo de investigación, obligatorio para poder tener el título del máster, que tuvier relación con lo que ya hacía de forma altruista los últimos años. Y elegí el antisionismo como forma contemporánea de antitisemitismo por ser un tema muy actual y del que no se había hecho hasta la fecha ningún estudio al respecto.

¿Cuál es la premisa de la investigación?

La premisa de la investigación es demostrar con ejemplos y argumentos sólidos que el antisionismo es la forma actual de antisemitismo. Y no se entiende como antisionismo criticar al gobierno israelí de turno, sino el deslegitimar la propia existencia del estado de Israel o tildarlo de nazi o apartheid.

¿Dónde se puede conseguir el libro y por qué deberíamos leerlo?

Este libro es la transcripción exacta del trabajo de investigación realizado como colofón al máster de "Prevención Contra la Radicalización". Se puede comprar de momento en 2 sitios. En la librería Alibri de Barcelona y el la librería Sefarad de Zaragoza, así como en sus respectivas webs, www.alibri.es y www.hebraica.biz

¿Cuáles son las nuevas formas del antisemitismo moderno?

Se demuestra que la forma más común y extendida del antisemitismo moderno que es eminentemente político es justamente el antisionismo al que se define con detalle en el libro aunque el antisemitismo religioso y racial aún siguen vigentes en nuestros días.

¿Cuándo aparece por primera vez el término antisemitismo en la acepción conocida por nosotros?

El término antisemitismo aoarece por primera vez en 1873 y fue acuñado por el periodista alemán antijudío Wilheim Marr, aunque muchos autores sugieren de utilizar el término judeofobia para definir esta hostilidad hacia el pueblo judío.

¿En qué momento después de la creación del estado, cambió la imagen de Israel en los medios de comunicación?

A partir de la guerra de los 6 días en 1967, empieza un cierto deterioro de la excelente imagen que tenía Israel hasta entonces. Pero mi opinión es que a partir de la primera guerra del Líbano en 1981 y sobre todo la Intifada de 1987, es cuando el relato del pueblo palestino bueno, oprimido y víctima y el de Israel como malo, verdugo y colonizador se hace cada vez más fuerte y evidente en los medios de comunicación.

A tu juicio, ¿por qué la lupa está puesta en Israel y en todo lo que hace el estado judío?

Es increíble el foco mediático que representa Israel que es el país con más corresponsales del mundo. Cualquier acción del Estado de Israel es analizada con lupa y hasta con mucha severidad y parcialidad. La razón podría ser que Israel es el único país judío del mundo y que todos los estereotoipos y prejuicios sobre los judíos han mutado actualmente hacia Israel. Y también el relato de Israel malo ha calado fuerte en la opinión pública.

¿Qué pensas de la interseccionalidad, como hace una mujer de hoy, para quejarse de su jefe que le pide que le haga café y por otra parte defiende a culturas islámicas donde el rol de la mujer está al servicio del hombre y necesita como en Gaza un hombre que la acompañe para viajar, como un ejemplo?

Es la gran paradoja de esta judeofobia moderna que tiene la izquierda europea. Por un lado, defiende las libertades y derechos humanos pero por otro lado, su hostilidad hacia Israel les hace ser cómplices y partidarios de facciones islamistas y hasta terroristas que están muy alejadas del respeto a los derechos humanos y a las libertades. El ejemplo de luchar contra la homofobia y el maltrato a la mujer por un lado y justificar acciones de organizaciones islamistas por otro es una grave incoherencia que sólo se entiende por esta judeofobia contemporánea de izquierda.