Nueva serie sobre una ex ortodoxa estrena Netflix

Al igual que la serie de televisión basada en la biografía de Deborah Feldman, Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, hay una nueva serie documental que aterrizará a finales de este año para sumergirse en el mundo del judaísmo jasidim una vez más, My Unorthodox Life.

Creada por el mismo equipo detrás de Bling Empire, la serie documental seguirá a un ex miembro de una comunidad judía ultraortodoxa que abandonó su religión para convertirse en diseñadora de moda y liderar un imperio de gestión de modelos.

A diferencia de Esty de Unorthodox, el protagonista de la serie documental es bien conocido a escala mundial, vistiendo a personajes como Kendall Jenner, por nombrar algunos.

¿Quién es Julia Haart en mi vida poco ortodoxa?



Julia Haart, una exitosa diseñadora de moda y directora ejecutiva estadounidense, nacida originalmente como Talia Leibov, creció en un hogar tradicional ortodoxo haredí. Casada cuando tenía 19 años, Leibov dejó su comunidad judía a los 43 años y fundó una exitosa empresa de zapatos de lujo. De hecho, en 2016, se convirtió en directora creativa de la marca italiana de moda de lujo La Perla y en 2019 se convirtió en CEO de la agencia internacional Elite Model Management.

En particular, es conocida por diseñar un vestido hecho completamente de cristales mientras era la Directora Creativa de La Perla. El vestido adornado fue usado por la supermodelo Kendall Jenner en la Met Gala 2017, que consistió en 85,000 cristales colocados en una sola cuerda.

En 2019, Haart fue nombrada directora ejecutiva y directora creativo de Elite World. Elite World representa a más de 3500 modelos con marcas globales que incluyen Elite Model Management, Women Model Management, The Society Model Management, Supreme, 360, Stage y Creatives.



Los mejores talentos de Elite World en la red incluyen a Kendall Jenner, Rita Ora, Adriana Lima, Irina Shayk, Behati Prinsloo, Josephine Skriver, Izabel Goulart, Liu Wen, Willow Smith, Jasmine Sanders y Jourdan Dunn.



¿Dónde puedes ver el primer tráiler de mi vida poco ortodoxa?

El 7 de julio de 2021, Netflix lanzó el primer tráiler oficial de la próxima serie documental. Puedes verlo debajo.