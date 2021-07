Disculpas de la Corporación Catalana de medios audiovisuales

El pasado día 14 de Junio, algunas asociaciones catalanas como ACAI (Associació Catalana d´Amicsd´Israel), LICRA (Lliga Internacional Contra el Racisme i el Antisemitisme) en Catalunya y STOP HATE de la Comunidad Israelita de Barcelona se hicieron eco vía las redes sociales de unas lamentables y escandalosas declaraciones de una comentarista durante la retransmisión televisiva en TV3 (Televisió de Catalunya) del Torneo pre olímpico de Natación Artística en Barcelona. En ellas, la ex nadadora y colaboradora Clara Basiana, sin venir a cuento, una vez finalizada la actuación del dúo israelí, en lugar de hacer las calificaciones técnicas como hacía con todos los equipos, empezó a decir que “Israel era un país apartheid y genocida y que no tenía ningún derecho a participar en ninguna competición deportiva y que sólo lo hacía para blanquear sus atroces crímenes y asesinatos masivos a todo el pueblo palestino”.

Estos comentarios fueron ampliamente difundidos por todo el mundo vía redes sociales y múltiples organizaciones internacionales emitieron comunicados de protesta e indignación. Se lanzaron masivas campañas de queja y de clamor general solicitando demandas judiciales contra el ente televisivo catalán por parte de importantes instituciones a nivel mundial que combaten discursos de odio racista y antisemita.

Finalmente, el representante legal en España deThe Lawfare Project, el abogado Wenlew Palacios, ha logrado conseguir que la defensora de la audiencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Laura Baladas, haya pedido disculpas formalmente. Esta funcionaria,cuyo deber es garantizar que se respeten los mínimos estándares periodísticos de la corporación, ha afirmado por escrito que Clara Basiana ha violado dichos estándares y que de ningún modo sus comentarios de odio pueden ser justificados. También aseguró que todos los futuros comentarios de los comentaristas deportivos deberán cumplir y respetar escrupulosamente el Libro de Estilo de la CCMA. TheLawfare Project en España solicitará a TV3 (Televisió de Catalunya) toda la información que tenga que ver con las medidas punibles que se realizarán contra la comentarista externa Clara Basiana. Según palabras de la defensora de la audiencia, “el odio judío no tiene cabidas ni lugar en eventos deportivos. Cualquier locutor puede tener la opinión que quiera pero su empleo y su compromiso con la CCMA no le permite hacer declaraciones discriminatorias sobre los orígenes nacionales de los deportistas.”

Este logro de The Lawfare Project no es de extrañar para los pocos que conocemos su excelente labor en España cuyo representante legal, el abogado Wenlew Palacios colabora con otras instituciones y personas combatiendo legalmente en España legalmente el BDS (movimiento de Boicot a Israel) con discreción y sin tanto auto bombo como hacen algunas otras organizaciones. Según Palacios, theLawfare Project ha logrado establecer una doctrina legal donde los boicots a Israel violan los derechos humanosy equivalen a una discriminación por origen nacional y opiniones personales.

Para lo que no lo conozcan, The Lawfare Project fue fundada en New York por la abogada canadiense Brooke Goldstein en 2010 y es una red de más de 350 abogados que trabajan para proteger los derechos humanos y civiles de las comunidades judías y pro israelíes en todo el mundo, financiando acciones legales contra el antisemitismo y la discriminación contra los judíos. En 11 años, se han iniciado más de 70 demandas judiciales en 16 jurisdicciones en todo el mundo, destacando las realizadas contra Kuwait Airlines por su negativa a transportar viajeros israelíes o contra la “shejita”,la matanza ritual judía de animales, en Valonia y Flandes en Bélgica.

Cuando todo hacía suponer que los inadmisibles comentarios de la locutora televisa de TV3 (Televisió de Catalunya) iban a quedar en el olvido, las disculpas de la defensora de la audiencia de la CCMA representan una auténtica victoria para la lucha contra las discriminaciones y el antisemitismo disfrazado de antisionismo. Pero no olvidemos que es sólo un pequeño paso y que no se debe nunca desfallecer. Lo que hay que esperar a partir de ahora es que estas actitudes no se vuelvan nunca más a producir y mucho menos desde un ente público que pagamos entre todos los ciudadanos catalanes.