Disidentes iraníes visitan Israel

Llegó a Israel una delegación de ocho miembros de la oposición iraní exiliada en Estados Unidos para participar en reuniones culturales y políticas planificadas por el Instituto para las Voces de la Libertad (IVOL). Estas reuniones podrían crear la base para una futura relación entre Israel e Irán después del colapso de la dictadura de los ayatolás.

Los objetivos del instituto son promover la democracia, los derechos humanos y la libertad en Irán después del posible colapso del régimen islamista. Un miembro de la delegación manifestó: «Juntos haremos historia … ya que mis compañeros disidentes iraníes y ex presos políticos marcan una primicia histórica con esta visita a Israel en solidaridad con el estado judío y el pueblo judío».

La visita muestra el apoyo de la oposición iraní a Israel en su constante batalla con los grupos terroristas Hezbollah, Hamas y la Jihad Islámica Palestina, todos patrocinados por Irán.

Anunciada como la primera delegación iraní a Israel desde la caída del sha 42 años antes, el grupo estuvo acompañado por cuatro exfuncionarios de la administración Trump, incluida Ellie Cohanim, ex enviada especial adjunta de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Cohanim, que nació en Teherán y escapó con su familia poco después de la revolución iraní de 1979, calificó la visita de «histórica».

Los miembros de la delegación «saben que Hamas, que lanzó estos cohetes sobre Israel, es un representante iraní, y saben que Hezbollah en la frontera libanesa es un representante iraní», declaró Cohanim a la agencia JNS. «Queremos mostrar al pueblo israelí, pero también al mundo, que apoyan a Israel en su derecho a un país y su derecho a la autodefensa, y que realmente nos oponemos al régimen iraní».

La gira relámpago del grupo pro Israel incluyó paradas en la frontera norte con Líbano y Siria y la frontera sur con Gaza, para interiorizarse de la situación. Los miembros de la delegación también se reunieron con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El miembro de la delegación Ben Tabatabaei, un economista político y de negocios internacionales, tenía 10 años cuando su familia huyó de Teherán en 1984, varios años después de la revolución. Sugirió que la amistad entre judíos y persas (Irán fue conocido como Persia durante milenios) era el estado natural de las cosas que describió el régimen teocrático actual en Irán como una anomalía.

«El régimen de Irán está en guerra con la cultura y la civilización persa y, lo que es más importante, con nuestros valores persas», dijo.

Advirtió contra el esfuerzo actual de la administración de Estados Unidos para volver a ingresar al Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo nuclear de 2015 del que la Casa Blanca bajo el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró en mayo de 2018.

«Este régimen está decidido a conseguir armas nucleares. Les da un gran salvavidas porque necesitan tener al menos 60.000 millones de dólares» para financiar a sus diversos partidarios para mantenerse en el poder, dijo. «Ahora están luchando mucho porque no pueden obtener los fondos», agregó.

Uno de los miembros más impresionantes de la delegación fue Ahmad Batebi, quien cumplió 10 años en una prisión iraní. Fue detenido a los 22 años por su implicación en actividades anti-régimen en su universidad. Cuando sufrió un mini accidente cerebrovascular en prisión, lo llevaron a un hospital, donde un grupo iraní-kurdo lo ayudó a escapar.

Su familia aún vive en Teherán.

«Mi hermana era miembro del equipo nacional de kárate de Irán. Tiene 52 medallas internacionales. Es una campeona, pero nunca escuchas su nombre porque es mi hermana. Ellos cuentan sus medallas pero nunca dicen su nombre», dijo Batebi.

Batebi es un firme partidario de las continuas sanciones al régimen iraní. «Esas sanciones le cortaron el dinero a la Guardia Revolucionaria; es una sanción legítima … Y ahora mismo, funciona», expresó.

Según Batebi, «cuando se habla del régimen iraní, no se habla de un gobierno que sea representativo de la nación. Se habla de un culto criminal con una ideología que dice directamente: ‘Vamos a exportar nuestra revolución a otros países ‘».

Refiriéndose a las conversaciones de la administración del presidente estadounidense Joe Biden con Irán para volver al acuerdo nuclear, Batebi apuntó: «si quieres repetir ese error, vuelve con ellos [los gobernantes de la República Islámica], pero no digas después que no lo hiciste». No podrás alegar que no tenías ninguna información que no conocías».