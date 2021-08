Series que valen la pena en HBOMax

Hay series en las plataformas de streaming con menos prensa que disfruté minuto a minuto.

Hacks

Jean Smart no necesita presentación. Alcanza verla en Mare of Easttown (donde interpreta a la madre de Kate Winslet). Sin embargo, es en Hacks, la nueva serie original de HBO Max creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky donde consigue una interpretación extraordinaria, a la medida de su inmenso talento.

En Hacks (serie de 10 episodios de media hora de la que ya se emitieron los dos primeros dirigidos por Aniello), Smart es Deborah Vance, una legendaria actriz, conductora, personalidad pública y excéntrica millonaria (con algo de Joan Rivers) que ya ha superado los 2.500 shows de su unipersonal en Las Vegas. Cuando Marty (Christopher McDonald), el dueño del casino donde ella ha batido un récord de permanencia, le dice que es tiempo de sumar estrellas jóvenes al teatro y que está decidido a levantar sus funciones de viernes y sábado, la diva sacará a relucir todo su odio, su desprecio y su espíritu despiadado.



En el otro extremo está Ava (la ascendente Hannah Einbinder), una guionista y escritora de 25 años que ha sido “cancelada” de todas los writers' rooms de Los Angeles por una broma de mal gusto que se hizo viral en redes sociales. Deborah y Ava comparten el mismo representante (interpretado por uno de los tres showrunners como Downs), quien no tiene mejor (o peor) idea que mandar a la joven a la mansión de la estrella para que la ayude a escribir nuevos chistes y así renovar su espectáculo.

El encuentro entre ambas es antológico y marca el tono de humor negro que define a Hacks. Disfruté cada uno de los diez episodios, es una contienda entre el viejo humor, con remate, masculino y la irreverencia de esta nueva generación de humoristas. Hay escenas de gran realismo, la cara de Ava es un poema cuando le cuentan del dueño de un café concert que toqueteaba a las actrices. La pregunta de por qué no se denunciaba el acoso y era casi parte del paquete en la contratación. Decía la protagonista y otra colega que caminaban contra la pared para que el dueño del café concert no les metiera mano. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. El humor ácido y punzante está presente en todos los capítulos así como temas muy actuales como la cancelación y la sexualidad fluída. La joven protagonista se define como bisexual, pero que se conecta emocionalmente mejor con mujeres.. La recomiendo. Está en HBO Max.

The flght attendant

Durante 2020 se estrenó The Flight Attendant, una de las series estrella de HBO Max. La historia creada por Steve Yockey y protagonizada por Kaley Cuoco.

Tuvo un tremendo éxito esta tira televisiva basada en la novela homónima de Chris Bohjalian, también permitió que Cuoco -principalmente conocida por su papel en The Big Bang Theory- se luzca en un rol protagónico que ya le mereció nominaciones al Emmy y al Globo de Oro.

La trama de esta producción se centra en Cassandra Bowden, una azafata que se despierta en una habitación de hotel de Bangkok con resaca y junto a un cadáver. Más adelante, las autoridades de Nueva York empezarán a interrogarla al respecto y ella no se acuerda qué pasó allí.

En la serie “The Flight Attendant”, Kaley Cuoco ha podido transformarse por completo, dejando de lado a la divertida Penny, personaje que realizó durante doce años en “The Bing Bang Theory”. Es una actriz que le va bien tanto la comedia como el drama. En esta primera temporada, algunos personajes secundarios nos muestra que se cumple aquel viejo dicho que “las apariencias no son lo que parecen”.

Me mantuvo en vilo capítulo tras capítulo, tiene algo de comedia negra y los personajes están muy bien delineados. La recomiendo. Está en HBO Max.