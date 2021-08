Tarantino estará presente en el Festival de Cine de Jerusalén

Tarantino tiene una vida normal como cualquiera en Israel, en esta entrevista con Jimmy Kimmel la cuenta y hoy tenemos la noticia que va a ser honrado en el Festival de Cine de Jerusalem.

Tarantino, quien, entre otros trofeos, ha ganado siete premios de la Academia, siete premios BAFTA y ocho premios Golden Globe, reveló que ve la televisión infantil con su hijo, Lio, de 15 meses, y ha aprendido algunas palabras allí. Mira Sesame Street en hebreo y aprendió palabas allí.



Lio, dijo, solo puede decir una palabra y esa es "Abba", que Tarantino explicó que es la palabra hebrea para "Papi".



El Festival de Cine de Jerusalén, en el que se honrará a Tarantino, se llevará a cabo en la Cinemateca de Jerusalén y en otros lugares de la ciudad del 24 de agosto al 4 de septiembre.



El Fetival se inaugura con la película de Ari Foldman de Anna Frank.

El maestro director de cine Quentin Tarantino y su esposa, la cantante y modelo Daniella Pick, serán invitados de honor en un homenaje a las películas del Grupo Cannon en el Festival de Cine de Jerusalén del 26 al 28 de agosto, en el que ocho películas seleccionadas por bajo presupuesto Se mostrará al conocedor Tarantino.



The Cannon Group fue una compañía cinematográfica de Hollywood extraordinariamente exitosa especializada en películas de género, fundada por los primos israelíes Menahem Golan y Yoram Globus, que tuvo su apogeo en los años 80.



Después de producir algunas de las películas israelíes más populares de los años 60 y 70, como Sallah Shabati, la serie Eskimo Limon y Operation Thunderbolt, comenzaron Cannon in America e hicieron películas de acción de gran éxito con estrellas como Chuck Norris, Jean-Claude. Van Damme y Sylvester Stallone. Saltaron a cada tendencia y la siguieron, haciendo películas sobre la locura del Breakdance, el ocultismo, las artes marciales y mucho más, a veces vendiendo películas basadas en una idea de historia y un póster. Mientras que algunos los descartaron como idiotas que presiden un imperio de películas de explotación baratas, otros, como Tarantino, sienten que sus películas son clásicas para complacer a la multitud.



También nutrieron a directores de autor, produciendo películas de Jean-Luc Godard, Andrey Konchalovskiy, Roman Polanski y otros.

Los problemas comerciales pusieron fin a la empresa y los dos tuvieron una pelea personal, pero se reunieron para una emotiva proyección de un documental sobre ellos, The Go-Go Boys: The Inside Story of Cannon Films, dirigida por Hilla Medalia, en el Jerusalem. Festival de Cine en 2014.

La mayoría de las películas de esta serie no se han mostrado en pantalla desde su estreno en los años 80. Tarantino ofrecerá comentarios introductorios antes de muchas de las proyecciones. Esta será su segunda aparición en el Festival de Jerusalén, donde fue invitado de honor en 2016.



El homenaje comenzará con una película doble de Barfly de Barbet Schroeder, una mirada a la vida del poeta bebedor Charles Bukowski, protagonizada por Mickey Rourke y Faye Dunaway, y Runaway Train de Andrey Konchalovskiy con Jon Voight y Eric Roberts.



Otras películas que se proyectarán incluyen The Delta Force con Chuck Norris y Lee Marvin; Kinjite: Forbidden Subjects, 10 to Midnight y Death Wish 4: The Crackdown protagonizada por Charles Bronson; The Naked Cage, la historia de una prisión de mujeres; The Ambassador, la historia de un embajador estadounidense en Israel protagonizada por Robert Mitchum y Rock Hudson en su última aparición en un largometraje.

Para ver el programa completo y pedir entradas, visite el sitio web del festival en https://jff.org.il/en/lobby/tribute-cannon-films-collaboration-quentin-tarantino