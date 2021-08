Posteos para lectores

Vivimos tiempos únicos. La cuarentena nos ha legado algunos vicios, algunos se ven en kilos de más y en otros en un consumo exacerbado de series y redes sociales. A continuación, les dejo una serie de posteos de cuentas de instagram que hablan de mi tema preferido: los libros. No sé si democratizó el mercaco, pero surgieron los bookstagrammers que son lectores, algunos con formación en literatura, otros no. Comparten reseñas de libros, imágenes, textos, videos, audios y todo esto pasa a formar parte de un nuevo universo literario. En algunos casos, son un engranaje entre las editoriales y los lectores. Hoy día hay mucho autor autopublicado, muchos recurren a esto luego de haber sido rechazados, otros por opción propia. Compartir la pasión por la lectura, es lo que buscan los boostagrammers, ahora utilizan instagramm como formato, antes lo hacían a través de blogs y reuniones de amigos. Toda forma de difundir la lectura, la escritura es válida y suma a la hermosa acción de leer. Para los lectores es imposible imaginar una vida sin libros. En lo personal, me cuesta conciliar el sueño sin leer y me gusta la variedad en la lecura. Así como en la alimentación elijo verduras y frutas con abundancia, en lo literario me esfuerzo en leer textos que me entretengan y nutran el espíritu. De todas formas, agrego algún librito liviano, la condición es que este bien escrito.

