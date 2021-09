Rosh Hashaná para Patricia Steinfeld

Soy Pattty Stainfeld

Psicologa de la Universidad Catolica y Master de Asistencia Social de la Universidad de Haifa . Hoy me desempe;o como experta de Points of UYou una empresaisraeli dedicada a herramientas de fototerapia.

Estoy casada con Pablo Brenner , vivimos en Israel delanio 1984 hasta 1997 ambos profesionales recibidos en Israel

Gal y maia nnacieron en Israel , Noa nacio en Uruguay. Gal es mama de Lia y vive en Israel hace 5 anios

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

Es de la fecha mas importante para mi cómo judía. Siento una gran emoción los días previos de Rosh hashana ya que es la culminación del año y el comienzo del nuevo anio .

Para mi son días momentos de gran reflexion, balance cómo fue mi año anterior que cosas quedaron pendientes y cómo puedo mejorar



¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

Durante muchos anios vivi en Israel y hoy acabo de llegar de israel , de recibir a mi primera nieta Lia pero las festividades me gustan pasarlas en Uruguay siento que en comunidad junto a mis padres recordando a mis abuelos es donde elijo pasar Rosh hashana



¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

Familia y amigos , me encantaría que mi mesa de rosh hashana sea grande y abierta a todos. Judios y no judios.

¿Quién te gustaría que te invitara?

Es una festividad en familia , así me siento a gusto .

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

Manzana con miel , la dulzura la esperanza de un año con salud dulce y con alegrías

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

Triste , una sensacion de no estar juntos aunque el zoom fue fantastico

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

El judaismo no es una u otra cosa . Durante muchisimo tiempo mis sentimientos estaban ligados a Israel pertenecer a un pueblo judio que tiene su tierra. Durante mucho tiempo fui más Israeli que judía . Vivi 16 anios en Israel forme mi familia, nacieron mis 2 hijas , estudie y trabaje cómo profesional .Hoy tengo 56 anios y soy judia israeli , estoy viviendo en Uruguay hace mas de 23 anios y se cambio el orden de los sentimientos me siento mas judía , todo lo que tiene que ver con las tradiciones festividades.

¿Sos team Fauda o team Shtisel?

Soy team Shtisel si tengo que elegir que tipo de realidad me gusta mas ver en Israel indudablemente pienso en Shtisel . Por desgracias Fauda es la realidad violenta de la vida en los territorios , la relaciones complejas con los arabes y la desdicha de no tener paz.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

Siiiiii me considero un referente que conoce bien la realidad israeli-judia- o religiosa.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

Escucho todos los dias las noticias en hebreo de la TV Israeli

Leo twitter YNET

Veo series en MAKO y KAN

Con respecto a temas judaicos creo que las redes son confusas y no hay mensajes claros y son bastante tendenciosos de todos lados